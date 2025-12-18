ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: जल्लीकट्टू के लिए अभी से तैयार किए जा रहे सांड, कैसे दी जाती है ट्रेनिंग, जानें

मदुरै (तमिलनाडु): तमिल कैलेंडर का 'थाई' महीना तमिल लोगों की परंपराओं को दिखाता है. थाई महीने के पहले दिन मनाया जाने वाला थाई पोंगल त्योहार, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि दुनिया भर में रहने वाले तमिल लोग भी धूमधाम से मनाते हैं. इनमें, मदुरै के लोगों का सेलिब्रेशन अनोखा होता है. इसका कारण हर साल होने वाला जल्लीकट्टू इवेंट है. तमिल लोगों के लिए साहसिक खेल जल्लीकट्टू, इस बार मदुरै जिले के तीन गांवों – अलंगनल्लूर, पालमेडु और अवनियापुरम – में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा. इस इवेंट में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, और सांडों को 'वाडीवासल' (एंट्रेंस गेट) से बाहर निकलने और अपने ताकतवर कूबड़ से अखाड़े में सबको डराने के लिए तैयार किया जा रहा है. सांड मालिकों ने जल्लीकट्टू के लिए सांडों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मालिक सांडों को दौड़ाने का अभ्यास, तैराकी और सांस लेने का अभ्यास जैसी गतिविधि के जरिये ट्रेनिंग दे रहे हैं. मदुरै के अलंगनल्लूर में जल्लीकट्टू इवेंट के लिए बने अखाड़े के पास रहने वाले लोगू (Logu) ने अपने पालतू सांडों का नाम मरुथु, वीरमणि, सक्कारम और बुलेट रखा है, और वह उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं. जल्लीकट्टू के लिए तैयार किए जा रहे सांड (ETV Bharat) सांडों को दिया जाने वाला खाना

ट्रेनिंग ले रहे सांड 'सक्कारम' के बारे में लोगू ने कहा, "जल्लीकट्टू के लिए सांड का चयन बहुत जरूरी है. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सांडों को सही खाना और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. इसमें करीब एक घंटे तक तैरना, मिट्टी खोदना और हल जोते हुए गड्ढे में चलने का अभ्यास शामिल है."