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इमारतें हैं या मौत का घर? 5 साल में 7,874 मौतें, इस साल देश में 264 बिल्डिंग्स ढहीं, क्या सिस्टम की नाकामी है बड़ी वजह?

NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा ढहने वाले स्ट्रक्चर रिहायशी हैं, जिनकी हिस्सेदारी कुल घटनाओं का 70% के करीब है.

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ये इमारतें हैं या मौत का घर? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 5:08 PM IST

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हैदराबाद: Building Collapse in India: दिल्ली के सत्य निकेतन पीजी की इमारत का 6 सितंबर को ढहना (Delhi's Satya Niketan building collapse incident) एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया है कि ये इमारतें हैं या मौत का घर? सवाल कड़वा है लेकिन, आंकड़े इससे भी ज्यादा डरावने हैं. 2026 में अभी तक कुल 264 इमारतें भरभराकर ढह चुकी हैं.

इनमें कितनी मौतें हुई इनकी अभी कोई औपचारिक लिस्टिंग नहीं है लेकिन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2024 के 5 साल में इमारतों ने 7,874 जिंदगियां निगल लीं. जो बयां कर रही है कि कैसे जर्जर बिल्डिंग्स, बिना नक्शे की इमारतें और भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इमारतों की कीमत आम आदमी ने अपनी जान देकर चुकाई है.

दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्डिंग गिरने की घटनाएं कहां हुईं?
दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्डिंग गिरने की घटनाएं कहां हुईं? (Photo Credit; ETV Bharat)

5 साल में 7,650 इमारतें ढहीं, 7,874 मौतें: NCRB की 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं 2024' रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में बिल्डिंग गिरने की कुल 1,435 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,525 लोगों की मौत हुई. महाराष्ट्र में ऐसी सबसे ज्यादा 215 घटनाएं दर्ज की गईं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 196 और मध्य प्रदेश में 177 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं. झारखंड (125), राजस्थान (117) और गुजरात (101) अन्य राज्य थे, जहां 100 से ज्यादा मामले सामने आए. NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच कुल 7,650 घटनाएं स्ट्रक्चरल कोलैप्स की हुईं, जिनमें 7,874 लोगों की मौत हुई. इस हिसाब से हर साल औसतन 1500 से 1600 के बीच लोगों की मौत स्ट्रक्चरल कोलैप्स की वजह से हुई.

रिहायशी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चरल कोलैप्स की ज्यादा शिकार: साल 2024 में भारत में स्ट्रक्चर (ढांचे) के गिरने के 1,435 मामलों में 922 केस रिहायशी इमारतों के थे. जो कुल स्ट्रक्चरल कोलैप्स का 64.3% होता है. सरकारी या कॉमर्शियल इमारतों से जुड़े 51 मामले (3.6%) थे, जबकि बाकी 462 मामले (32.2%) अन्य ढांचों से जुड़े थे. रिहायशी इमारतों के गिरने से 988 लोगों की मौत हुई. इसके बाद सरकारी/कॉमर्शियल इमारतों के गिरने से 59 मौतें और अन्य ढांचों के गिरने से 478 मौतें हुईं, जिससे 2024 में कुल मौतें 1,525 रहीं.

उत्तर प्रदेश में मौतें सबसे ज्यादा.
उत्तर प्रदेश में मौतें सबसे ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मौतें: 2024 में इमारतें गिरने की कुल 1,435 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं जिनमें 1,525 लोगों की जान गई. इनमें राज्यों में 1,473 और केंद्र शासित प्रदेशों में 52 मौतें हुईं. मरने वालों में 1,134 पुरुष और 391 महिलाएं थीं.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, ढांचा गिरने की घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं. यहां 60 महिला समेत कुल 224 मौतें हुईं. महाराष्ट्र में 223, मध्य प्रदेश में 179, राजस्थान में 131 और झारखंड में 123 लोगों की जान साल 2024 में बिल्डिंग गिरने की वजह से हुई. ओडिशा और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां 2024 में ढांचा गिरने से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया.

स्ट्रक्चरल कोलैप्स में सबसे ज्यादा रिहायशी बिल्डिंग्स प्रभावित.
स्ट्रक्चरल कोलैप्स में सबसे ज्यादा रिहायशी बिल्डिंग्स प्रभावित. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्ट्रक्चरल कोलैप्स की वजह क्या?

