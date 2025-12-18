ETV Bharat / bharat

बिजनेस और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव: पश्चिम बंगाल में भारी निवेश की घोषणा, शिक्षा और हेल्थकेयर को मिलेगा बढ़ावा

संजीव गोयनका ने घोषणा करते हुए कहा कि, भारत में पहली बार, किसी राज्य में 5000 मेगावाट-घंटे (MWh) की क्षमता वाला एक बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया जाएगा. ग्रुप इस अकेले प्रोजेक्ट में लगभग 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. उन्होंने कहा कि, एक बार चालू हो जाने पर, यह सिस्टम कोलकाता को अपनी कुल बिजली जरूरतों का कम से कम 50 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पूरा करने में मदद करेगा, जो कि देश के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

पावर सेक्टर में संजीव गोयनका का निवेश इवेंट में अपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स बताते हुए, संजीव गोयनका ने कहा कि उनके ग्रुप ने पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में कुल 26,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं. इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, नया इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया गया है. इस मेगा-प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा पावर सेक्टर है.

यह बड़ा इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल पावर प्रोजेक्ट्स, शिक्षा और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया जाएगा. इसी क्रम में, अंबुजा नेओटिया ग्रुप के चेयरमैन हर्षवर्धन नेवटिया ने राज्य के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप ने पिछले 15 सालों में अलग-अलग सेक्टर्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 70 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में हुआ है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले सालों में हाउसिंग और टूरिज्म से लेकर एजुकेशन और हेल्थकेयर तक, अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन के बहुत बड़े मौके आने वाले हैं.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के लिए RPSG ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने 'बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव' के मंच से कई बड़े इन्वेस्टमेंट (निवेश) की घोषणा की है. गुरुवार को अलीपुर के धनधान्य ऑडिटोरियम में हुए इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप राज्य में 15,800 करोड़ रुपये का और इन्वेस्टमेंट करेगा.

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट

पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास जोर दिया है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि, आरपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल (RPGIS) का दूसरा कैंपस बनाने में 500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. साथ ही, राज्य में वर्ल्ड-क्लास मेडिकल सर्विस देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है.

इस हॉस्पिटल को जनवरी 2026 तक चालू करने का टारगेट है. संजीव गोयनका के मुताबिक, यह भारत के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में से एक बनेगा. राज्य के इंडस्ट्री-फ्रेंडली माहौल पर पूरा भरोसा जताते हुए, उन्होंने दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बंगाल आने की अपील की. ​​संजीव गोयनका ने जोर देकर कहा, "मैं सभी इन्वेस्टर्स से कहूंगा कि वे आगे आएं और यहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि बंगाल का मतलब बिजनेस है." जानकारों का मानना ​​है कि धनधान्य ऑडिटोरियम कॉन्फ्रेंस में गोयनका का यह पॉजिटिव अनाउंसमेंट राज्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन और आने वाले दिनों में हजारों नौकरियां बनाने में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा.

नेवटिया ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट्स के प्लान

पश्चिम बंगाल के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नियोटिया ग्रुप के एक्टिव रोल के बारे में बताते हुए, हर्षवर्धन नेवटिया ने कहा कि अभी राज्य में उनके सात होटल चल रहे हैं और 10 और नए होटलों पर काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने खास तौर पर रायचक के होटल का जिक्र किया, जिसे हाल ही में 'ताज गंगा कुटीर' के नाम से रीब्रांड किया गया है.

उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स के अपने प्लान के बारे में भी बताया. 15 मिलियन स्क्वेयर फीट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा हो चुका है. अगले 5 से 7 सालों में और 15 मिलियन स्क्वेयर फीट डेवलप करने का टारगेट है. हर्षवर्धन नियोटिया ने कहा कि पिछली कॉन्फ्रेंस में घोषित 15,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें गोल्फ-थीम वाली टाउनशिप शामिल है, सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

शिक्षा और हेल्थकेयर में हर्षवर्धन नेवटिया का निवेश

नेवटिया ने शिक्षा और हेल्थकेयर सेवाओं को बढ़ाने के बारे में भी बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि नेवटिया यूनिवर्सिटी, जो 2015 में सिर्फ़ 40 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई थी, में अब 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. अगले 3-4 सालों में इस संख्या को बढ़ाकर आठ हज़ार करने का लक्ष्य है। इसके लिए, शिक्षा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। हेल्थकेयर क्षेत्र में, राज्य के तीन मौजूदा अस्पतालों के अलावा, दुर्गापुर, तारातला और न्यूटाउन में तीन नए अस्पताल बनाने का काम चल रहा है. न्यूटाउन अस्पताल में हाल ही में 100 बेड का पीडियाट्रिक सुपर-स्पेशियलिटी विंग भी जोड़ा गया है.

आज मंच से हर्षवर्धन नेवटिया ने अपने पारिवारिक व्यवसाय के विकास का जिक्र किया. नेवटिया ने कहा कि, उन्होंने सीमेंट व्यवसाय से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी अलग-अलग तरह की सेवाएं अब बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में फैल गई हैं. उन्होंने राज्य के पूरे और संतुलित विकास के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि, इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनसे जरूर फायदा होगा.

