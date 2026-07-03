गुजरात के तीर्थयात्रियों से खचाखच भरी बस मेरठ में हुई हादसे की शिकार, ड्राइवर समेत 10 जख्मी
टायर फटते ही चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे रैपिड रेल/मेट्रो कॉरिडोर के पिलर नंबर 1890 से जा टकराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 12:32 PM IST
मोदीपुरम (मेरठ): दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह उस वक्त बड़ा हड़कंप मच गया, जब गुजरात के श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस का अचानक अगला टायर फट गया. टायर फटते ही चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे रैपिड रेल/मेट्रो कॉरिडोर के पिलर नंबर 1890 से जा टकराई.
टक्कर के बाद मची चीख-पुकार, स्थानीय लोग बने मददगार
मेरठ– दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह उस वक्त बड़ा हड़कंप मच गया, जब गुजरात के श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस का अचानक अगला टायर फट गया. टायर फटते ही चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे रैपिड रेल/मेट्रो कॉरिडोर के पिलर नंबर 1890 से जा टकराई.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और गियर बॉक्स टूटकर सड़क पर गिर गया. हादसे के वक्त बस में 45 से अधिक यात्री सवार थे.
जानकारी के मुताबिक, बस में सवार सभी श्रद्धालु गांधीनगर, गुजरात के रहने वाले हैं. ये सभी लोग उज्जैन में महाकाल और फिर हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन करने के बाद मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुए थे. जैसे ही उनकी बस मोदीपुरम में मिलांज मॉल (फेस-2) के सामने पहुंची, तभी यह हादसा हो गया.
टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग और राहगीर तुरंत मौके की तरफ दौड़े. बस के अंदर चीख-पुकार मची हुई थी. स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी और बस के शीशे व दरवाजे के रास्ते यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया.
हादसे में बस चालक कमलेश (निवासी गांधीनगर, गुजरात) और दो महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि करीब 8 से 10 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. बाकी यात्री सुरक्षित हैं.
घटना की सूचना मिलते ही पल्लवपुरम थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारु कराया.
थाना प्रभारी भरत सारस्वत ने बताया कि "शुक्रवार सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि मोदीपुरम में मिलांज मॉल के पास एक टूरिस्ट बस पिलर से टकरा गई है.
पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस की सीधी साइड का अगला टायर अचानक फट गया था, जिसकी वजह से चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका.
गंभीर रूप से घायल चालक कमलेश और दो महिलाओं को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रही है. अन्य यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. बस को हाईवे से हटाकर यातायात पूरी तरह सामान्य कर दिया गया है और मामले की तकनीकी जांच की जा रही है."