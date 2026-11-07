दीवाली पर देश भर में 5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद, राजधानी में बंपर खरीदारी के बाद CAIT ने कहा- धन्यवाद दिल्ली
इस दीवाली देशभर में करीब 5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है. वहीं कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्लीवासियों को धन्यवाद कहा है.
Published : November 7, 2026 at 4:10 PM IST
नई दिल्ली: इस बार दीवाली का फेस्टिव सीजन देश भर के व्यापारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस त्योहारी सीजन में देश भर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है. वहीं, पिछले एक महीने से दिल्ली में चले धरने-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण हुए नुकसान के बावजूद राजधानी के व्यापारियों को बंपर खरीदारी की उम्मीद है और दिल्ली अकेले 80,000 करोड़ रुपये के कारोबार का गवाह बन सकती है.
इस वर्ष दीपोत्सव के दौरान भारतीय (स्वदेशी) उत्पादों की खरीद और बिक्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है. बाजारों में चीनी सामानों के बजाय स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और कुशल कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की भारी मांग है. घर की सजावट का सामान, दीये, पूजा सामग्री, हस्तशिल्प, दीवार पर लटकने वाले सजावट के सामान, और देवी लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों जैसे पारंपरिक उत्पादों से बाजारों की रौनक बढ़ गई है. इसके अलावा, देश भर में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक लगभग 5 करोड़ उपहारों (गिफ्ट्स) का आदान-प्रदान होने का अनुमान है, जो कुल बिक्री में अहम योगदान दे रहा है.
ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त तेजी
ऑटोमोबाइल क्षेत्र के शीर्ष संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री में 55 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कैटेगिरी के हिसाब से बात करें तो टू-व्हीलर में 52 फीसदी, थ्री-व्हीलर में 110 फीसदी, कमर्शियल व्हीकल्स में 48 फीसदी, प्राइवेट गाड़ियों में 70 फीसदी और ट्रैक्टरों की बिक्री में 58 फीसदी की उच्च वृद्धि देखी गई है. सीटीआई के अनुसार यह आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बार त्योहारी मांग काफी मजबूत है.
इन क्षेत्रों में भी बंपर कारोबार की उम्मीद
CTI ने होटल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा, ट्रैवल और मार्केट एसोसिएशनों से चर्चा के बाद बताया है कि कई अन्य सेक्टरों में भी बंपर व्यापार की संभावना है. एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के उपकरण, रसोई का सामान, खिलौने, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन अपैरल, होम फर्निशिंग, बर्तन, जूते, घड़ियां, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन, मोबाइल और एक्सेसरीज, किराना, ड्राई फ्रूट्स, और मिष्ठान्न-नमकीन सेक्टरों में भी जबरदस्त मांग बनी हुई है.
देशभर के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से सभी देशवासियों का हृदय से आभार।— Praveen Khandelwal (@PKhandelwal_MP) November 7, 2026
इस दीपावली पर देश ₹7 लाख करोड़ के व्यापार का आँकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है। यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान और भारतीय उत्पादों के प्रति देशवासियों के बढ़ते… pic.twitter.com/pXWf1v2wiT
दिल्ली के व्यापारियों को नुकसान से उबरने की आस
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच लगातार रैलियों और धरने-प्रदर्शनों के चलते राजधानी के व्यापार को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था. अब दिल्ली के व्यापारी दीवाली की बंपर खरीदारी के जरिए इस नुकसान की भरपाई करने की उम्मीद कर रहे हैं. राजधानी के प्रमुख बाजारों जैसे चांदनी चौक, दरीबा कलां, मालीवाड़ा, सदर बाजार, कमला नगर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, राजौरी गार्डन, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, प्रीत विहार, शाहदरा और लक्ष्मी नगर में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग गाड़ियों के साथ-साथ मोबाइल, गिफ्ट आइटम्स, सजावटी सामान और कपड़ों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधियों ने तेज रफ्तार पकड़ ली है.
कैट ने दिल्लीवासियों का जताया आभार
वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के व्यापारियों की ओर से दिल्लीवासियों का आभार व्यक्त किया है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने इस बार दीवाली की खरीदारी में जिस उत्साह, विश्वास और बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचकर भागीदारी की है, वह दिल्ली के व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है. दिल्लीवासियों ने बाजारों में उमड़कर न केवल व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है, बल्कि राहुल गांधी की 1 नवंबर की रैली तथा पिछले एक महीने से दिल्ली में चल रहे धरनों, प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण व्यापार को हुए भारी नुकसान के बीच एक सकारात्मक और प्रभावशाली संदेश भी दिया है.
