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दिल्ली के शाहदरा में मकान की छत गिरी, 6 लोग मलबे में दबे, दो की मौत

शाहदरा में मकान की छत गिरी ( IANS )

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित ज्वाला नगर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है. मंगलवार को यहां एक मकान की एक छत अचानक गिर गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 10:13 बजे मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई. खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. फिलहाल, मलबे से छह लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है. इस घायलों में दो लोगों की मौत की खबर है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी पुष्टि होना बाकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.