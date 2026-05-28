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पंजाब : वैष्णो देवी जा रही बस की ट्रेलर से भिड़ंत, ड्राइवर की मौत, 15 घायल

वैष्णो देवी का जा रही बस की ट्रेलर से भिड़ंत ( ETV Bharat )

फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) : पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गुरुवार को एक बस के ट्रेलर-ट्रक से टकरा जाने की वजह से बस चालक की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए. घायलों में से 6 को गंभीर हालत के कारण चंडीगढ़ के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है.

माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दिल्ली से कटरा (जम्मू) स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही एक तेज रफ़्तार वोल्वो बस ने आगे चल रहे एक ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी.

दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर राजपुरा पार करने के बाद सरहिंद इलाके के पटरसी कलां गांव में हुआ.

टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बाकी घायलों का सिविल अस्पताल श्री फतेहगढ़ साहिब में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. वहीं राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

मौके पर पहुंचे एएसआई ने बताया, 'पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 12 बजे के बाद हुआ. हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर की पहचान फिरोजपुर निवासी इंदरजीत सिंह के रूप में हुई है.