कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, लॉरी और बस में जोरदार टक्कर, आग लगने से 9 जिंदा जले

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आज तड़के दुखद सड़क दुर्घटना हुई. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुटी.

BUS ACCIDENT IN KARNATAKA
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी और बस में जोरदार टक्कर के बाद लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 8:20 AM IST

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बृहस्पतिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक लॉरी और एक प्राइवेट ट्रैवल बस के बीच जोरदार टक्कर हुई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई. इस हादसे में बस पूरी तरह जल गई, जिससे कई यात्रियों की मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार कर्नाटक में एक लॉरी एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस से टकरा गई और उसमें आग लग गई. इस हादसे में बस पूरी तरह जल गई जिससे बस में सवार कई यात्रियों की मौत हो गई. यात्रियों को लेकर बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा होते हुए गोकर्ण जा रही थी. हादसा हिरियुर गोरलाट्टू क्रॉस के जवनगोंडानहल्ली में हुआ. लॉरी से टकराने के बाद बस से अचानक आग की लपटें उठने लगी. जैसे ही यात्री भागने की कोशिश की आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से भड़की की कई जिंदगियां लील ली.

यह हादसा आज सुबह करीब 3 बजे हुआ. अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में लॉरी ड्राइवर समेत कम से कम 9 से यात्रियों की मौत हो गई. खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया. पता चला है कि हादसे के समय ट्रक में 30 यात्री सवार थे. हादसे के बारे में और अपडेट का इंतजार है.

अधिकारी का बयान
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुमारस्वामी बी.टी. का मीडिया को दिये बयान में कहा,'बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही एक बस का एक्सीडेंट हो गया. एक लॉरी उल्टी दिशा से आ रही थी और बस से टकरा गई, जिससे यह एक्सीडेंट हुआ. लॉरी ड्राइवर की मौत हो गई और उसके शव को हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा दिया गया है.

इस दुर्घटना में बुजुर्गों समेत 12 घायल लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. 9 लोगों को तुमकुरु के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा पैसेंजर थे. यह लॉरी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ. शवों की पहचान करने का काम किया जाना है.' बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में भी कुछ इसी तरह की दुर्घटना हुई थी.

संपादक की पसंद

