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फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर जिंदा जले, 20 यात्री भी झुलसे

एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी बस गुरुग्राम से कानपुर जा रही थी.

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ट्रक से टक्कर के बाद आग का गोला बनी बस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:08 AM IST

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फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में गुरुवार की देर रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में दो की दर्दनाक मौत हो गई. एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लग गई. हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं बस में सवार 20 यात्री भी झुलस गए हैं. जिनको शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. गंभीर झुलसे यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए आगरा मेडीकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद की सीमा में मटसेना थाना क्षेत्र में खंबा नंबर 46 के पास हुआ. स्लीपर बस हरियाणा के गुरुग्राम से यूपी के कानपुर जा रही थी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येन्द्र पाण्डेय ने बताया कि खंबा नंबर 46 के पास बालू से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसी ट्रक से स्लीपर बस पीछे से जा टकरायी और उसमें आग लग गयी. आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीखपुकार मच गयी. कई यात्रियों ने कूदकर जान बचायी. यात्रियों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां, यूपीड़ा की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत, बचाब कार्य शुरू किया.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल पांच गाड़ियां मौके पर गयीं थी. बस चालक स्टेयरिंग में फंसने की वजह से बाहर नहीं निकल सका और उसकी जलकर मौत हो गयी. इस घटना में जो यात्री झुलसे है उन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है. जिनकी हालत गंभीर है उन्हें आगरा रेफर किया गया है.सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सामान्य कराया गया है. सामान्य घायलों को छुट्टी दे दी गयी है.

वहीं पूरे मामले पर नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाण्डेय ने मैडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने बताया कि आग की इस घटना में दो लोगों की जलकर मौत हुई है. अन्य घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है.

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