चंडीगढ़ में बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबे लोग, 3 को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में बिल्डिंग गिर गई है. हादसे के बाद मलबे में कई लोग दब गए.
Published : July 4, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 6:56 PM IST
चंडीगढ़ : शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शनिवार शाम एक बिल्डिंग गिर गई. होटल द फर्न के नजदीक ये बड़ा हादसा हुआ. हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. वहीं पुलिस-प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और बिल्डिंग के मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.
2 लोग अभी भी फंसे : चंडीगढ़ के मेयर सौरव जोशी ने कहा कि जिस समय बिल्डिंग गिरी उस वक्त रेनोवेशन का काम चल रहा था. हादसे के वक्त करीब 6-7 लोग अन्दर थे. 3 को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोग अपने आप बाहर आ गए थे, 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं. दोनों से संपर्क हो गया है. दोनों बातचीत कर रहे हैं. NDRF रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रही है.
दो मंजिला बिल्डिंग गिरी : चंडीगढ़ में शनिवार शाम को अचानक से दो मंजिला बिल्डिंग गिर गई. जानकारी के मुताबिक अंदर काम कर रहे बिल्डिंग मालिक और मजदूर मलबे में दब गए. हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. पुलिस की टीमें भी फौरन इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में पहुंची. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बिल्डिंग गिरने पर ऐसा लगा मानो भूकंप आया हो और अचानक से दो मंजिला बिल्डिंग ज़मीदोज़ हो गई जिससे कई लोग बिल्डिंग के अंदर दब गए.
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी : बिल्डिंग गिरते वक्त अंदर कितने लोग थे, अभी तक इसका सही अनुमान नहीं मिल सका है. NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से पहले लेंटर को हटाया गया. फिर तलाशी अभियान तेज़ किया गया. एसपी के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी थी. इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 28/9 में बनी इस बिल्डिंग में स्क्रैप का काम चल रहा था. बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से ही उसकी छत गिर गई है. पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.
3 जुलाई को भी हुआ था हादसा : आपको बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई को चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CCET) के पुराने हॉल की छत भरभराकर गिर गई थी. हालांकि, इस इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित कर खाली करा लिया गया था, जिससे घटना में कोई घायल नहीं हुआ.
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