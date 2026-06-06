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हरिद्वार में बड़ा हादसा, देहरादून हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी आग, सड़क पर मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार शनिवार शाम प्राइवेट बस हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हुई थी. बस में चालक समेत कुल 42 लोग सवार थे. बस जैसे ही सर्वानंद घाट के पास पहुंची, तभी उसमें अचानक आग लग गई. आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बस से बाहर निकल गए. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू धू कर जलने लगी.

गनीमत रही कि बस चालक की सतर्कता और यात्रियों की सूझबूझ से सभी लोग समय रहते बस से बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हादसे के वक्त बस में करीब 42 यात्री सवार थे. राहत की बात ये है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. लेकिन कई यात्रियों का सामान जल गया.

हरिद्वार : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बड़ा हादसा हो गया. हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर शनिवार शाम को अचानक से चलती हुई बस में आग लग गई. हाईवे पर चलती हुई बस में आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बस आग का गोला बनी चुकी थी.

हाईवे पर आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे पूरी तरह बुझा दिया. आग लगने की घटना के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आग की लपटें दूर तक दिखाई देती रहीं.

हरिद्वार के एसडीएम हरिद्वार योगेश सिंह मेहरा ने अवगत कराया है कि सर्वानंद घाट के ठीक सामने वाहन में आग लगी है. सूचना प्राप्त होते ही फायर ब्रिगेड वाहन, पुलिस बल व जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और त्वरित गति से आग बुझाने का कार्य किया गया.

फायर ब्रिगेड टीम द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया. आग पूरी तरह से बुझा दी गई हैय इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है. समय रहते बस में सवार सभी व्यक्ति सुरक्षित निकल गए थे. बस हरिद्वार से देहरादून जा रही थी.

प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं. इसी सप्ताह हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में भी यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई थी. इस बस में दो विदेशी नागरिक भी सवार थे. राहत की बात यह थी कि उस हादसे में भी कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन कई यात्रियों का सामान जरूर जल गया था. वहीं आज फिर से एक बस में आग लगने की घटना सामने आई है.

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