दुष्कर्म आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, सरकार बोली–कानून के दायरे में, विपक्ष बोला–क्या इससे रुकेगा अपराध?

बुधवार सुबह इलाके में नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया.

BULLDOZER ACTION AGAINST ACCUSED
मासूम की आह पर बुलडोजर की मार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
रायपुर: राजधानी में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी पर न सिर्फ कानून का शिकंजा कसा है, बल्कि प्रशासन ने उसकी अवैध दुकान और घर पर बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दिया है. इस कार्रवाई पर जहां सरकार इसे कानून के दायरे में सख्ती बता रही है, वहीं विपक्ष इसे दिखावटी कार्रवाई करार दे रहा है.


सुबह-सुबह चला बुलडोजर, जमींदोज हुआ आरोपी का ठिकाना

बुधवार सुबह इलाके में नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया. इससे पहले निगम ने आरोपी को नोटिस देकर मकान से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया था। समय सीमा के भीतर दस्तावेज नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई.

मासूम की आह पर बुलडोजर की मार (ETV Bharat)


डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान: कानून के दायरे में हुई कार्रवाई

इस कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, “जो कार्रवाई हुई है, वह पूरी तरह कानून के दायरे में की गई है. फांसी की मांग लोग कर सकते हैं, लेकिन सजा तय करना अदालत का काम है.” सरकार का कहना है कि अपराध और अवैध कब्जे, दोनों पर एक साथ सख्त कार्रवाई होगी.



पीसीसी चीफ दीपक बैज का हमला: क्या बुलडोजर से अपराध रुक जाएंगे?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने से क्या अपराध रुक जाएगा? सरकार को लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.”उन्होंने कहा कि केवल घर तोड़ना समाधान नहीं है, जरूरत सिस्टम सुधारने की है.




जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोहरी कार्रवाई

इस मामले में प्रशासन ने दो स्तर पर कार्रवाई की है. एक तरफ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, दूसरी तरफ नगर निगम ने उसकी अवैध दुकान और मकान को तोड़ दिया. सरकार इसे जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है.



चॉकलेट का लालच देकर गलत काम किया

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच बच्ची को चॉकलेट और खाने-पीने का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया. यह मामला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी है. 12 जनवरी की सुबह बच्ची दर्द से रोती हुई जमीन पर पड़ी थी. जब उसकी चाची ने कारण पूछा, तो उसने पूरी आपबीती बता दी. इसके बाद परिजन उसे तुरंत थाने लेकर पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया. बच्ची ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे धमकाता था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे मार देगा, इसी डर के कारण वह कई दिनों तक चुप रही.



आरोपी गिरफ्तार, सलाखों के पीछे

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

RAIPUR
VIJAY SHARMA
HOME MINISTER CHHATTISGARH
जा तालाब झंडा चौक
BULLDOZER ACTION AGAINST ACCUSED

