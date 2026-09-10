ETV Bharat / bharat

इमारतें हैं या मौत का घर? 5 साल में 7,874 मौतें, इस साल देश में 264 बिल्डिंग्स ढहीं, क्या सिस्टम की नाकामी है बड़ी वजह?

ये इमारतें हैं या मौत का घर? ( Photo Credit; ETV Bharat )