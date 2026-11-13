पुरी जा रही 55 तीर्थयात्रियों से भरी बस का एक्सीडेंट, जाजपुर में खड़े ट्रक से टकराई
हादसे का कारण अभी पता नहीं चला है. विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है.
Published : November 13, 2026 at 9:17 AM IST
जाजपुर (ओडिशा): पश्चिम बंगाल से पुरी जा रही एक बस आज शुक्रवार को ओडिशा के जाजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस बस में करीब 55 तीर्थयात्री सवार थे. यह हादसा बड़ाचना थाना क्षेत्र में हुआ. इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है.
बता दें, पश्चिम बंगाल से पुरी भगवान जगन्नाथ जा रही बस सड़क किनारे एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर के बाद बस चकनाचूर हो गई और यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. अभी घायलों की सही संख्या का पता नहीं चल सका है. विस्तृत जानकारी का इंतजार है.
इस बीच, पंजाब के संगरूर जिले में एक और घटना में, एक बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के पास खाई में जा गिरी. पुलिस ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 24-25 अन्य लोग घायल हो गए. सब-इंस्पेक्टर मेहर सिंह ने बताया कि बस संगरूर से चंडीगढ़ के बीच धूरी होकर अपने नियमित रूट पर चल रही थी और अपने तय समय से थोड़ा पीछे चल रही थी. मौके पर ही तीन यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे.
#WATCH | Jajpur, Odisha: Several passengers were injured after a bus carrying around 55 pilgrims from West Bengal to Puri collided with a stationary truck under Badachana police station limits early morning today. (Visuals from the spot) https://t.co/GLJXnCa3rS— ANI (@ANI) November 13, 2026
यह बस संगरूर से चंडीगढ़ के बीच धूरी होकर अपने नियमित रूट पर चलती है. आज बस कुछ देरी से चल रही थी. जब बस एक ओवरब्रिज के पास पहुंची, तो वह बेकाबू होकर एक खाई में गिर गई. हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे. करीब 24-25 अन्य लोग घायल हो गए. सिंह ने बताया कि सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया है.
इससे पहले, रविवार तड़के तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के हिमायत सागर इलाके में आउटर रिंग रोड पर एक ऑटो-रिक्शा से जुड़ी एक बड़ी सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और चौदह अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय ऑटो-रिक्शा में 17 लोग सवार थे. घटना के बाद, यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है.
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