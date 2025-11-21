ETV Bharat / bharat

बिहार में तीर्थ यात्रियों से भरी बस 20 फीट खाई में गिरी, एक की मौत, 25 जख्मी

मोकामा में तीर्थ यात्रियों से भरी बस 20 फीट खाई में गिर गयी. घटना में एक की मौत हो गयी. 25 लोग घायल हैं.

मोकामा में खाई में गिरी बस
मोकामा में खाई में गिरी बस (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 1:00 PM IST

पटना: बिहार के मोकामा में बस हादसा हुआ है. 45 तीर्थ यात्रियों से भरी बस 20 फीट खाई में गिर गयी. इस घटना में एक की मौत हो गयी है. 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना मोकामा फोरलेन बरहपुर वाईपास की है. सभी जख्मी का इलाज मोकामा के अस्पताल में चल रहा है.

अनाड़ी चालक के कारण हादसा: हादसा शुक्रवार की सुबह 4:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है. बस BR-06-PB-6383 कुल 45 तीर्थ यात्रियों को लेकर अयोध्या से बेगूसराय के सिमरिया धाम लौट रही थी. बस मालिक वैधनाथ प्रसाद खुद वाहन चला रहे थे. एक घायल महिला ने बताया कि मालिक को बस नहीं चलाने आती थी. इस कारण हादसा हुआ है.

हादसे बाद घायल तीर्थयात्री
हादसे बाद घायल तीर्थयात्री (ETV Bharat)

"चालक ने अपने मालिक को बोला कि आप बस चलाइये, मालिक बोला उसे बस नहीं चलाने आती है. चालक बोला मुझे नींद आ रही है, मैं बस नहीं चलाउंगा. इसके बाद मालिक खुद बस चलाने लगा, जिस कारण हादसा हो गया." -नेहा, घायल महिला

अस्पताल में इलाजरत घायल
अस्पताल में इलाजरत घायल (ETV Bharat)

अलग-अलग जिले के यात्री घायल: बस मधुबनी जिले से तीर्थयात्रा पर निकली थी. हादसे में मधुबनी जिले के मधेपुर थाना के तरडीह निवासी धनेश्वरी देवी (60) की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. 25 से ज्यादा तीर्थ यात्री घायल हो गए जो सभी मधुबनी के रहने वाले बताये जा रहे हैं.

बस हादसे में घायल गणेश ने बताया कि गुरुवार रात 2:30 बजे अयोध्या से निकले थे. अयोध्या से चलने के बाद बस कहीं नहीं रूकी. लगातार गाड़ी चलाने के कारण चालक को नींद आने लगी थी. वाहन मालिक अनाड़ी थी फिर भी बस चलाने लगा. उसने आंधे घंटे तक बस चलायी होगी और उसे भी नींद आने लगी. झपकी आने के कारण बस पलट गयी.

अस्पताल में इलाजरत घायल
बस हादसे के बाद पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"जिस समय हादसा हुआ उस समय बस की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी. इस कारण बस अनियंत्रित होकर 25 मीटर तक बैरिकेडिंग तो तोड़ते हुए खाई में पलट गयी. बैरिकेडिंग बस की इंजन में घुस गयी. हादसे के बाद एक घंटे तक हमलोग बस में पड़े रहे. पुलिस आने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया." -गणेश, घायल

मोकामा ट्रामा सेंटर में इलाज: बस हादसे की खबर मिलते ही मोकामा पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से निकालकर एबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा. ज्यादा गंभीर लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

घायलों को लेने पहुंची एंबुलेंस
घायलों को लेने पहुंची एंबुलेंस (ETV Bharat)

झपकी के कारण हादसा: स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के वक्त जब बस खाई में गिरी तो जोरदार आवाज हुई. आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि एक बड़ी बस खाई में गिरी हुई है. हादसा इतना भीषण था कि बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया. पुलिस के अनुसार चालक से पूछताछ में यही पता चला कि झपकी आने के कारण हादसा हुआ है. इसकी जांच की जा रही है.

