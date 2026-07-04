गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर, विधायक अरूप चटर्जी को दी गई थी जान से मारने की धमकी
धनबाद पुलिस बुलडोजर लेकर गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पहुंची है. कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है.
Published : July 4, 2026 at 3:20 PM IST
धनबाद: भगोड़े अपराधी प्रिंस खान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रिंस खान की ओर से रंगदारी की मांग के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है. दूसरी ओर, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वासेपुर स्थित प्रिंस खान के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस जेसीबी लेकर उसके घर पहुंची है.
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और मैसेज के जरिए रंगदारी मांगी गई. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई. विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को दी है. उन्होंने कहा कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है.
मामले पर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है. इधर, कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद पुलिस ने सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में वासेपुर स्थित भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस टीम जेसीबी और ढोल-नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने भवन को खाली कराते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित भवन काफी जर्जर हो चुका है, आसपास बच्चे खेलते हैं और भवन का नक्शा भी स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं है. सुरक्षा और न्यायालय के आदेश के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए जेसीबी की मदद से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार आगे की प्रक्रिया भी जारी रहेगी.
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