बम डिस्पोजल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए BIS ने जारी किया नया स्टैंडर्ड
ये गाइडलाइंस गृह मंत्रालय और डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (TBRL) के अनुरोध के बाद बनाई गई थीं.
Published : January 14, 2026 at 5:21 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने संघर्ष क्षेत्रों में बिना फटे ऑर्डनेंस, आईईडी और हैंड ग्रेनेड के खतरों को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और राज्य पुलिस के लिए बम डिस्पोजल सिस्टम को पेश किया है.
यह नया स्टैंडर्ड अलग-अलग तरह के बम डिस्पोजल सिस्टम, जिसमें बम ब्लैंकेट, बम बास्केट और बम अवरोधक शामिल हैं, के लिए लागू विस्फोट शमन और खंड निरोधक क्षमता के मूल्यांकन करना के लिए गुणात्मक आवश्यकताएं और संबंधित टेस्ट तरीकों को बताता है, खासकर विस्फोट भार और प्रभाव के संबंध में.
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने यह स्टैंडर्ड जारी किया. यह एक पक्का टेक्निकल रोडमैप देता है जो टेस्ट के तरीकों, उपकरणों, टेस्ट के नमूनों और स्वीकृति मानदंड को बताकर परीक्षण प्रायोजकों, निर्माताओं और मान्यता प्राप्त टेस्टिंग एजेंसियों के लिए एक संदर्भ का काम करता है.
“इसे खरीद एजेंसियों, निर्माताओं और परीक्षण निकाय द्वारा अपनी मर्ज़ी से अपनाने के लिए बनाया गया है.
बीआईएस ने कहा, "ये गाइडलाइंस गृह मंत्रालय और डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (TBRL) के अनुरोध के बाद बनाई गई हैं."
परिचालन सुरक्षा और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ाना
भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और राज्य पुलिस को अक्सर संघर्ष क्षेत्र में बिना फटे ऑर्डनेंस, आईईडी और हैंड ग्रेनेड के खतरों का सामना करना पड़ता है.
पहले, बम डिस्पोजल इक्विपमेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना मुश्किल रहा है या वे भारतीय उपमहाद्वीप के खास हथियारों और पर्यावरणीय स्थितियों के हिसाब से ठीक से मेल नहीं खाते थे.
आईएस 19445:2025 को लागू करने से ऑपरेटर्स, पहली उत्तरदाता और आस-पास खड़े लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी. वहीं खरीद, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए एक पारदर्शी और एक जैसा आधार होगा. मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी डेवलपमेंट और इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा और एजेंसियों में इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट की विश्वसनीयता और अन्तरसंक्रियता बेहतर होगी.
मानक निर्माण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण
इस स्टैंडर्ड को बनाने में मिलकर काम करने का तरीका दिखता है, जिसे नागरिक उपयोग के लिए हथियार और गोला-बारूद हेतु बीआईएस अनुभागीय समिति के तहत बम निपटान प्रणाली पैनल ने लीड किया है.
डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) के संयोजकता में काम करते हुए, इस प्रक्रिया में अलग-अलग हितधारकों से मिली जानकारी को एकीकृत किया गया. प्रमुख योगदानकर्ताओं में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां जैसे डीआरडीओ, एनएसजी, एमईएस, डीजीक्यूए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल; केंद्रीय और राज्य पुलिस प्राधिकरण शामिल थे.
एएआई, एसीआरटीसी और बीपीआरएडंडी, एनआरएआई, टीबीआरआएल और एनएफएसयू जैसे जाने-माने आर एंड डी संस्थानों ने मिलकर काम किया. टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक्सपर्ट्स के साथ-साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के निर्माताओं की भागीदारी से इस कोशिश को और बढ़ावा मिला.
इस मानक का जारी होना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. बीआईएस ने कहा, “मेक इन इंडिया” पहल के लिए एक टेक्निकल आधार देकर, बीआईएस राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा रहा है, यह पक्का करते हुए कि भारत का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सटीकता, भरोसे और स्वदेशी इनोवेशन की नींव पर बना है.”
