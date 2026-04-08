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मध्य प्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव, यहां गाली देने पर तुरंत मिलती है सजा

दरअसल, ग्राम पंचायत बोरसर के सरपंच अंतरसिंह, उपसरपंच विनोद शिंदे सहित अभिनेता अश्विन पाटिल ने गांव को गाली मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है. उन्होंने गांव में संस्कार नवाचार की ऐसी नींव रखी है कि पूरे गांव में कोई भी गाली देने से बचता है. क्या अमीर और क्या गरीब, गांव का ये नियम सभी पर लागू होता है. अगर कोई लड़ाई झगड़े में गाली दे भी दे, तो उसपर तुरंत 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता है, या एक घंटे तक गांव में झाड़ू मारकर साफ सफाई करवाई जाती है.

बुरहानपुर: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में एक ऐसा गांव है, जिसे "गाली-गलौच" मुक्त गांव का दर्जा मिला है. जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर 6 हजार की आबादी वाला बोरसर गांव मध्य प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है, जहां गाली नहीं दी जाती. अगर कोई यहां गाली-गलौच गलती से भी करदे तो तुरंत उसपर जुर्माना ठोका जाता है और यहां तक की सजा का भी प्रावधान है.

यहां गाली देने से बचते हैं लोग (Etv Bharat)

गांव में नॉलेज बढ़ाने के लिए फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी

केवल गाली गलौच मुक्त नहीं, यहां बच्चों से लेकर युवाओं को सभ्य और जागरूक बनाने के लिए यहां पुस्तकालय भी खोला गया है. यहां धर्म-कर्म, जनरल नॉलेज और स्कूली पाठयक्रम की किताबों का खजाना उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा गांव में इंटरनेट क्रांति लाई गई है. गांव में 4 स्थानों पर फ्री वाईफाई स्थापित किया है, अब गांव इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ गया है, हर व्यक्ति फ्री इंटरनेट का लाभ उठा रहा है. इसके अलावा हर घर हरियाली अभियान के तहत लोगों को पौधे वितरित किए गए है, जिससे गांव को हरित क्रांति से भी जोड़ा जा सके.

गांव वालों के फ्री वाई-फाई सुविधा (Etv Bharat)

मुंबई से गांव लौटे एक्टर ने की पहल

एमपी का ये छोटा सा गांव पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है. युवा एक्टर अश्विन पाटिल माया नगरी मुंबई में 10 वर्ष बिताने के बाद अपने गांव लौट आए थे. उन्होंने देखा कि अक्सर बड़े विवाद की वजह छोटी-छोटी गाली-गलौच बनती है, ऐसे में ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों और बुजुर्गों के साथ बैठक की. इस बैठक में सर्वसम्मति से गांव को गाली मुक्त बनाने का फैसला लिया गया. इस 6 हजार आबादी वाले बोरसर गांव में संस्कार क्रांति की मुहिम छेड़ी गई है, इसकी निगरानी के लिए टीमें तैयार की गई हैं, जो हर वार्ड में निगरानी करती हैं. यही वजह है कि इस मुहिम का जबर्दस्त असर देखने मिल रहा है.

इस गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी और फ्री वाई-फाई की भी सुविधा (Etv Bharat)

गाली की वजह से मामूली झगड़े बन जाते थे बड़ा विवाद

अभिनेता व समाजसेवी अश्विन पाटिल ने कहा, '' जब मुंबई से गांव लौटा तो देखा बेहद छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौच की वजह से बड़े विवाद बन जाते थे. यानी विवाद की जड़ उतनी बड़ी नहीं होती थी, जितनी गाली बन जाती थी. इसके बाद मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच अंतरसिंह और उपसरपंच विनोद शिंदे से संपर्क किया, उन्होंने एक बैठक बुलाई, यहां सभी को मौजूदगी में फैसला लिया और ग्राम पंचायत ने एक आदेश जारी किया. अब जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जहां साफ शब्दों में लिखा है कि बोरसर मध्यप्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव है. यहां मां-बहन की गाली देने पर ₹500 का दंड या एक घंटा गांव की सफाई कराई जाएगी.''

यहां गाली देने पर तुरंत मिलती है सजा (Etv Bharat)

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ग्राम पंचायत बोरसल के उपसरपंच विनोद शिंदे बताते हैं, '' गांव को विकसित बनाने के लिए समाजसेवी अश्विन पाटिल ने सुझाव दिए. युवाओं को फ्री इंटरनेट और ग्रामीणों का पौधे वितरित किए जा रहे हैं. बच्चों के लिए पुस्तकालय स्थापित किया गया है. साथ ही सेवा भाव कक्ष भी शुरू किया गया है, यहां जरूरतमंदो के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध है. दानदाता और समाजसेवियों ने सामग्री दान की है, जरूरत के मुताबिक किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति लाभ उठा सकता है, यह पहल ग्रामीणों के लिए मददगार साबित हो रही है.''