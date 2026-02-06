उत्तराखंड-नेपाल बॉर्डर पर भीषण हादसा, बाराती बस गहरी खाई में गिरी, 13 मौतें, 34 घायल

ETV Bharat / bharat

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): पिथौरागढ़ के झूलाघाट कस्बे में भारतीय सीमा से लगे नेपाल बैतड़ी में गुरुवार (5 फरवरी) देर रात्रि भीषण सड़क हादसा हुआ. हादसे में 13 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 34 गंभीर घायल हो गए. घायलों में कई गंभीरों की हालत नाजुक बताई जा रही है. मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है. बताया जा रहा है कि बस बारात को लेकर बैतड़ी से बजांग जा रही थी.

गुरुवार देर रात्रि बैतड़ी के पुरचुंणी नगरपालिका 7 भवने गांव से दुल्हन लेकर बजांग के सुनकुडा जा रही बस पुरचूंणी के बड़गांव मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. 34 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में रेस्क्यू कर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

उत्तराखंड-नेपाल बॉर्डर पर बस हादसा (Video-Local Resident)

जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी के प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक बलदेव बडू ने बताया कि रात के समय नेपाल एपीएफ, प्रहरी व स्थानीय जनता द्वारा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया. दुर्घटना में मरने वालों में-

  1. केशव राज जोशी (40)
  2. अशोक राज जोशी (13)
  3. बसंत राज जोशी
  4. बिष्णु दत्त जोशी (41)
  5. नरेश राज जोशी (42)
  6. बिशन दत्त जोशी (17)
  7. दीपक जोशी (28)
  8. किशन जोशी (46)

(ये सभी बजांग बित्थड चीर गांव पालिका 7 निवासी)

  1. मोहन देव भट्ट (60), बजांग केदारस्यु गांव पालिका निवासी.
  2. केशव भट्ट (27), बजांग केदारस्यु गांव पालिका निवासी
  3. बसंत राज रतला (40), निवासी बजांग जय पृथ्वी नगर पालिका 7.
  4. पुष्पा अवस्थी (40) निवासी बैतडी पुरचूणीं नगरपालिका 7.
  5. सुशील जोशी, बैतडी पुरचूणीं नगरपालिका 7 निवासी.

प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक बलदेव बडू ने बताया कि बस दुर्घटना में 6 बारातियों की घटनास्थल में ही मौत हो गई थी. 5 बारातियों की डडेलधुरा अस्पताल में और 2 बारातियों की कोटिला अस्पताल में मौत हो गई. साथ ही घायलों में कुछ और बारातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे में बस चालक सामान्य घायल बताया जा रहा है. घायल बस चालक कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका 7 निवासी विरेंद्र बुढा को प्रहरी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है.

हादसे का कारण: प्रथम दृष्टया में बस दुर्घटना का मुख्य कारण ओवरलोडिंग और बस ओवरलोडिंग के कारण चढ़ाई में नहीं चढ़ पाना बताया जा रहा है. घायल बारातियों का डडेलधुरा अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है, जबकि गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनगढ़ी भेजा गया है.

