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हापुड़ में ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस, चालक समेत गाजियाबाद के 6 बारातियों की मौत, मुजफ्फरनगर में भी 3 ने तोड़ा दम

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, सीएम योगी ने लिया संज्ञान.

bus overturns after collision with truck in hapur 6 dead road accident in muzaffarnagar 3 dead
हापुड़ में ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:28 AM IST

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Updated : April 13, 2026 at 9:26 AM IST

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हापुड़/मुजफ्फरनगर/मथुरा: यूपी में रविवार को दो बड़े सड़क हादसे हुए. हापुड़ में हुए हादसे में बस ट्रक से टक्कर के बाद पलट गई. इस हादसे में बस चालक समेत गाजियाबाद के 6 बारातियों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए है. पुलिस मृतकों की शिनाख्त कर रही है. मुख्यमंत्री सीएमय योगी ने जनपद हापुड़ में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं, मुजफ्फनगर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, मथुरा में एक डबल डेकर बस पलटने से 24 यात्री घायल हो गए.


हापुड़ में देर रात हादसा: पुलिस के मुताबिक हादसा जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में हुआ. जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के डासना निवासी यूनुस कुरैशी के बेटे की बारात जनपद बुलंदशहर के गुलावटी गई थी. शादी समारोह से जब बारात की बस रात करीब 2:00 बजे लौट रही थी तो धौलाना गुलावटी मार्ग पर ट्रक से बस की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में दूल्हे के पिता यूनुस, मुन्ना, युसूफ, अख्तर, सोनू और बस चालक अशोक की मौत हो गई. 7 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. अधिकारी लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं. दूल्हे की बहन की बारात भी आज आनी थी लेकिन पिता की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है.

हादसे की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. डीएम एसपी ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों की जानकारी ली. एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि डासना के रहने वाले बारात के लोग बस से धौलाना गुलावटी मार्ग से लौट रहे थे. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और सात लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मौके से ट्रक को हटवा कर ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य कर दी गई है. सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है बस में करीब 12 लोग सवार थे.



मुजफ्फरनगर में तीन कि मौत: मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करने वाले सागर, हिमांशु, यश, वरुण और सुशांत रविवार सुबह हरिद्वार के लिए निकले थे. जब उनकी कार सिसोना के पास फ्लाईओवर पर पहुंची तो चालक नियंत्रण खो बैठा. कार रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरी. पांचों युवक लहूलुहान हालत में अंदर ही फंस गए. सभी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. परिजनों को सूचना दी जा रही है.



यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, 24 यात्री घायल

मथुरा में रविवार देर रात जनपद के नोहझील थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. यात्रियों की चीख पुकार सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में 40 से अधिक सवारी मौजूद थी. कुछ सवारी घायल हो गई है उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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Last Updated : April 13, 2026 at 9:26 AM IST

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