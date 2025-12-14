उत्तराखंड: सवारियों से भरी बस खेत में पलटी, कई यात्री गंभीर रूप से घायल, सामने आया हादसे का कारण
उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर-हल्द्वानी रोड पर यात्रियों से भरी बस खेत में पलट गई.
Published : December 14, 2025 at 5:44 PM IST
रामनगर: नैनीताल के रामनगर-हल्द्वानी मोटर मार्ग पर रविवार शाम सड़क हादसा हो गया. कालाढूंगी थाना क्षेत्र के धमोला इलाके में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी. हादसे में 6 से 7 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है. जबकि कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा रविवार शाम उस वक्त हुआ, जब बस रामनगर से हल्द्वानी की ओर जा रही थी. बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कुछ यात्री खड़े होकर भी सफर कर रहे थे. धमोला के पास बस के आगे चल रही एक कार ने अचानक कुत्ते को बचाने के प्रयास में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. इससे ठीक पीछे चल रही बस के चालक ने भी कार को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन बस की रफ्तार तेज होने के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खेत में पलट गई.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कालाढूंगी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है.
रामनगर सीओ सुमित पांडे ने बताया कि यह हादसा रविवार शाम धमोला क्षेत्र में हुआ है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस के आगे चल रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे आ रही बस ब्रेक लगाने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में करीब 30 से 35 सवारियां मौजूद थीं.
वहीं बस में सवार एक यात्री ने बताया कि वे रामनगर से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे और बेलपड़ाव से बस में सवार हुए थे. उस समय बस पूरी तरह भरी हुई थी और 8 से 10 यात्री खड़े भी थे. उन्होंने बताया कि धमोला के पास बस अचानक पलट गई. उनके अनुसार बस में 6 से 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
फिलहाल पुलिस ने मौके पर यातायात को सामान्य कराया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
