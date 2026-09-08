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यूपी-बिहार के बीच 14 नए रूटों पर चलेंगी बसें, अयोध्या-सीतामढ़ी’ और ‘बौद्ध सर्किट’ पर विशेष ज़ोर

यूपी बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने के बाद कुल रूट 39 हो जाएंगे. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं के विस्तार और दोनों राज्यों के यात्रियों को बेहतर बस सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. लखनऊ में सोमवार को उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत के बीच दोनों राज्यों के बीच 14 नए मार्गों पर बसों के संचालन पर सहमति बनी है. इस नई पहल के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संचालित होने वाले कुल बस रूटों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी. यूपी-बिहार के बीच 14 नए रूटों पर चलेंगी बसें. (ईटीवी भारत) 2016 के बाद बस सेवाओं का बड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2016 से 25 विभिन्न मार्गों पर बसों का सफल संचालन किया जा रहा था. अब 14 नए रूट जुड़ जाने से न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लोगों को राहत मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को भी सीधी और आरामदायक परिवहन सेवा मिल सकेगी. बिहार से बड़ी संख्या में लोग काम-काज, शिक्षा और रोजगार के सिलसिले में यूपी होते हुए दिल्ली-एनसीआर और अन्य पड़ोसी राज्यों की यात्रा करते हैं, जिन्हें इस फैसले से सीधा फायदा होगा. दोनों राज्यों की सीमा से सटे जिलों के लोगों को दैनिक आवागमन और छोटे-मोटे कार्यों के लिए अब निजी या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.