खंडेलवाल ने कहा कि धन्यवाद दिल्ली, केवल एक नारा नहीं, बल्कि दिल्ली के करोड़ों व्यापारियों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे उद्यमियों की ओर से दिल्ली की जनता के प्रति कृतज्ञता की सच्ची अभिव्यक्ति है. दिल्लीवासियों ने बाजारों में पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि वे त्योहारों की खुशियों, आर्थिक गतिविधियों और व्यापारिक जीवन को किसी भी राजनीतिक व्यवधान के कारण रुकने नहीं देना चाहते.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य आंदोलनकारियों को दिल्ली की जनता ने अपने व्यवहार और बाजारों में की गई जबरदस्त खरीदारी से करारा जवाब दिया है. लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी राजनीतिक गतिविधि के कारण आम नागरिकों की आवाजाही, व्यापारियों की आजीविका और लाखों परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए. दिल्ली की जनता ने इस दीवाली पर व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के पक्ष में अपनी स्पष्ट भावना व्यक्त की है.
दिल्ली और देशभर में दीवाली व्यापार ने बनाया नया रिकॉर्ड
खंडेलवाल ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक दिल्ली में दीवाली का कुल व्यापार ₹1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि देशभर में दिवाली से संबंधित कारोबार ₹6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. बाजारों में ग्राहकों की लगातार बढ़ती भीड़ और खरीदारी के उत्साह को देखते हुए यह आंकड़ा 7 लाख करोड़ के कारोबार को पार करेगा.
उन्होंने कहा कि इस बार बाजारों में एक विशेष परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ग्राहक भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और स्वदेशी अपनाने के आह्वान का व्यापक प्रभाव बाजारों में दिखाई दे रहा है.
स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों को ग्राहकों का भरपूर समर्थन मिल रहा
इस वर्ष दीवाली की खरीदारी में अनेक श्रेणियों में जबरदस्त मांग देखी जा रही है. इनमें प्रमुख हैं सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के, मूर्तियां और हल्के वजन के आभूषण, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू उपकरण, साड़ियां, सूट, कुर्ते, रेडीमेड गारमेंट्स, बच्चों के कपड़े और पारंपरिक परिधान, मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, पूजा थालियां, बंदनवार, रंगोली, मोमबत्तियां और लाइटिंग, पारंपरिक मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, चॉकलेट, गिफ्ट पैक और खाद्य सामग्री, फर्नीचर, होम डेकोर, किचनवेयर, बर्तन और फर्निशिंग उत्पाद, भारतीय खिलौने, बच्चों के उत्पाद, कॉरपोरेट गिफ्ट और पारंपरिक उपहार सामग्री, कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों तथा व्यावसायिक वाहनों की खरीद में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, खादी, हथकरघा, हस्तनिर्मित सजावटी वस्तुएं, स्थानीय कारीगरों के उत्पाद और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार वस्तुएं प्रमुख हैं.
कैट ने कहा कि दीवाली के इस बड़े व्यापार से छोटे और मझोले व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमी, कारीगर, परिवहन व्यवसायी, पैकेजिंग उद्योग, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी सेवाएं और घरेलू उत्पादन से जुड़े लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा आर्थिक लाभ मिल रहा है. विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, स्थानीय कारीगरों और छोटे निर्माताओं को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध हो रहा है. इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थानीय उत्पादन और पारिवारिक आय को भी मजबूती मिल रही है.
दिल्लीवासियों की खरीदारी से व्यापारियों का बढ़ा मनोबल: खंडेलवाल
खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को पिछले एक महीने में राजनीतिक रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण जिस प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों और व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई केवल कुछ दिनों की खरीदारी से पूरी तरह संभव नहीं है. फिर भी दिल्लीवासियों ने बाजारों में जिस उत्साह के साथ खरीदारी की है, उससे व्यापारियों का मनोबल बढ़ा है और उन्हें एक नई उम्मीद मिली है.
उन्होंने दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील की कि वे आने वाले त्योहारों पर भी स्थानीय बाजारों से खरीदारी करें, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और अपने शहर के छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों एवं उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान दें।
खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली का व्यापारी केवल सामान नहीं बेचता, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका चलाता है। बाजारों की रौनक ही शहर की आर्थिक शक्ति है। इस दीवाली दिल्लीवासियों ने व्यापार, रोजगार, स्वदेशी और आर्थिक एकजुटता के पक्ष में जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए दिल्ली के व्यापारी समाज की ओर से प्रत्येक नागरिक को हमारा दिल से धन्यवाद।
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