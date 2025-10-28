जयपुर में दर्दनाक हादसा, यूपी से आ रही बस में दौड़ा करंट, दो की मौत, कई झुलसे

जयपुर में दर्दनाक हादसा, यूपी से आ रही बस में दौड़ा करंट, दो की मौत, कई झुलसे
जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना इलाके में टोडी गांव के पास की घटना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर.
Published : October 28, 2025 at 11:55 AM IST
जयपुर : मनोहरपुर थाना इलाके में आज मंगलवार सुबह एक बस के हाईटेंशन लाइन से छूने से बड़ा हादसा हो गया. हाईटेंशन लाइन से छूने के बाद बस में करंट दौड़ गया. जिससे बस में सवार 12 मजदूर झुलस गए. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई. शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) वृत्ताधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि यह घटना टोडी गांव के पास हुई है.
जहां एक बस में ईंट-भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लाया जा रहा था. इस दौरान बस हाईटेंशन लाइन को छू गई और बस में करंट दौड़ गया. इस हादसे में बस में सवार करीब 12 मजदूर करंट की चपेट में आने से झुलस गए. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मनोहरपुर थाना पुलिस के साथ ही वे खुद भी मौके पर पहुंचे. करंट से झुलसे मजदूरों को शाहपुरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां दो मजदूरों की मौत हो गई. जबकि कुछ अन्य मजदूरों की हालात भी चिंताजनक बनी हुई है.
उत्तर प्रदेश से बस में आ रहे थे मजदूर : कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) से करीब 65 मजदूरों को बस लाया जा रहा था. इस हादसे में 50 वर्षीय महिला नसीम और 20 वर्षीय सहीनम की मौत हुई है. जबकि, नाजमा (40), सितारा (49), अजर (19), अल्ताफ (19) और नदीम (30) को गंभीर हालट में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं, 40 वर्षीय चंदा का शाहपुरा अस्पताल में उपचार चल रहा है.
बस की छत पर रखे थे एलपीजी सिलेंडर : इस हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को बस में लाया जा रहा था. बस के ऊपर घरेलू सामान और दो एलपीजी सिलेंडर भी थे. हादसे में एक सिलेंडर फटा भी है. हाईटेंशन लाइन के नीचे से बस के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ. पूरी घटना को लेकर तथ्यात्मक जांच करवाई जा रही है. कहां-क्या लापरवाही हुई. इसकी जांच करवाई जा रही है.
मौके पर सीओ शाहपुरा,थानाधिकारी मनोहरपुर मय जाप्ते के तथा एसडीएम ,तहसीलदार मौजूद हैं। बस की आग बुझा दी गई है, मजरूबों को शाहपुरा अस्पताल ईलाज हेतु भिजवाया गया है जहां पर दो की मृत्यु हो गई है, मौके पर शांति है। अग्रिम कार्रवाई जारी है।
गंभीर हालात में दस जयपुर रेफर : हादसे के बाद बस में आग लग गई और मौके पर अफरा-तफरी व चीख पुकार मच गई. स्थानीय प्रशासन के साथ ही दमकल को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाई गई. इस घटना को लेकर जयपुर ग्रामीण पुलिस के आधिकारिक X हैंडल के जरिए भी जानकारी साझा की गई है. शाहपुरा एसडीएम संजीव खेदड़ का कहना है कि इस हादसे में झुलसे दस लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद शाहपुरा के उपजिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है. जहां उनका समुचित उपचार किया जाएगा.
कलेक्टर-एसपी मौके पर, एफएसएल जुटा रही साक्ष्य : इस घटना के बाद जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी भी मौके पर पहुंचे. वहीं, शाहपुरा उपजिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम भी मौके पर बुलाई गई है. इसके साथ ही एफएसएल टीम भी जयपुर से घटनास्थल पर पहुंची है. एफएसएल की टीम इस हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है. जिससे हादसे के कारणों का पता लगाया जा सकेगा.
जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है।
प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
हादसे पर सीएम ने जताया दुख : मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है. प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.
जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर क्षेत्र में निजी स्लीपर बस की दुर्घटना में जनहानि का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है।
दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही मैंने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। मेरी…
उपमुख्यमंत्री बैरवा ने दिए निर्देश : इस घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा, जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर क्षेत्र में निजी स्लीपर बस की दुर्घटना में जनहानि का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है।
राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी…
गहलोत ने भी जताया दुख : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है. राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं..
जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन के चपेट में आने से एक स्लीपर बस में आग लगने से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है,इस हादसे में दो मजदूरों की मृत्यु हो जाने व कई लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के समाचार प्राप्त हुए है |
ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें व घायलों…
बेनीवाल ने कही यह बात : नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन के चपेट में आने से एक स्लीपर बस में आग लगने से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है, इस हादसे में दो मजदूरों की मृत्यु हो जाने व कई लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं. ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.