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पुरी जा रही 55 तीर्थयात्रियों से भरी बस का एक्सीडेंट, जाजपुर में खड़े ट्रक से टकराई

पुरी जा रही 55 तीर्थयात्रियों से भरी बस का एक्सीडेंट ( ANI )

जाजपुर (ओडिशा): पश्चिम बंगाल से पुरी जा रही एक बस आज शुक्रवार को ओडिशा के जाजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस बस में करीब 55 तीर्थयात्री सवार थे. यह हादसा बड़ाचना थाना क्षेत्र में हुआ. इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है.

बता दें, पश्चिम बंगाल से पुरी भगवान जगन्नाथ जा रही बस सड़क किनारे एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर के बाद बस चकनाचूर हो गई और यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. अभी घायलों की सही संख्या का पता नहीं चल सका है. विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

इस बीच, पंजाब के संगरूर जिले में एक और घटना में, एक बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के पास खाई में जा गिरी. पुलिस ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 24-25 अन्य लोग घायल हो गए. सब-इंस्पेक्टर मेहर सिंह ने बताया कि बस संगरूर से चंडीगढ़ के बीच धूरी होकर अपने नियमित रूट पर चल रही थी और अपने तय समय से थोड़ा पीछे चल रही थी. मौके पर ही तीन यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे.