तेलंगाना में बड़ा हादसा टला, बस ड्राइवर को दौरा पड़ने पर यात्री ने संभाला स्टीयरिंग, 73 लोगों की बचाई जान
लोगों ने बस को संभालने वाले यात्री की खूब प्रशंसा की. वहीं, पुलिस अधिकारी ने शॉल भेंट कर उसे सम्मानित किया.
Published : November 27, 2026 at 11:42 AM IST
काजीपेट: एक पैसेंजर के बहादुरी भरे काम ने 73 लोगों की जान बचाई. जब एक इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, तो एक पैसेंजर ने तुरंत गाड़ी को कंट्रोल किया और बड़ी होशियारी से एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया.
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 2:25 बजे 73 पैसेंजर को लेकर एक सार्वजनिक सड़क परिवहन निगम की एक इलेक्ट्रिक बस हनमकोंडा से हैदराबाद के लिए निकली थी. काजीपेट में बापूजी नगर जंक्शन पार करने के थोड़ी देर बाद ड्राइवर राजू को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे स्टीयरिंग व्हील तेजी से एक तरफ मुड़ गया. इससे बस असंतुलित हो गई.
इसमें सवार पैसेंजर घबरा गए और चिल्लाने लगे. कंडक्टर विजय ने तुरंत एक्शन लिया और ब्रेक लगाने के लिए ड्राइवर की तरफ दौड़ा. जब वह बस को नियंत्रित करने में असफल रहा तो जनगांव के रामकोटी नाम के एक पैसेंजर ने स्टीयरिंग व्हील को संभाला.
इस बीच कंडक्टर के साथ मिलकर उसने ड्राइवर को एक तरफ किया, ब्रेक लगाए और बस को रोक दिया. इससे पैसेंजर को काफी राहत मिली. बस को कंट्रोल में करने के दौरान, बस से अगम्मा नाम की एक बुज़ुर्ग महिला और एक दूसरी महिला को मामूली टक्कर लग गई. वे सड़क किनारे खड़ी थीं, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं.
इस बीच काजीपेट के एसीपी प्रशांत रेड्डी वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने शोर शराबा देखा तो अपनी गाड़ी रोकी और ड्राइवर राजू और बुज़ुर्ग महिला को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया. उन्होंने रामाकोटी और कंडक्टर विजय को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया जिन्होंने यात्रियों को बचाया. घटना के बारे में पता चलने पर मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने रामाकोटी को फोन करके उनकी तारीफ की.