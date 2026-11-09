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दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं: स्टील के गिलास में सुतली बम फोड़ने से 12 साल के बच्चे की मौत

अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दिवाली की रोशनी और गोवर्धन पूजा की खुशियों के बीच बूंदी में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं. घर में गोवर्धन पूजा की तैयारियां चल रही थीं और 12 साल का बच्चा घर के पास अकेले पटाखे चला रहा था. इसी दौरान स्टील के गिलास में रखकर सुतली बम चलाने के कारण एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि गिलास के कई टुकड़े हो गए. धमाके के बाद गिलास का एक टुकड़ा मासूम के सीने में धंस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा. परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.