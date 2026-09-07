Explainer: जमींदोज होते आशियाने और लीपापोती की सियासत! आखिर कब तक जाती रहेंगी मासूम जानें
दिल्ली में बीतों सालों में बिल्डिंग गिरने की घटनाओं में इजाफा हुआ है.हर बार की तरह सरकारें केवल दिखावा करती रही. संवाददाता धनंजय की रिपोर्ट
Published : September 7, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: 6 सितंबर की दोपहर करीब 01:33 बजे राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन इलाके में जब शिव मंदिर के पास बनी 5-मंजिला जर्जर इमारत ढही, तो वह महज ईंट-गारे का मलबा नहीं थी, वह दिल्ली के अनियंत्रित शहरी तंत्र, भ्रष्ट सांठगांठ और प्रशासनिक अनदेखी का भयावह दस्तावेज थी. होस्टल डेज (Hostel Daze) नामक जिस अवैध बॉयज पीजी हॉस्टल में करीब 30 कमरे बने हुए थे, वह ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गया.
दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिनों की भारी बारिश से जलजमाव व ढलान वाले इलाके की सीलन के बीच, बेसमेंट में बिना किसी ढांचागत सुरक्षा के अवैध मरम्मत व खुदाई चल रही थी. इसका नतीजा ये हुआ कि कमजोर नींव इस बोझ को सह न सकी और इस हादसे में अब तक 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें अपनी पढ़ाई का सपना लेकर आए छात्र व मजदूर भी शामिल थे.
नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF), दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मलबे से कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिन्हें सफदरजंग और AIIMS के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.
भले ही प्रशासनिक स्तर पर पीजी संचालक आनंद बंसल व मुख्य मालिक हरिराम गुप्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 290 और 125(a) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से इमारतें जमींदोज होने का यह सिलसिला रुक जाएगा?
राजनीतिक घमासान: भ्रष्टाचार का खेल व दावों की हकीकत
सत्य निकेतन की इस दिल दहला देने वाली घटना ने दिल्ली के सियासी गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है. राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.
VIDEO | Delhi: On building collapse in Satya Niketan, Delhi AAP President Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) says, "See, since yesterday, people are saying on social media, the BJP leaders own properties, there is a loot happening on the name of the PG, MCD is not acting, the… pic.twitter.com/FetF61GoWy— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026
आम आदमी पार्टी (AAP): वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को इस हादसे की वजह बताया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि निगम के बिल्डिंग विभाग में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के पीछे भारी रिश्वतखोरी का खेल चलता है. जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में इस स्तर का भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक कागजी ऑडिट से कुछ होने वाला नहीं है और ऐसी त्रासदियां रुक नहीं सकतीं हैं.
माननीय प्रदेश अध्यक्ष @devendrayadvinc— Delhi Congress (@INCDelhi) September 6, 2026
जी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस, सत्य निकेतन में इमारत गिरने की दुर्घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया।
उन्होंने मांग की कि मलबे में दबे लोगों को तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाला जाए। साथ ही,
इस हादसे के लिए… pic.twitter.com/UbEqZmKEjy
कांग्रेस (Congress) : दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मलबे में दबे लोगों को तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाला जाए. साथ ही, इस हादसे के लिए जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
Yesterday, the PM visited DU, gave a political speech and even invoked the term “Dimagi Naxal,” while speaking very little about the state of our educational infrastructure.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 6, 2026
Today, a hostel building in South Campus has collapsed, with students feared trapped under the debris.…
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP): संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि पूरी दिल्ली में अवैध पीजी व जर्जर इमारतें छात्रों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि तंत्र जब तक हादसों के बाद जागने का नाटक करेगा, तब तक आम लोग व मासूम छात्र यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे.
CTI ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उठाई 5 बड़ी मांगें
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन की मंदिर वाली गली में 'हॉस्टल डेज' नाम से चल रही 5-मंजिला पीजी इमारत के ढहने पर व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने गहरा दुख जताते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही से हुआ हत्याकांड करार दिया है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि,
90 गज के छोटे से प्लॉट पर बनी 20 साल पुरानी जर्जर इमारत में दो साल पहले अवैध रूप से दो अतिरिक्त मंजिलें खड़ी कर दी गईं. बेसमेंट में लगातार खुदाई व दीवारों में सीलन व दरारें होने के बावजूद एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की. केरल, हरियाणा व यूपी से 12-15 हजार रुपये प्रति बेड देकर पढ़ाई करने आए मासूम छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
CTI द्वारा मुख्यमंत्री से की गई 5 प्रमुख मांगें
- 15 दिनों में दिल्ली के सभी PG का सेफ्टी ऑडिट: सत्य निकेतन, विजय नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और कमला नगर जैसे छात्र हब में चल रहे 2000 से अधिक PG व हॉस्टलों का स्ट्रक्चरल व फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए.
