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पंजाब : वैष्णो देवी जा रही बस की ट्रेलर से भिड़ंत, ड्राइवर की मौत, 15 घायल

दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस के ट्रेलर से टकरा जाने के बाद चीख-पुकार मच गई.

Vaishno Devi-bound bus collides with trailer
वैष्णो देवी का जा रही बस की ट्रेलर से भिड़ंत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 1:06 PM IST

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फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) : पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गुरुवार को एक बस के ट्रेलर-ट्रक से टकरा जाने की वजह से बस चालक की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए. घायलों में से 6 को गंभीर हालत के कारण चंडीगढ़ के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है.

माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दिल्ली से कटरा (जम्मू) स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही एक तेज रफ़्तार वोल्वो बस ने आगे चल रहे एक ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी.

दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर राजपुरा पार करने के बाद सरहिंद इलाके के पटरसी कलां गांव में हुआ.

टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बाकी घायलों का सिविल अस्पताल श्री फतेहगढ़ साहिब में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. वहीं राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

मौके पर पहुंचे एएसआई ने बताया, 'पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 12 बजे के बाद हुआ. हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर की पहचान फिरोजपुर निवासी इंदरजीत सिंह के रूप में हुई है.

बस पर करीब 42 भक्त सवार थे. सूचना मिलते ही डीएसपी, पुलिस स्टेशन चीफ और मुल्लेपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बचाया गया. घायलों को तुरंत एंबुलेंस से सिविल हॉस्पिटल श्री फतेहगढ़ साहिब ले जाया गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में बस की तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला. पुलिस ने मृतक ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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