  • मैटेरियल की खराब क्वालिटी: बिल्डिंग गिरने के मुख्य कारणों में से एक है, खराब क्वालिटी के मैटेरियल का प्रयोग. घटिया क्वालिटी के सीमेंट, स्टील और ईंटें स्ट्रक्चर को कमजोर कर देते हैं, जिससे इसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है.
  • कुशल लेबर की कमी: देश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुशल लेबर की कमी है. कई लेबर के पास आधुनिक कंस्ट्रक्शन तकनीकों और सुरक्षा मानकों की जरूरी ट्रेनिंग नहीं होती है. इसके चलते एक अस्थिर बिल्डिंग का निर्माण होता है.
  • स्ट्रक्चर पर ओवरलोडिंग: बिल्डिंग को एक निश्चित वजन सहने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन समय के साथ, उन पर क्षमता से अधिक भार डाल दिया जाता है. जैसे अतिरिक्त मंजिल बनाना या भारी उपकरण रखना. ऐसी हरकतें स्ट्रक्चर पर दबाव डालती हैं, जिससे अक्सर वह गिर जाता है.
  • अपर्याप्त रेगुलेटरी निगरानी: बिल्डिंग कोड और नियमों का पालन ठीक से नहीं होता है. रेगुलेटरी प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और ढिलाई के कारण असुरक्षित बिल्डिंग बिना उचित निरीक्षण या सर्टिफिकेशन के बन जाती हैं.
  • खराब बिल्डिंग डिजाइन: अपर्याप्त स्ट्रक्चरल प्लानिंग, खराब नींव डिजाइन और पुराने बिल्डिंग कोड के इस्तेमाल से अक्सर ऐसी बिल्डिंग बन सकती है जो लंबे समय तक चलने की क्षमता नहीं रखती.
  • स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं: देश में ज्यादातर स्ट्रक्चरल कोलैप्स की घटनाएं अस्थिरता के कारण होती हैं. दरअसल, लोग बिना पर्याप्त 'सेटबैक' यानी खाली जगह छोड़े निर्माण करते हैं और खोदाई मौजूदा नींव से सटकर की जाती है. इससे स्ट्रक्चर के गिरने का खतरा पैदा हो जाता है.
  • प्राकृतिक आपदाएं: भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए इमारतों को डिजाइन नहीं किया जाता. ऐसे में उनके गिरने का खतरा अधिक हो जाता है.

स्ट्रक्चरल कोलैप्स रोकने के लिए सरकार क्या कर रही: 'नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी' (NDMA) देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संस्था है. केंद्र सरकार कई स्तरों वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेशनल बिल्डिंग कोड और आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के जरिए ढांचागत सुरक्षा तय करती है.

हर साल देश में औसतन 1600 के करीब लोगों की मौत इमारतों के मलबे में दबने से होती हैं.
हर साल देश में औसतन 1600 के करीब लोगों की मौत इमारतों के मलबे में दबने से होती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रशासनिक प्रावधान, डेवलपमेंट कंट्रोल नियम और सामान्य बिल्डिंग जरूरतें, आग से सुरक्षा, मैटेरियल और स्ट्रक्चरल डिजाइन से जुड़ी शर्तें, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग, लिफ्ट लगाने के नियम, वेंटिलेशन और प्लंबिंग सेवाओं के प्रावधान हैं. निर्माण के दौरान लेबर और आम लोगों की सुरक्षा के उपाय और आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर लगाने के नियम शामिल हैं.

सत्य निकेतन पीजी की घटना के बाद दिल्ली ने जारी की सख्त गाइडलाइन: दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में अवैध 5 मंजिला इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों को सत्य निकेतन और उसके आस-पास के इलाकों जहां बड़ी संख्या में छात्र और कामकाजी युवा रहते हैं, में PG और कॉमर्शियल इमारतों की सघन जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली या मंजूर किए गए प्लान के उलट बनी इमारतों या PG को अधिकारी बिना देरी के सील करेंगे.

महाराष्ट्र में बिल्डिंग गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा.
महाराष्ट्र में बिल्डिंग गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat)

महाराष्ट्र के भिवंडी की घटना में ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश: महाराष्ट्र के भिवंडी में 30 जुलाई, 2026 को एक पुरानी और जर्जर इमारत गिरने की घटना के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने म्युनिसिपल कमिश्नर को ऐसे लोगों से इमारतें खाली करवाने के लिए बल प्रयोग करने के आदेश दिए हैं. साथ ही ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं.

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