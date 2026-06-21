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बंगाल में भीषण सड़क हादसा: NH 27 पर खड़े ट्रक से टकराई बस, 5 की मौत, 57 घायल

उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी (मयनागुड़ी) में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर रविवार सुबह एक भयानक बस हादसा हुआ. सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

West Bengal road accident
जलपाईगुड़ी में बस हादसा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
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जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर रविवार सुबह एक भयानक बस हादसा हुआ. यहां के मयनागुड़ी के उल्लाडाबरी इलाके में सवारियों से भरी उत्तर बंगाल राजकीय परिवहन निगम (NBSTC) की एक बस ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में पांच यात्रियों की मौत हो गई है. पांच अन्य की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. दुर्घटना में कम से कम 57 यात्री घायल हुए हैं.

मारे गए लोगों में से एक की पहचान सजल सरकार के रूप में हुई है, जबकि बाकी लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. जलपाईगुड़ी की पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी बीनापानी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है. उन्होंने पांच मौतों की पुष्टि की है और कहा है कि कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक है.

कैसे हुआ हादसा

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब सिलीगुड़ी से कूचबिहार जा रही NBSTC की बस तीस्ता पुल पार करने के बाद उल्लाडाबरी इलाके में पहुंची. शुरुआती जांच से पता चला है कि तेज रफ्तार बस ने हाईवे के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा उसके पिछले हिस्से में बुरी तरह घुस गया.

टक्कर के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई. आगे की सीटों पर बैठे कई यात्री फंस गए. हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया. खबर मिलते ही मैनागुड़ी थाने की पुलिस, फायर ब्रिगेड और कई एंबुलेंस भी वहां पहुंच गईं.

West Bengal road accident
जलपाईगुड़ी में बस हादसा. (ETV Bharat)

बचाव अभियान चलाया गया

बचावकर्मियों ने बस के टूटे-फूटे हिस्से को काटकर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला. घायलों में से 37 लोगों का इलाज जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है, जबकि 20 लोग मैनागुड़ी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टरों ने बताया कि कई लोगों के सिर, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.

यातायात प्रभावित

हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही रुक गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को हटाकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की. अधिकारी हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं. खासकर इस बात की कि यह ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या किसी अन्य वजह से.

पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख और अन्य घायल यात्रियों को 50,000 देने की घोषणा की गयी है. घायलों के परिवारों की मदद और उनके इलाज में कोई कमी न रहे, यह पक्का करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर- 8597965016 जारी किया गया है. मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल विकास मंत्री निसिथ प्रमाणिक और परिवहन राज्य मंत्री आनंदमय बर्मन को दुर्घटना के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया है.

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