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बंगाल में भीषण सड़क हादसा: NH 27 पर खड़े ट्रक से टकराई बस, 5 की मौत, 57 घायल

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर रविवार सुबह एक भयानक बस हादसा हुआ. यहां के मयनागुड़ी के उल्लाडाबरी इलाके में सवारियों से भरी उत्तर बंगाल राजकीय परिवहन निगम (NBSTC) की एक बस ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई है. पांच अन्य की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. दुर्घटना में कम से कम 57 यात्री घायल हुए हैं.

मारे गए लोगों में से एक की पहचान सजल सरकार के रूप में हुई है, जबकि बाकी लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. जलपाईगुड़ी की पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी बीनापानी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है. उन्होंने पांच मौतों की पुष्टि की है और कहा है कि कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक है.

कैसे हुआ हादसा

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब सिलीगुड़ी से कूचबिहार जा रही NBSTC की बस तीस्ता पुल पार करने के बाद उल्लाडाबरी इलाके में पहुंची. शुरुआती जांच से पता चला है कि तेज रफ्तार बस ने हाईवे के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा उसके पिछले हिस्से में बुरी तरह घुस गया.

टक्कर के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई. आगे की सीटों पर बैठे कई यात्री फंस गए. हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया. खबर मिलते ही मैनागुड़ी थाने की पुलिस, फायर ब्रिगेड और कई एंबुलेंस भी वहां पहुंच गईं.