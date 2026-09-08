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यूपी-बिहार के बीच 14 नए रूटों पर चलेंगी बसें, अयोध्या-सीतामढ़ी’ और ‘बौद्ध सर्किट’ पर विशेष ज़ोर

यूपी बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने के बाद कुल रूट 39 हो जाएंगे. इससे दोनों राज्यों की सवारियों को सुविधा मिलेगी.

UP Bihar Buses New Route
यूपी बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने के बाद कुल रूट 39 हो जाएंगे. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 12:14 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं के विस्तार और दोनों राज्यों के यात्रियों को बेहतर बस सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है.

लखनऊ में सोमवार को उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत के बीच दोनों राज्यों के बीच 14 नए मार्गों पर बसों के संचालन पर सहमति बनी है. इस नई पहल के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संचालित होने वाले कुल बस रूटों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी.

UP Bihar Buses New Route
यूपी-बिहार के बीच 14 नए रूटों पर चलेंगी बसें. (ईटीवी भारत)

2016 के बाद बस सेवाओं का बड़ा विस्तार

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2016 से 25 विभिन्न मार्गों पर बसों का सफल संचालन किया जा रहा था. अब 14 नए रूट जुड़ जाने से न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लोगों को राहत मिलेगी.

इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को भी सीधी और आरामदायक परिवहन सेवा मिल सकेगी.

बिहार से बड़ी संख्या में लोग काम-काज, शिक्षा और रोजगार के सिलसिले में यूपी होते हुए दिल्ली-एनसीआर और अन्य पड़ोसी राज्यों की यात्रा करते हैं, जिन्हें इस फैसले से सीधा फायदा होगा.

दोनों राज्यों की सीमा से सटे जिलों के लोगों को दैनिक आवागमन और छोटे-मोटे कार्यों के लिए अब निजी या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं के विस्तार पर मुहर. (ईटीवी भारत)

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा: ‘अयोध्या-सीतामढ़ी’ और ‘बौद्ध सर्किट’ पर विशेष जोर

बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे. उन्होंने अयोध्या को सीतामढ़ी और गया (बिहार) से सीधे बस सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव दिया.

इसके साथ ही बाबा बैजनाथ धाम (देवघर) और गंगासागर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया.

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अयोध्या-सीतामढ़ी’ और ‘बौद्ध सर्किट’ पर विशेष ज़ोर. (ईटीवी भारत)

बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि बिहार सरकार बौद्ध सर्किट और माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी के विकास पर तेजी से काम कर रही है. ऐसे में इन धार्मिक स्थलों तक बस सेवा शुरू होने से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी.

परिवहन निगम की आय में होगा इज़ाफ़ा

यूपी और बिहार के परिवहन मंत्रियों ने माना कि नए रूटों की शुरुआत से श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की संख्या बढ़ेगी. इससे दोनों राज्यों के परिवहन निगमों के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी.

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नए रूट पर बसें चलाने के लिए यूपी के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत के बीच सहमति बनी. (ईटीवी भारत)

बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि यूपी सरकार ने न सिर्फ प्रस्तावित 14 रूटों पर अपनी त्वरित सहमति दी, बल्कि भविष्य में अन्य नए मार्गों पर भी बसें चलाने का सकारात्मक आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि इस कदम से दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

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