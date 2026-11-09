दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं: स्टील के गिलास में सुतली बम फोड़ने से 12 साल के बच्चे की मौत
बूंदी में स्टील के गिलास में रखकर सुतली बम जलाने के दौरान हुए जोरदार धमाके में 12 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 3:22 PM IST
बूंदी: दिवाली की रोशनी और गोवर्धन पूजा की खुशियों के बीच बूंदी में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं. घर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां चल रही थीं और 12 साल का बच्चा घर के पास अकेले पटाखे चला रहा था. इसी दौरान स्टील के गिलास में रखकर सुतली बम चलाने के कारण एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि गिलास के कई टुकड़े हो गए. धमाके के बाद गिलास का एक टुकड़ा मासूम के सीने में धंस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा. परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
धमाके की आवाज सुनकर दौड़े पिता: जिला अस्पताल में बेटे की मौत से बदहवास पिता रामलाल कालबेलिया का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे घर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान उनका बेटा पटाखे जला रहा था. अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर वह तुरंत दौड़े तो बेटा लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था. उन्होंने बिना देर किए परिजनों की मदद से घायल बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिता की आंखों के सामने बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. घटना की जानकारी मिलने पर नगर परिषद सभापति भरत शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.
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सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य पुलिस जाब्ते के साथ जिला अस्पताल पहुचे. उन्होंने बताया कि हादसा सदर थाना क्षेत्र में हुआ है. इसके बाद सदर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू की. सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में जाँच की जा रही है. पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई.
तीन भाई-बहनों में मझला था साजन: बच्चा तीन भाई-बहनों में मझला था. उसके पिता रामलाल के तीन बच्चे हैं. परिवार के लोगों के मुताबिक, बच्चे की मौत की खबर ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया. मृतक के बुआ के बेटे लोकेश जोगी ने बताया कि सोमवार सुबह ही उसकी बच्चे से बात हुई थी. उसने उसे 10 रुपये भी दिए थे और फिर वहां से चला गया था. कुछ देर बाद ही उसके साथ हादसा होने और उसकी मौत की सूचना मिली. लोकेश ने बताया कि सुबह जिस बच्चे से हंसते-बोलते मुलाकात हुई थी, उसके यूं दुनिया से चले जाने की कल्पना भी उसने नहीं की थी.
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