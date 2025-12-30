ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, अल्मोड़ा में सवारियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 यात्रियों की मौत की सूचना

अल्मोड़ा के सल्ट भिकियासैंण इलाके में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी.

ALMORA BUS ACCIDENT
अल्मोड़ा में सवारियों से भरी बस खाई में गिरी (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 30, 2025 at 10:10 AM IST

अल्मोड़ा/रामनगर: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट भिकियासैंण क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. भिकियासैंण-विनायक रोड पर पहाड़ से रामनगर की ओर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में 7 यात्रियों के मौत की सूचना है. जबकि कई अन्य यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

फिलहाल घायलों को खाई से निकालने और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा हादसे की विस्तृत जानकारी और मृतकों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है.

हादसे को लेकर अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा, बचाव टीमों को मौके पर भेजा गया है. कुछ लोगों की मौत की खबरें हैं.

अपडेट जारी है...

अल्मोड़ा बस हादसा
सल्ट भिकियासैंण में बस खाई गिरी
