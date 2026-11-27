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तेलंगाना में बड़ा हादसा टला, बस ड्राइवर को दौरा पड़ने पर यात्री ने संभाला स्टीयरिंग, 73 लोगों की बचाई जान

तेलंगाना में चलती बस में चालक को दिल का दौरा पड़ने के बाद यात्री ने बस को संभालकर टाला बड़ा हादसा ( ETV Bharat )

काजीपेट: एक पैसेंजर के बहादुरी भरे काम ने 73 लोगों की जान बचाई. जब एक इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, तो एक पैसेंजर ने तुरंत गाड़ी को कंट्रोल किया और बड़ी होशियारी से एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 2:25 बजे 73 पैसेंजर को लेकर एक सार्वजनिक सड़क परिवहन निगम की एक इलेक्ट्रिक बस हनमकोंडा से हैदराबाद के लिए निकली थी. काजीपेट में बापूजी नगर जंक्शन पार करने के थोड़ी देर बाद ड्राइवर राजू को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे स्टीयरिंग व्हील तेजी से एक तरफ मुड़ गया. इससे बस असंतुलित हो गई.