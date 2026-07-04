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गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर, विधायक अरूप चटर्जी को दी गई थी जान से मारने की धमकी

धनबाद: भगोड़े अपराधी प्रिंस खान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रिंस खान की ओर से रंगदारी की मांग के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है. दूसरी ओर, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वासेपुर स्थित प्रिंस खान के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस जेसीबी लेकर उसके घर पहुंची है.

निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और मैसेज के जरिए रंगदारी मांगी गई. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई. विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को दी है. उन्होंने कहा कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है.

जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव (ETV BHARAT)

मामले पर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है. इधर, कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद पुलिस ने सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में वासेपुर स्थित भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस टीम जेसीबी और ढोल-नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने भवन को खाली कराते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.