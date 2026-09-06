ETV Bharat / bharat

दिल्ली के सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका; बचाव कार्य जारी

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत अचानक गिर गई है. फिलहाल राहत-बचाव कार्य जारी है.

भरभराकर ढह गई बिल्डिंग
भरभराकर ढह गई बिल्डिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 2:26 PM IST

|

Updated : September 6, 2026 at 3:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत ढह गई है. इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है. बिल्डिंग ढहने से सत्य निकेतन इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी.

दमकल विभाग को दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल राहत-बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है. अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि ये हादसा मोती बाग के सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास की है, जहां एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई.

सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई इमारत (ETV Bharat)

फायर डिपार्टमेंट की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं. 2 से 3 लोगों को मलबे से निकाला भी जा चुका है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तरफ से घटनास्थल पर SWT, BFT, WB, IRT और QRV समेत कई संसाधन भेजे गए. हादसे की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग रेस्क्यू और सपोर्ट यूनिट्स को लगाया गया है. दमकल विभाग की टीमें मलबे को सावधानी से हटाने में जुटी हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे को एक-एक हिस्से में हटाया जा रहा है, ताकि अंदर मौजूद किसी संभावित व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे.

बिल्डिंग गिरने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में भी लोगों की भीड़ जुट गई. अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि अभी तक हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या किसी की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दमकल विभाग की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं. दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं.

भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है. इससे दुखद घटना नहीं हो सकती. अलग-अलग जगहों से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वे यहां रह रहे थे. इमारत गिर गई है. सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल है कि कितने बच्चे हैं. हमें पक्का पता है कि छात्र अंदर फंसे हुए हैं. NDRF और MCD ने दो छात्रों को पहले ही बचा लिया है. कुछ छात्र अंदर से फ़ोन भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ और लोग भी अंदर फंसे हैं, इसलिए बचाव कार्य जारी है. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने यहां पूरी टीम भेजी है. पूरी सरकार बहुत चिंतित है और छात्रों को बचाने पर ध्यान दे रही है. यही हमारा मुख्य मकसद है.

वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर ट्वीट कर सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, कैट्स और सिविल डिफेंस की टीमें युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. एहतियात के तौर पर आसपास की इमारत को भी खाली करा लिया गया है.

उन्होंने कहा कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं. प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और कुशलक्षेम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 6, 2026 at 3:06 PM IST

TAGGED:

BUILDING COLLAPSED
SATYA NIKETAN
DELHI
BUILDING COLLAPSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.