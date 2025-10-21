ETV Bharat / bharat

बिजनेस लीडर किरण मजूमदार ने सीएम सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की

शॉ की यह मुलाकात उनके और सरकार के बीच सार्वजनिक रूप से हुई आलोचनाओं के बाद हुई है. पिछले कुछ हफ़्तों में, उन्होंने सोशल मीडिया पर गड्ढों, कूड़े के ढेर और शहर के खराब बुनियादी ढांचे पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कई पोस्ट की थीं.

सूत्रों के अनुसार शॉ ने दोनों नेताओं को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और डीके शिवकुमार के आवास पर लगभग 45 मिनट तक चर्चा की. बताया जा रहा है कि इस बैठक में सड़कों की स्थिति, कचरा प्रबंधन और बेंगलुरु में नागरिक बुनियादी ढांचे के ओवरॉल स्टेट्स से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

बेंगलुरु: बायोकॉन की अध्यक्ष और जानी-मानी उद्यमी किरण मजूमदार शॉ, जिन्होंने हाल ही में बेंगलुरु के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे और गड्ढों से भरी सड़कों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी. उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की.

'समस्याओं को दूर करने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं'

उन्होंने यह भी कहा था कि बायोकॉन आने वाले विदेशी निवेशक सवाल उठाते हैं कि बेंगलुरु की सड़कें इतनी खराब हालत में क्यों हैं और सरकार बेहतर नागरिक स्थितियों के जरिए निवेश को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है. उन्होंने एक पोस्ट में कहा था, "यह समझना मुश्किल है कि क्षमता होने के बावजूद, इन समस्याओं को दूर करने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं है."

डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया

उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनकी आलोचना का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देते हुए कहा, “जिन लोगों ने बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अपना व्यवसाय खड़ा किया, वे अब सोशल मीडिया पर उसी शहर की आलोचना कर रहे हैं.” मंत्री एमबी. पाटिल (उद्योग) और प्रियांक खड़गे (आईटी-बीटी) ने भी शॉ की टिप्पणी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.

मंगलवार की बैठक के बाद शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट शेयर करते हुए कहा, "बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ से मिलकर बहुत खुशी हुई. हमने बेंगलुरु के विकास, इनोवेशन और राज्य के विकास पर रचनात्मक चर्चा की."

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी मुलाकात

उपमुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद शॉ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके आधिकारिक आवास कावेरी में भी मुलाकात की, जहां विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराट्टी भी मौजूद थे. चर्चा कथित तौर पर बेंगलुरु के सड़क और कचरा प्रबंधन के मुद्दों के साथ-साथ शहरी विकास से जुड़े व्यापक मुद्दों पर केंद्रित रही.

