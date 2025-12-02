ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के नासिक में हादसा, बस पुल से गिरी, 42 स्टूडेंट्स घायल

नासिक से कॉलेज स्टूडेंट्स की एक बस ट्रिप से लौटते समय कराड के पास हादसे का शिकार हो गई. इसमें 42 स्टूडेंट्स घायल हो गए.

Bus Accident In Nashik
महाराष्ट्र के नासिक में बस हादसा, 42 स्टूडेंट्स घायल. (ETV Bharat)
सतारा (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के नाशिक से कोंकण घूमने गए स्टूडेंट्स की एक बस पुणे-बेंगलुरु हाईवे के पास नाशिक के कराड तालुका के वाथर गांव की सीमा पर हादसे का शिकार हो गई.

बता दें कि हाईवे पर जा रही इस बस के पुल से गिरने के बाद ये हादसा हुआ. इससे बस में सवार 42 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए. इनमें 4 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हैं.

Bus Accident In Nashik
घायलों को कराड के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नासिक के निफाड़ में बी. पी. कॉलेज के स्टूडेंट्स घूमने के लिए कोंकण गए थे. कोंकण से सतारा होते हुए नासिक लौटते समय मंगलवार सुबह पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर बस का एक्सीडेंट हो गया. वाथर गांव की सीमा में पुल का काम चल रहा है. वहां अंधेरा था. इसी दौरान हादसा हुआ.

Bus Accident In Nashik
बताते हैं कि निर्माण कार्य की वजह से बस ड्राइवर ने सड़क की हालत का अंदाजा नहीं लगाया और बस पुल से नीचे गिर गई.

एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी डर गए. इससे वहां पर अफरातफरी का माहौल बन गया. पेरेंट्स एक्सीडेंट की जानकारी लेने के लिए कराड पुलिस से कॉन्टैक्ट कर रहे थे. इस एक्सीडेंट में बस में सवार 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए.

Bus Accident In Nashik
जानकारी के मुताबिक घायलों में से 4 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायल स्टूडेंट्स को कराड के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.

एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और कराड रूरल और हाईवे एड सेंटर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. हादसे के शिकार बच्चों की वाथर गांववालों ने पुलिस की मदद की.

इस हादसे में कुल 42 स्टूडेंट घायल हुए हैं. उनमें से 10 को वेणुताई चव्हाण उपजिला हॉस्पिटल और 32 को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 4 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है. ये सभी स्टूडेंट निफाड़ के बी. पी. कॉलेज के हैं. इस बीच, लड़कियां भी ट्रिप पर गई थीं. उनके पास दूसरी बस थी. इसलिए वे सुरक्षित रहीं.

