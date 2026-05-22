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फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर जिंदा जले, 20 यात्री भी झुलसे

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में गुरुवार की देर रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में दो की दर्दनाक मौत हो गई. एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लग गई. हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं बस में सवार 20 यात्री भी झुलस गए हैं. जिनको शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. गंभीर झुलसे यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए आगरा मेडीकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद की सीमा में मटसेना थाना क्षेत्र में खंबा नंबर 46 के पास हुआ. स्लीपर बस हरियाणा के गुरुग्राम से यूपी के कानपुर जा रही थी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येन्द्र पाण्डेय ने बताया कि खंबा नंबर 46 के पास बालू से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसी ट्रक से स्लीपर बस पीछे से जा टकरायी और उसमें आग लग गयी. आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीखपुकार मच गयी. कई यात्रियों ने कूदकर जान बचायी. यात्रियों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां, यूपीड़ा की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत, बचाब कार्य शुरू किया.