तमिलनाडु: जल्लीकट्टू के लिए अभी से तैयार किए जा रहे सांड, कैसे दी जाती है ट्रेनिंग, जानें

तमिल साल के 'थाई' महीने में जल्लीकट्टू इवेंट मनाया जाता है. इसके लिए सांडों और इसमें भाग लेने वालों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है.

Bull owners begins process of preparing bulls for Jallikattu Events in Madurai Tamil Nadu
तमिलनाडु: जल्लीकट्टू के लिए अभी से तैयार किए जा रहे सांड, कैसे दी जाती है ट्रेनिंग, जानें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 7:16 PM IST

मदुरै (तमिलनाडु): तमिल कैलेंडर का 'थाई' महीना तमिल लोगों की परंपराओं को दिखाता है. थाई महीने के पहले दिन मनाया जाने वाला थाई पोंगल त्योहार, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि दुनिया भर में रहने वाले तमिल लोग भी धूमधाम से मनाते हैं. इनमें, मदुरै के लोगों का सेलिब्रेशन अनोखा होता है. इसका कारण हर साल होने वाला जल्लीकट्टू इवेंट है.

तमिल लोगों के लिए साहसिक खेल जल्लीकट्टू, इस बार मदुरै जिले के तीन गांवों – अलंगनल्लूर, पालमेडु और अवनियापुरम – में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा. इस इवेंट में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, और सांडों को 'वाडीवासल' (एंट्रेंस गेट) से बाहर निकलने और अपने ताकतवर कूबड़ से अखाड़े में सबको डराने के लिए तैयार किया जा रहा है.

सांड मालिकों ने जल्लीकट्टू के लिए सांडों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मालिक सांडों को दौड़ाने का अभ्यास, तैराकी और सांस लेने का अभ्यास जैसी गतिविधि के जरिये ट्रेनिंग दे रहे हैं. मदुरै के अलंगनल्लूर में जल्लीकट्टू इवेंट के लिए बने अखाड़े के पास रहने वाले लोगू (Logu) ने अपने पालतू सांडों का नाम मरुथु, वीरमणि, सक्कारम और बुलेट रखा है, और वह उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं.

जल्लीकट्टू के लिए तैयार किए जा रहे सांड
जल्लीकट्टू के लिए तैयार किए जा रहे सांड (ETV Bharat)

सांडों को दिया जाने वाला खाना
ट्रेनिंग ले रहे सांड 'सक्कारम' के बारे में लोगू ने कहा, "जल्लीकट्टू के लिए सांड का चयन बहुत जरूरी है. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सांडों को सही खाना और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. इसमें करीब एक घंटे तक तैरना, मिट्टी खोदना और हल जोते हुए गड्ढे में चलने का अभ्यास शामिल है."

इस ट्रेनिंग के दौरान, सांडों को उनके नियमित खाने के अलावा, मक्का, ज्वार, बाजरा, कंगनी (Foxtail millet), काला चना, अरहर, कपास के बीज, खजूर और भीगे हुए चने खिलाए जाते हैं ताकि उनकी गर्दन मजबूत हो सके और वे टक्कर मार सकें और सांड को काबू करने वालों को उठा सकें.

सांडों की ट्रेनिंग
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, उन्हें सड़क पर दौड़ाने से सांडों के पैर मजबूत और चुस्त होते हैं. इस दौरान, सांड पालने वालों को भी बैलों के साथ ट्रेनिंग मिलती है. इसके तहत, सांड पालने वाले कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं और बैलों के साथ तैराकी के अभ्यास में हिस्सा लेते हैं."

सांडों को दौड़ाने का अभ्यास, तैराकी और सांस लेने का अभ्यास दे रहे मालिक
सांडों को दौड़ाने का अभ्यास, तैराकी और सांस लेने का अभ्यास दे रहे मालिक (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "सांडों का नियमित मेडिकल चेक-अप होता है. पशु चिकित्सक की सलाह के आधार पर दवाएं दी जाती हैं. इन्फेक्शन से बचने के लिए सांडों के पैरों को हल्के गर्म पानी से नियमित धोना भी जरूरी है. हम उन्हें समय-समय पर तिल के तेल के साथ मसले हुए देसी केले भी खिलाते हैं."

इस बारे में, सांड ट्रेनर लोकेश ने कहा, "हर दिन, सुबह-सुबह हम सांडों को जरूरी चारा देते हैं, जिसमें चोकर भी शामिल होता है. हम उन्हें रोज कम से कम पांच से छह किलोमीटर तक घुमाने ले जाते हैं. हर तीन महीने में, हम बैलों के पेट से कीड़े निकालने के लिए दवा देते हैं. हम बैल के गोबर की जांच करके किसी भी बीमारी का पता लगाते हैं और केले के साथ जरूरी दवाएं देते हैं. सांडों को ट्रेनिंग देते समय हम खुद भी अपनी जरूरी एक्सरसाइज करते हैं."

संपादक की पसंद

