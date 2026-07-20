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Dog Attack : 5 साल की बच्ची की मौत, रीढ़ की हड्डी तक चबा गया श्वान, बुजुर्ग महिला समेत तीन जख्मी

राजस्थान के बूंदी में आवारा डॉग का खूनी हमला. बच्ची की मौत, बुजुर्ग महिला सहित तीन अन्य को बनाया शिकार. जानिए पूरा मामला...

Bundi District Hospital
बूंदी में आवारा श्वान का खूनी हमला (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 8:33 PM IST

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बूंदी: जिले में आवारा डॉग्स का बढ़ता आतंक अब जानलेवा साबित होने लगा है. सदर थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना में पांच वर्षीय मासूम बच्ची की आवारा श्वान के हमले में मौत हो गई. वहीं, क्षेत्र में बुजुर्ग महिला सहित तीन अन्य लोग भी डॉग के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी का इलाज बूंदी जिला अस्पताल में चल रहा है.

अस्पताल के सर्जन डॉ. शुभम व्यास ने बताया कि बिशनपुरा गांव निवासी श्रेया (5) पुत्री ओमप्रकाश मीणा अपनी बड़ी बहन के घर से खेलते हुए खेत की ओर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में घूम रहे एक आवारा डॉग ने अचानक उस पर हमला कर दिया. डॉग ने मासूम को बुरी तरह नोच डाला. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे डॉग के चंगुल से छुड़ाया, तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.

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परिजन तत्काल उसे बूंदी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सर्जन डॉ. शुभम व्यास और डॉ. अमर शर्मा ने उपचार शुरू किया. डॉ. शुभम व्यास ने बताया कि बच्ची अस्पताल पहुंची तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी. उसे सीपीआर देकर धड़कन वापस लाई गई, लेकिन डॉग के हमले में उसकी रीढ़ की हड्डी तक गंभीर रूप से डैमेज हो गई थी. शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म थे और कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय हो गया था. डॉ. शुभम की मानें तो श्वान बच्ची की रीढ़ की हड्डी को चबा कर उसके दो हिस्से कर चुका था.

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उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई थी. उसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था. एंबुलेंस चालक रामराज के अनुसार रास्ते में तालेड़ा के पास बच्ची की हालत और बिगड़ गई. कोटा मेडिकल कॉलेज में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया. मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

Bundi District Hospital
बूंदी जिला अस्पताल (ETV Bharat Bundi)

मृतका श्रेया के पिता ने क्या कहा ? : मृतका के पिता ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि वह सोमवार दोपहर को किसी काम से बूंदी गए हुए थे. इसी बीच यह घटना घटित हो गई. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी श्रेया अपनी बहिन के साथ खेत पर जा रही थी, तभी रास्ते में एक श्वान ने उन पर हमला कर दिया. श्वान के हमले में श्रेया गंभीर घायल हो गई, उसे तुरंत बूंदी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी चिकित्सको ने उसका प्राथमिक इलाज कर कोटा के लिए रेफर कर दिया.

ओम प्रकाश ने बताया कि वह बेटी को कोटा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां कुछ देर बाद इलाज के दौरान श्रेया की मौत हो गई. परिजन पोस्टमार्टम करवाए बिना शव को सीधा अपने गांव बिशनपुरा ले गए, जहां गमगीन माहौल में बच्ची के शब का दाह संस्कार कर दिया गया. उधर, सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि परिजनो की तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है.

इधर, जिले के नीम का खेड़ा क्षेत्र में कैलाशी बाई नामक बुजुर्ग महिला पर भी आवारा श्वान ने हमला कर दिया. महिला की छोटी बहन सीता बाई ने बताया कि उसकी बड़ी बहन के दोनों हाथों और गर्दन पर गहरे घाव आए हैं. इसके अलावा पांच वर्षीय वंशिका और 24 वर्षीय ब्रह्मा बाई भी श्वान के हमले में घायल हुई हैं. सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. ब्रह्मा बाई के भाई तेजपाल गुर्जर ने बताया कि ब्रह्मा खेत पर जा रही थी, तभी डॉग ने उस पर हमला कर दिया. डॉग के हमले में उसके हाथ और पैर में गम्भीर चोट आई है. हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई.

पढ़ें : रींगस में आवारा श्वानों का आतंक: बच्चे पर हमला, बचाने आए दो लोगों को काटा, CCTV में कैद घटना

इससे पहले भी हो चुकी घटनाएं : इससे पहले भी बूंदी जिले के सीतापुरा और तालेड़ा क्षेत्र में आवारा डॉग्स के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन घटनाओं में भी बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक बच्चे की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया.

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