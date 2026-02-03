ETV Bharat / bharat

लोकसभा में हंगामा पर विपक्ष के 8 सांसद निलंबित, संसद के बाहर राहुल गांधी का प्रदर्शन

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामा करने को लेकर विपक्ष के 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. निलंबित किए गए सांसदों कांग्रेस के सातऔर सीपीआईएम के एक सांसद हैं. विपक्षी सांसदों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछाले थे.

सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई. अपराह्न तीन बजे जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सांसदों अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, सी किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा सीपीआईएम सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने आठों सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास जाकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सांसदों को नियम 374 (2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए. सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

बजट सत्र के शेष समय के लिए लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों में मणिकम टैगोर, हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादोराव पडोले, डीन कुरियाकोस (Dean Kuriakose), सी किरण कुमार रेड्डी और एस वेंकटेशन शामिल हैं.