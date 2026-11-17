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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: गहरी खाई में गिरी बस, 8 यात्रियों की मौत, 25 घायल

ऋषिकेश: उत्तराखंड में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत गूलर के पास हरिद्वार से जोशीमठ जा रही सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में करीब 32 लोग सवार बताए जा रहे हैं. वहीं अभी तक 8 मृतकों के शवों को निकाला जा चुका है. रेस्क्यू अभियान की निगरानी के लिए क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर और थाना प्रभारी मुनिकीरेती भी मौके पर मौजूद रहे.

इस दर्दनाक हादसे में करीब 25 लोग घायल हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई. हालांकि, मृतकों और घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. घटना की सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही मुनिकीरेती थाना पुलिस, गूलर, शिवपुरी और ब्यासी चौकी का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा. इसके साथ ही एसडीआरएफ, फायर सर्विस और एंबुलेंस की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया.

एसडीआरएफ की टीमों ने खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस और फायर सर्विस के जवान भी रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं. घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई. एसडीआरएफ इंचार्ज कविंद्र सजवाण ने पूर्व में बताया कि बस में लगभग 32 यात्री सवार थे. हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है. एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं. जिसके बाद हादसे में मृतकों और घायलों की तादाद बढ़ गई.

आज एक दुःखद घटना प्राप्त हुई, विश्वनाथ सेवा की एक बस सवा तीन बजे हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी. गूलर के पास बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं. जिनमें 18 लोग एम्स ऋषिकेश में और बाकी 7 लोगों को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है. फिलहाल रेस्क्यू पूर्ण हो चुका है. घायलों के उपचार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और मृतकों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके.

-शैलेन्द्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी, टिहरी-

हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पहुंच गए हैं. फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. बताते चलें कि टिहरी जिले में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत गूलर के पास मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे ये सड़क हादसा हुआ. बस हरिद्वार से बदरीनाथ जा रही थी, वहीं यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी.