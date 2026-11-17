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Tourist Bus Accident : सरिस्का से भरतपुर लौट रहे ब्रिटिश पर्यटकों की बस पलटी, 16 विदेशी सहित 17 घायल

सरिस्का से भरतपुर लौट रहे ब्रिटिश पर्यटकों की बस पलटी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर भरतपुर लौट रहे विदेशी पर्यटकों की बस मंगलवार को सेवर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस में सवार 16 विदेशी पर्यटक और एक भारतीय नागरिक घायल हो गए. सभी विदेशी पर्यटक ब्रिटेन (यूके) के बताए जा रहे हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस, एम्बुलेंसकर्मी और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

हादसे के बाद बस में सवार पर्यटकों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की. इसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाई.