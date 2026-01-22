ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : टायर फटने से प्राइवेट बस की कंटेनर से भिड़ंत, भीषण आग से तीन की मौत

हादसे में आग लगने के बाद धू-धू कर जलती बस ( ETV Bharat )

अल्लागड्डा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले के शिरीवेल्ला मंडल के शिरीवेल्लामेट्टा में बुधवार देर रात एक प्राइवेट बस का टायर फट जाने से दूसरी तरफ से आ रहे कंटेनर लॉरी से टकरा गई. इससे बस में आग लग जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, नेल्लोर से 36 यात्रियों को लेकर हैदराबाद जा रही एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल बस रात करीब 2 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बताया जाता है कि जब बस तेज स्पीड से चल रही थी, तभी अचानक उसका एक टायर फट गया, जिससे ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया. वहीं बस रोड डिवाइडर पार कर गई और दूसरी तरफ से आ रहे एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई. डीसीएम गाड़ी के ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत

टक्कर इतनी तेज हुई कि कुछ ही पलों में बस में आग लग गई. आग तेजी से फैली, जिससे अंदर फंसे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान वहीं से गुजर रहे एक डीसीएम गाड़ी के ड्राइवर ने एक्सीडेंट देखा, इस पर उसने अपनी गाड़ी रोकी और मदद के लिए दौड़ा. उसने हिम्मत दिखाते हुए बस की खिड़कियां तोड़ दीं, जिससे यात्री बाहर कूदकर बच गए.