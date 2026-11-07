ETV Bharat / bharat

दीवाली पर देश भर में 5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद, राजधानी में बंपर खरीदारी के बाद CAIT ने कहा- धन्यवाद दिल्ली

देशभर और दिल्ली में दीवाली पर बंपर कारोबार. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: इस बार दीवाली का फेस्टिव सीजन देश भर के व्यापारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस त्योहारी सीजन में देश भर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है. वहीं, पिछले एक महीने से दिल्ली में चले धरने-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण हुए नुकसान के बावजूद राजधानी के व्यापारियों को बंपर खरीदारी की उम्मीद है और दिल्ली अकेले 80,000 करोड़ रुपये के कारोबार का गवाह बन सकती है.

इस वर्ष दीपोत्सव के दौरान भारतीय (स्वदेशी) उत्पादों की खरीद और बिक्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है. बाजारों में चीनी सामानों के बजाय स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और कुशल कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की भारी मांग है. घर की सजावट का सामान, दीये, पूजा सामग्री, हस्तशिल्प, दीवार पर लटकने वाले सजावट के सामान, और देवी लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों जैसे पारंपरिक उत्पादों से बाजारों की रौनक बढ़ गई है. इसके अलावा, देश भर में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक लगभग 5 करोड़ उपहारों (गिफ्ट्स) का आदान-प्रदान होने का अनुमान है, जो कुल बिक्री में अहम योगदान दे रहा है.