- दिल्ली PG रेगुलेशन पॉलिसी लागू हो: राजधानी में PG संचालन के लिए लाइसेंस, किराया रजिस्टर, पुलिस वेरिफिकेशन व फायर एनओसी को अनिवार्य बनाया जाए.
- मुआवजा व मुफ्त इलाज: मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए व घायलों का इलाज AIIMS में सरकारी खर्चे पर हो.
- दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मामला: कोर्ट के आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले संबंधित JE, AE व बिल्डिंग मालिकों पर गैर-इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की जाए.
- उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन: पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दिल्ली सरकार, MCD, DUSU व CTI के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाए.
सिर्फ सत्य निकेतन ही नहीं, पूरी दिल्ली में कई सालों से रहा है हादसों का इतिहास
सत्य निकेतन का ये हादसा कोई अकेली घटना नहीं है. बीते कई सालों के पन्नों को पलटकर देखें, तो निर्माण में लापरवाही व नियमों को ताक पर रखने की सनक ने पूरी दिल्ली को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है. आइए जानते है हादसों का सिलसिलेवार घटनाक्राम...
- 6 सितंबर, 2026 (सत्य निकेतन, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली): रविवार दोपहर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास स्थित एक 50 वर्षीय पांच मंजिला इमारत, जिसमें लड़कों का छात्रावास था, के ढह जाने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दब गए. स्थानीय लोगों का दावा है कि इमारत के मलबे के नीचे लगभग 40 से 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इस इमारत में एक तहखाना और पांच ऊपरी मंजिलें शामिल थीं.
- 9 जुलाई, 2026 (सेक्टर-16, रोहिणी): एक एमसीडी स्कूल के पास निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत भारी बारिश के दौरान ढह गई. प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि चल रहे आंतरिक संरचनात्मक संशोधनों और भार वहन करने वाले बीमों में पाइपलाइन काटने के कारण इमारत कमजोर हो गई, जिससे वह गिर गई. पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्थानीय निवासियों के संयुक्त अभियान ने मलबे से पांच लोगों को निकाला, जिनमें से 3 की मौत हो गई.
- 30 मई, 2026 (सैदुलाजब, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास): वेस्टर्न मार्ग पर स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत बगल की कैंटीन पर गिर गई, जहां छात्र, एफएमजीई परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और डॉक्टर रात का खाना खा रहे थे. यह हादसा अवैध रूप से इमारत के विस्तार के कारण हुआ, जिसमें पर्याप्त भार वहन क्षमता के बिना पुरानी इमारत में अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी गई थीं. एनडीआरएफ और डीएफएस द्वारा चलाए गए गहन बचाव अभियान में मलबे के नीचे से 13 लोगों को निकाला गया; हालांकि, इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच युवा डॉक्टर और कैंटीन मालिक शामिल थे.
- 18 सितंबर, 2024 (बापा नगर, करोल बाग): भारी बारिश के बाद सुबह एक दो मंजिला आवासीय मकान का एक हिस्सा ढह गया. रक्षा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय रक्षा बल के नेतृत्व में चलाए गए बचाव अभियान में मलबे से 15 लोगों को बाहर निकाला गया. इस त्रासदी में 3 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए.
- 10 अगस्त, 2024 (मॉडल टाउन, उत्तरी दिल्ली): भारी बारिश के दौरान जीर्ण-शीर्ण हालत में चल रही एक इमारत ढह गई. मलबे के नीचे कई लोग दब गए, लेकिन आपातकालीन कर्मियों ने पीड़ितों को बचा लिया, जिसके परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु नहीं हुई और तीन लोग घायल हुए (जिनमें से दो की हालत गंभीर है).
- 2 अगस्त, 2024 (जहाँगीरपुरी, उत्तर-पश्चिम दिल्ली): पानी से रिस रही छत पर चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान वस्त्र और अन्य विनिर्माण इकाइयों वाली दो मंजिला इमारत का अगला हिस्सा ढह गया. इस हादसे में कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई और चार घायल हो गए.
