कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, लॉरी और बस में जोरदार टक्कर, आग लगने से 9 जिंदा जले

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी और बस में जोरदार टक्कर के बाद लगी आग ( ETV Bharat )

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बृहस्पतिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक लॉरी और एक प्राइवेट ट्रैवल बस के बीच जोरदार टक्कर हुई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई. इस हादसे में बस पूरी तरह जल गई, जिससे कई यात्रियों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार कर्नाटक में एक लॉरी एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस से टकरा गई और उसमें आग लग गई. इस हादसे में बस पूरी तरह जल गई जिससे बस में सवार कई यात्रियों की मौत हो गई. यात्रियों को लेकर बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा होते हुए गोकर्ण जा रही थी. हादसा हिरियुर गोरलाट्टू क्रॉस के जवनगोंडानहल्ली में हुआ. लॉरी से टकराने के बाद बस से अचानक आग की लपटें उठने लगी. जैसे ही यात्री भागने की कोशिश की आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से भड़की की कई जिंदगियां लील ली.