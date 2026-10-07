ETV Bharat / bharat

दिल्ली के सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी इलाके में न्यू सीमापुरी स्थित ईदगाह मछली मंडी के पास एक एक पांच मंजिला इमारत गिर गई. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फायर कंट्रोल रूम को दोपहर 3:15 बजे बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं.

बताया जा रहा है कि यह इमारत गली के बिल्कुल अंदर की ओर है और पिछले साल ही बनी थी. इस पांच मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपर की ओर चार मंजिलें बनी हुई थीं, जिनमें अलग- अलग परिवार रहते थे. बिल्डिंग मालिक और उसका परिवार भी इसी इमारत में रहता था और उसके भी दबने की खबर है. दो बच्चों को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

फायर विभाग के मुताबिक, शुरुआती तौर पर मौके पर 3 वाटर टेंडर (WT) और एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम (IRT) को रवाना किया गया. STO मनोज त्यागी की ओर से वरिष्ठ अधिकारी की मांग भी की गई. चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने घटना को लेकर जानकारी दी है. फिलहाल राहत-बचाव अभियान जारी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है. घायलों को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया है. जहां उनका इलाज कराया जा रहा है. हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है. वीडियो में मलबा दिख रहा है.सैकड़ों स्थानीय लोग मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं.

दिल्ली के सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही (ETV Bharat)

सत्य निकेतन हादसा

बता दें कि 6 सितंबर को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक बहुमंजिला इमारत ढह गई थी. इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई थी. जबकि कई लोग घायल हो गए थे. इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जर्जर इमारतों को सील करने का निर्देश दिया था. आज 7 अक्टूबर 2026 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक और बहुमंजिला इमारत ढह गई है.

सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढही (ETV Bharat)

तीन अन्य लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं

स्थानीय निवासी सलीम ने कहा कि यह हमारा घर था. यह अचानक ढह गया. हमने काफी लोगों को बाहर निकाल लिया. मेरा दामाद भी अंदर फंसा हुआ था, लेकिन उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. मेरी बेटी भी अंदर थी, उसे भी सुरक्षित निकाल लिया गया है. दो बच्चों को भी बचाया गया है. तीन अन्य लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और क्रेन की मदद से छत हटाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है.

झिलमिल के नगर पार्षद पंकज लूथरा कहते हैं, हमें सूचना मिली कि लगभग 40-50 साल पुरानी एक इमारत ढह गई है. मलबे से चार-पांच लोगों को पहले ही बचाया जा चुका है. बचाव कार्य में पूरी पुलिस फोर्स, MCD और प्रशासन शामिल हैं. हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई और घटना न हो और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं.

गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ में लगी आग

वहीं, गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ योजना स्टेट डी ब्लॉक में बुधवार दोपहर फ्लैटों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. आग अपर ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक फैल गई. सूचना मिलती ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया. हादसे में किसी की हताहत नहीं की सूचना नहीं है. अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को दोपहर तकरीबन 2:20 पर फायर स्टेशन साहिबाबाद को इंद्रप्रस्थ योजना के डी ब्लॉक स्थित फ्लैटों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलती है कि साहिबाबाद फायर स्टेशन से दो फायर टेंडर और लोनी फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर घटना स्थल के लिए रवाना किए गए. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. अग्निशमन विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है. राहत की बात रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: