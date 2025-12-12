ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: चिंतूर में सड़क हादसा, घाटी में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, कई घायल

चिंतूर जिले के भक्त प्राइवेट ट्रैवल बस में तेलंगाना के गए थे. वहां राम मंदिर में दर्शन करने के बाद रास्ते में ये हादसा हुआ.

Bus Accident In AP
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में बस घाटी में गिरी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चिंतूर (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट रोड के राजुगरिमेट्टा मोड़ पर एक बस एक्सीडेंट हुआ. इस एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत हो गई.

चिंत्तूर जिले के भक्त एक प्राइवेट ट्रैवल बस में तेलंगाना से निकले थे. वहां राम मंदिर में दर्शन करने के बाद, वे मारेदुमिल्ली होते हुए अन्नावरम के लिए निकले. बस में दो ड्राइवरों समेत 35 यात्री थे.

बस जब अल्लूरी जिले में चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट रोड के राजुगरिमेट्टा मोड़ पर पहुंची, तो उसका कंट्रोल खो गया और वह घाटी में गिर गई. इस एक्सीडेंट में कुल 9 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है. बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग एपी के चित्तूर जिले के रहने वाले थे.

चिंतूर पुलिस घटना की जगह पर पहुंच गई है. अधिकारियों ने बताया कि बस में कुल 35 यात्री और दो ड्राइवर थे, और 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं घायलों को चिंतूर अस्पताल ले जाया गया है. इस हादसे की वजह से चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट रोड पर ट्रैफिक जाम भी रहा.

CM चंद्रबाबू ने दुख जताया
इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के CM एन चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि चित्तूर जिले के अल्लूरी सीताराम राजू के पास यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस हादसे पर दुख व्यक्त करता हूं. इस हादसे ने बहुत झकझोर दिया है. यह दिल दहला देने वाला है कि इस एक्सीडेंट में कई जानें चली गईं. मैंने इस बारे में अधिकारियों से बात की है और प्रभावित लोगों को दी जा रही मदद के बारे में जानकारी इकट्ठा की है. मैंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल मदद दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. सरकार एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी.

ये भी पढ़ें - ‘लुटेरों की साजिश’ से ट्रॉली से टकराई थी कार ! हादसे में आंध्र में चली गई थी 5 स्टूडेंट्स की जान

TAGGED:

BUS ACCIDENT IN ALLURI
CHANDRA BABU NAIDU
RAMA TEMPLE
भद्राचलम राम मंदिर
BUS ACCIDENT IN AP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.