- 20 अप्रैल, 2024 (कल्याणपुरी, पूर्वी दिल्ली): संरचनात्मक अस्थिरता के कारण एक चार मंजिला इमारत खतरनाक रूप से झुकने लगी. आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई की और इमारत गिरने से ठीक पहले सभी निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया, जिसके परिणामस्वरूप कोई जानहानि नहीं हुई.
- 21 मार्च 2024 (कबीर नगर, वेलकम): तड़के लगभग 2:16 बजे एक दो मंजिला पुरानी इमारत ढह गई. अरशद (30) और तौहीद (20) नामक दो मजदूरों की जान चली गई और एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना में दो लोगों की मौत हुई.
- 9 जुलाई, 2023 (सेंट स्टीफंस पशु चिकित्सालय, तीस हजारी): राष्ट्रीय राजधानी में लगातार मानसूनी बारिश के बाद, सेंट स्टीफंस पशु चिकित्सालय की एक पुरानी चारदीवारी का एक हिस्सा अचानक गिर गया. गिरते हुए भारी मलबे से 30 वर्षीय प्रीति नाम की महिला गिरी, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. आपातकालीन सेवाओं ने लापरवाही के कारण हुई मृत्यु का मामला दर्ज किया है, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में पुराने ढांचे की सुरक्षा जांच कर रहा है.
- 26 जुलाई, 2023 (पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली): एक जर्जर और पुरानी तीन मंजिला आवासीय इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया. गिरते मलबे की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय महिला और उसका तीन वर्षीय बेटा घायल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई,
- 1 मार्च, 2023 (रोशनारा रोड, उत्तरी दिल्ली): जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी की चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई. आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई, जिसके चलते इमारत की संरचनात्मक खामियां टूट गईं और दमकल अभियान के दौरान वह पूरी तरह से ढह गई. समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लेने के कारण कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, हालांकि किसी की मौत की सूचना नहीं मिली और तीन दमकलकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए.
- 13 सितंबर, 2021 (सब्जी मंडी, घंटा घर के पास): सत्तर साल पुरानी, तीन मंजिला जर्जर इमारत अचानक एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में ढह गई. 2 लोगों की मौत.
- 16 जनवरी, 2019 (सीलमपुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली): निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत बगल की इमारत पर गिर गई. 2 लोगों की मौत।.
- 24 जनवरी 2018 (करोल बाग): जीर्णोद्धार कार्य के दौरान एक पुरानी आवासीय इमारत ढह गई. 5 लोगों की मौत.
- 9 सितंबर, 2015 (विष्णु गार्डन, ख्याला): पास में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान नींव क्षतिग्रस्त होने के कारण अवैध रूप से निर्मित चार मंजिला इमारत ढह गई. 5 लोगों की मौत.
- 28 जून, 2014 (तुलसी नगर, इंद्रलोक): सुबह के समय अचानक एक 50 साल पुरानी, जर्जर तीन मंजिला इमारत ढह गई. 10 लोगों की मौत हो गई.
- 27 सितंबर, 2011 (चांदनी महल, दरियागंज): पास के भूखंड में चल रहे अनधिकृत निर्माण कार्य के कारण एक चार मंजिला आवासीय इमारत ढह गई। 7 लोगों की मौत.
- 15 नवंबर, 2010 (ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर): यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद तहखाने में पानी भर जाने से नींव बुरी तरह कमजोर हो गई, जिसके चलते पूर्वी दिल्ली में एक पांच मंजिला अवैध आवासीय इमारत ढह गई. 67 लोगों की मौत हो गई.
विशेषज्ञों का सीधा आरोप, 'जिंदा कब्रगाह' बन रही है दिल्ली
इस गंभीर स्थिति पर शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगांई ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अनियंत्रित अवैध निर्माण व घटिया निर्माण सामग्री ही इन मौतों की असल वजह है. इसके लिए सिर्फ बिल्डर या ठेकेदार ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आंखें मूंदे बैठीं सरकारी एजेंसियां व उनके भ्रष्ट अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं. ममगांई द्वारा पेश किए गए आंकड़े स्थिति की भयावहता बयान करते हैं.
• 55 लाख रिहायशी इकाइयों का सच: दिल्ली में कुल 55 लाख रिहायशी इकाइयों में से पौने दो लाख के पास ही वैध नक्शे हैं. यानी करीब 53 लाख निर्माण अनधिकृत या अवैध श्रेणी के हैं, जहां नियमों व इमारतों की ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं बचा है.
