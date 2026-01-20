ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : रामदेवरा दर्शन के बाद गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की बस डंपर से टकराई, चार की मौत

एक दर्जन से ज्यादा घायलों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. दो लोग अस्पताल ले जाने से पहले दम तोड़ चुके थे.

Vehicles involved in the accident
घटनास्थल पर मौजूद लोग... (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की बस और डंपर में केरू के पास मंगलवार दोपहर भिड़ंत हो गई. इसमें चार लोगों की मौत हो गई. एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए, जिनको एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान, कलेक्टर गौरव अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल भी अस्पताल पहुंचे.

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि राजीव गांधी थाना क्षेत्र में डंपर और बस की भिड़ंत हुई. मौके पर दो लोगों की मौत हो गई. घायलों का इलाज चल रहा है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि दो लोग अस्पताल लाए जाने तक दम तोड़ चुके थे. दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. इनमें एक की पहचान नहीं हुई है. एक दर्जन से ज्यादा घायलों में कुछ बच्चे भी हैं.

हादसे पर बोले कलेक्टर और अस्पताल अधीक्षक (ETV Bharat Jodhpur)

20 लोग प्रभावित: बस के सामने एक जगह कंकरी पड़ी थी, जिससे बचने के लिए चालक ने मोड़ा तो डंपर ने टक्कर मार दी. हादसे में बीस लोग प्रभावित हुए. इनमें चार जनों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि बस में सवार 50 से ज्यादा सवारियां गुजरात के मोडासा सहित आसपास के इलाकों की हैं. इनमें रावल वीनू भाई, सुरेश, जयेश और एक अन्य की मौत हो गईं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजपुरोहित ने बताया कि घायलों के कई तरह की इंजरी हैं. ज्यादातर के आर्थोपेडिक इंजरी हैं.

पहले भी हादसे: जोधपुर जिले में 16 नवंबर 2025 को 24 घंटे में चार बड़े सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हुई थी. इनमें बालेसर के पास रामदेवरा यात्रियों के टेम्पो और बस की भिड़ंत में 6 मौतें हुई थीं.

