Tourist Bus Accident : सरिस्का से भरतपुर लौट रहे ब्रिटिश पर्यटकों की बस पलटी, 16 विदेशी सहित 17 घायल
विदेशी पर्यटकों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस में सवार 16 विदेशी पर्यटक और एक भारतीय नागरिक घायल हो गए.
Published : November 17, 2026 at 6:06 PM IST
भरतपुर: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर भरतपुर लौट रहे विदेशी पर्यटकों की बस मंगलवार को सेवर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस में सवार 16 विदेशी पर्यटक और एक भारतीय नागरिक घायल हो गए. सभी विदेशी पर्यटक ब्रिटेन (यूके) के बताए जा रहे हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस, एम्बुलेंसकर्मी और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
हादसे के बाद बस में सवार पर्यटकों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की. इसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाई.
सरिस्का घूमने के बाद भरतपुर आ रहे थे पर्यटक : मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि विदेशी पर्यटकों का दल अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमने के बाद बस से भरतपुर आ रहा था. इसी दौरान सेवर के नजदीक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई. बस में सवार पर्यटकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. दुर्घटना में 16 विदेशी पर्यटकों के अलावा एक अन्य भारतीय नागरिक भी घायल हो गए.
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पुलिस और स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा : दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने भी घायलों को बस से बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया. सभी घायलों को तत्काल आरबीएम अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.