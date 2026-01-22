आंध्र प्रदेश : टायर फटने से प्राइवेट बस की कंटेनर से भिड़ंत, भीषण आग से तीन की मौत
बस नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी. हादसे के समय बस में करीब 36 यात्री थे और उनमें से कुछ को चोटें आईं.
Published : January 22, 2026 at 2:01 PM IST
अल्लागड्डा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले के शिरीवेल्ला मंडल के शिरीवेल्लामेट्टा में बुधवार देर रात एक प्राइवेट बस का टायर फट जाने से दूसरी तरफ से आ रहे कंटेनर लॉरी से टकरा गई. इससे बस में आग लग जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए.
पुलिस के अनुसार, नेल्लोर से 36 यात्रियों को लेकर हैदराबाद जा रही एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल बस रात करीब 2 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
बताया जाता है कि जब बस तेज स्पीड से चल रही थी, तभी अचानक उसका एक टायर फट गया, जिससे ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया. वहीं बस रोड डिवाइडर पार कर गई और दूसरी तरफ से आ रहे एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई.
डीसीएम गाड़ी के ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत
टक्कर इतनी तेज हुई कि कुछ ही पलों में बस में आग लग गई. आग तेजी से फैली, जिससे अंदर फंसे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान वहीं से गुजर रहे एक डीसीएम गाड़ी के ड्राइवर ने एक्सीडेंट देखा, इस पर उसने अपनी गाड़ी रोकी और मदद के लिए दौड़ा. उसने हिम्मत दिखाते हुए बस की खिड़कियां तोड़ दीं, जिससे यात्री बाहर कूदकर बच गए.
खिड़कियों से भागने के दौरान दस से अधिक यात्रियों को मामूली चोटें आईं. बाद में उन्हें इलाज के लिए नंद्याल सरकारी अस्पताल ले जाया गया. अच्छी बात ये रही कि जलती हुई बस के अंदर कोई भी यात्री फंसा नहीं था.
हादसे में बस ड्राइवर के साथ-साथ लॉरी ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई. आग में उनके शरीर इतने जल गए कि पहचानना मुश्किल हो गया. आग फैलने की वजह से कंटेनर लॉरी में भी आग लग गई. यात्रियों का सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव और राहत का काम शुरू किया. आग बुझाने के लिए फायर टेंडर भेजे गए, और आगे कोई हादसा न हो, इसके लिए हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, और जांच चल रही है.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि टायर फटना ही एक्सीडेंट का मुख्य कारण था और उन्होंने एक बार फिर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अपील की कि वे ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी का सही मेंटेनेंस करें.
