लालकुआं: बिजनेसमैन दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में मिले शव

हल्द्वानी: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों की लाश अलग-अलग कमरों में मिली है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्यया मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है.

अलग-अलग कमरों में लटके थे शव: पुलिस ने बताया कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ इलाके में व्यापारी दंपत्ति के शव मिले हैं. दोनों की लाश घर के ही अलग-अलग कमरों में पंखे से लटकी हुई थीं. जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, उनकी टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल जुटी थी.

पुलिस ने दोनों के शवों को नीचे उतारा: पुलिस के मुताबिक आज सुबह सूचना मिली थी कि हल्दूचौड़ निवासी रमेश दुमका और उनकी पत्नी कमला दुमका का शव ग्राउंड फ्लोर के अलग-अलग कमरों में पंखे की कुंडी से लटका हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को नीचे उतारकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कर्ज में डूबे हुए थे व्यापारी दंपति: जांच के दौरान पता चला कि दंपति पेशे से व्यापारी थे, जो कर्ज में डूबे हुए थे. इस कारण दोनों पति-पत्नी काफी परेशान चल रहे थे. शायद इसी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि कल देर रात दोनों ने परिवार संग भोजन भी किया था. खाना खाने के बाद दोनों ही सोने के लिए चले गए. आज सुबह जब दोनों लोग कमरे से बाहर नहीं आए तो बेटा ग्राउंड फ्लोर में बने कमरे में गया और माता-पिता को उठाने के लिए आवाज लगाई. लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.