ETV Bharat / bharat

बम डिस्पोजल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए BIS ने जारी किया नया स्टैंडर्ड

भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

नई दिल्ली: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने संघर्ष क्षेत्रों में बिना फटे ऑर्डनेंस, आईईडी और हैंड ग्रेनेड के खतरों को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और राज्य पुलिस के लिए बम डिस्पोजल सिस्टम को पेश किया है. यह नया स्टैंडर्ड अलग-अलग तरह के बम डिस्पोजल सिस्टम, जिसमें बम ब्लैंकेट, बम बास्केट और बम अवरोधक शामिल हैं, के लिए लागू विस्फोट शमन और खंड निरोधक क्षमता के मूल्यांकन करना के लिए गुणात्मक आवश्यकताएं और संबंधित टेस्ट तरीकों को बताता है, खासकर विस्फोट भार और प्रभाव के संबंध में. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने यह स्टैंडर्ड जारी किया. यह एक पक्का टेक्निकल रोडमैप देता है जो टेस्ट के तरीकों, उपकरणों, टेस्ट के नमूनों और स्वीकृति मानदंड को बताकर परीक्षण प्रायोजकों, निर्माताओं और मान्यता प्राप्त टेस्टिंग एजेंसियों के लिए एक संदर्भ का काम करता है. “इसे खरीद एजेंसियों, निर्माताओं और परीक्षण निकाय द्वारा अपनी मर्ज़ी से अपनाने के लिए बनाया गया है. बीआईएस ने कहा, "ये गाइडलाइंस गृह मंत्रालय और डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (TBRL) के अनुरोध के बाद बनाई गई हैं." परिचालन सुरक्षा और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ाना

भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और राज्य पुलिस को अक्सर संघर्ष क्षेत्र में बिना फटे ऑर्डनेंस, आईईडी और हैंड ग्रेनेड के खतरों का सामना करना पड़ता है. पहले, बम डिस्पोजल इक्विपमेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना मुश्किल रहा है या वे भारतीय उपमहाद्वीप के खास हथियारों और पर्यावरणीय स्थितियों के हिसाब से ठीक से मेल नहीं खाते थे.