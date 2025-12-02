ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के नासिक में हादसा, बस पुल से गिरी, 42 स्टूडेंट्स घायल

घायलों को कराड के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नासिक के निफाड़ में बी. पी. कॉलेज के स्टूडेंट्स घूमने के लिए कोंकण गए थे. कोंकण से सतारा होते हुए नासिक लौटते समय मंगलवार सुबह पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर बस का एक्सीडेंट हो गया. वाथर गांव की सीमा में पुल का काम चल रहा है. वहां अंधेरा था. इसी दौरान हादसा हुआ.

बता दें कि हाईवे पर जा रही इस बस के पुल से गिरने के बाद ये हादसा हुआ. इससे बस में सवार 42 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए. इनमें 4 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हैं.

सतारा (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के नाशिक से कोंकण घूमने गए स्टूडेंट्स की एक बस पुणे-बेंगलुरु हाईवे के पास नाशिक के कराड तालुका के वाथर गांव की सीमा पर हादसे का शिकार हो गई.

बताते हैं कि निर्माण कार्य की वजह से बस ड्राइवर ने सड़क की हालत का अंदाजा नहीं लगाया और बस पुल से नीचे गिर गई.

एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी डर गए. इससे वहां पर अफरातफरी का माहौल बन गया. पेरेंट्स एक्सीडेंट की जानकारी लेने के लिए कराड पुलिस से कॉन्टैक्ट कर रहे थे. इस एक्सीडेंट में बस में सवार 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए.

जानकारी के मुताबिक घायलों में से 4 स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायल स्टूडेंट्स को कराड के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.

एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और कराड रूरल और हाईवे एड सेंटर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. हादसे के शिकार बच्चों की वाथर गांववालों ने पुलिस की मदद की.

इस हादसे में कुल 42 स्टूडेंट घायल हुए हैं. उनमें से 10 को वेणुताई चव्हाण उपजिला हॉस्पिटल और 32 को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 4 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है. ये सभी स्टूडेंट निफाड़ के बी. पी. कॉलेज के हैं. इस बीच, लड़कियां भी ट्रिप पर गई थीं. उनके पास दूसरी बस थी. इसलिए वे सुरक्षित रहीं.