• संकरी गलियों में 7-7 मंजिलें: महज 6 से 9 मीटर की संकरी गलियों में 17.5 मीटर या उससे ऊंची सात-सात मंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जो सीधे तौर पर आम लोगों के लिए जिंदा कब्रगाह तैयार करने जैसा है.
• एजेंसियों में तालमेल का अभाव: बिल्डिंग बायलॉज बनाने वाली संस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण और इसे लागू करने वाली दिल्ली नगर निगम के बीच तालमेल की भारी कमी का फायदा भू-माफिया व अवैध निर्माण करने वाले उठा रहे हैं.
इतिहास की गलतियां व अनधिकृत कॉलोनियों का मकड़जाल
दिल्ली में अवैध निर्माण की जड़ें आजादी के समय से जुड़ी हैं.
- 1947 का विभाजन देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों को जल्दबाजी में बसाने के लिए 25 से 40 गज के छोटे प्लॉटों पर बिना नक्शे पास कराए पक्के कमरे खड़े कर दिए गए.
- DDA का बदलता स्वरूप 1961-62 में डीडीए का गठन आम और मध्यम वर्ग को सस्ते मकान देने के लिए हुआ था. शुरुआती जनता व एलआईजी फ्लैट्स के बाद डीडीए का मुख्य ध्यान जमीनों की नीलामी कर राजस्व जुटाने पर चला गया, जिसे केवल बड़े बिजनेस हाउस ही खरीद सके.
- मजबूरी और अवैध विस्तार नतीजतन बाहर से आने वाले मजदूर झुग्गियों में रहने लगे और मध्यम वर्ग ने कृषि भूमियों पर बिना किसी प्लानिंग के 50 से 100 गज के अनधिकृत मकान खड़े कर लिए. आज वही मकान समय के साथ जर्जर होकर बारूद का ढेर बन चुके हैं.
इंजीनियरिंग की दृष्टि से 50% इमारतें हैं 'बीमार'
दिल्ली में जर्जर इमारतों की रिट्रोफिटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे सिविल इंजीनियर विनीत लोचन गुप्ता के अनुसार,
जिस प्रकार मनुष्य बीमार पड़ता है, ठीक वैसे ही इमारतें भी बीमार होती हैं. आज दिल्ली-एनसीआर की लगभग 50% इमारतें बीमार श्रेणी में हैं, जिनका तुरंत स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट होना अनिवार्य है. लेकिन जागरूकता की कमी व पुअर मेंटेनेंस के कारण लोग इसे टालते रहते हैं.
विनीत लोचन गुप्ता ने इमारतों के अचानक ढहने के पीछे तीन मुख्य तकनीकी कमियां बताई.
- कमजोर नींव पर अतिरिक्त मंजिलों का बोझ जो नींव शुरुआत में महज 1 या 2 मंजिल के लिए ढाली गई थी, उसे बिना वैज्ञानिक रूप से मजबूत किए उसके ऊपर 4वीं, 5वीं और 7वीं मंजिल तक बना दी जाती है.
- शुरुआती डिफेक्ट और घटिया सामग्री मुनाफा कमाने के चक्कर में बिल्डर्स घटिया क्वालिटी की सीमेंट, बालू व कमजोर सरिया इस्तेमाल करते हैं, जिसके डिफेक्ट कुछ सालों बाद बाहर आने लगते हैं.
- प्लंबिंग लीकेज और वाटरप्रूफिंग की अनदेखी लोग मकान की साज-सज्जा और टाइलों पर लाखों खर्च करते हैं, लेकिन प्लंबिंग व वाटरप्रूफिंग को नजरअंदाज कर देते हैं. दीवारों और पाइपों से होने वाला पानी का रिसाव अंदर ही अंदर सरियों में जंग लगा देता है और कंक्रीट को खोखला कर देता है. इससे बिल्डिंग की उम्र 25% से 75% तक घट जाती है.
कब जागेगा प्रशासन?
सत्य निकेतन की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब तक लालच, भ्रष्टाचार व प्रशासनिक लापरवाही का यह गठजोड़ नहीं टूटेगा, तब तक बेगुनाह लोग व अपना भविष्य बनाने आए छात्र यूं ही अवैध निर्माण के मलबे में दबते रहेंगे. केवल जांच के आदेश देने और मुआवजे की घोषणा करने से हल नहीं निकलेगा. दिल्ली को जिंदा कब्रगाह बनने से रोकने के लिए कठोर स्ट्रक्चरल ऑडिट व दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की सख्त दरकार है.
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