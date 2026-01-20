बड़ा हादसा : रामदेवरा दर्शन के बाद गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की बस डंपर से टकराई, चार की मौत
एक दर्जन से ज्यादा घायलों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. दो लोग अस्पताल ले जाने से पहले दम तोड़ चुके थे.
Published : January 20, 2026 at 8:06 PM IST
जोधपुर: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की बस और डंपर में केरू के पास मंगलवार दोपहर भिड़ंत हो गई. इसमें चार लोगों की मौत हो गई. एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए, जिनको एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान, कलेक्टर गौरव अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल भी अस्पताल पहुंचे.
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि राजीव गांधी थाना क्षेत्र में डंपर और बस की भिड़ंत हुई. मौके पर दो लोगों की मौत हो गई. घायलों का इलाज चल रहा है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि दो लोग अस्पताल लाए जाने तक दम तोड़ चुके थे. दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. इनमें एक की पहचान नहीं हुई है. एक दर्जन से ज्यादा घायलों में कुछ बच्चे भी हैं.
20 लोग प्रभावित: बस के सामने एक जगह कंकरी पड़ी थी, जिससे बचने के लिए चालक ने मोड़ा तो डंपर ने टक्कर मार दी. हादसे में बीस लोग प्रभावित हुए. इनमें चार जनों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि बस में सवार 50 से ज्यादा सवारियां गुजरात के मोडासा सहित आसपास के इलाकों की हैं. इनमें रावल वीनू भाई, सुरेश, जयेश और एक अन्य की मौत हो गईं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजपुरोहित ने बताया कि घायलों के कई तरह की इंजरी हैं. ज्यादातर के आर्थोपेडिक इंजरी हैं.
रामदेवरा दर्शन करके लौट रहे गुजरात के 4 श्रद्धालुओं की जोधपुर- जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर केरू गांव में हुए भीषण सड़क हादसे में निधन की खबर बेहद दुखद और पीड़ादायक है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 20, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं उनके शोकाकुल परिजनों को धैर्य तथा हिम्मत प्रदान करें। बड़ी संख्या में…
पहले भी हादसे: जोधपुर जिले में 16 नवंबर 2025 को 24 घंटे में चार बड़े सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हुई थी. इनमें बालेसर के पास रामदेवरा यात्रियों के टेम्पो और बस की भिड़ंत में 6 मौतें हुई थीं.
