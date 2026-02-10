राहुल का सरकार पर हमला, बोले- पूर्व आर्मी चीफ नरवणे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे उनपर भरोसा
राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं देने पर विपक्षी लामबंद हो रहे हैं. सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है.
Published : February 10, 2026 at 12:09 PM IST
नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 2026 काफी हंगामेदार रहा है. अभी तक किसी भी दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है. विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है कि उसे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलने पर सभी विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और सदन में हंगामा कर रहे हैं.
वहीं, राहुल गांधी ने आज मंगलवार को पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की यादों पर आधारित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है. किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा था कि एमएम नरवणे की बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इसकी कोई भी कॉपी, प्रिंट या डिजिटल, पब्लिश, बांटी, बेची या पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.
सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए, राहुल गांधी ने जनरल एमएम नरवणे के 2023 के सोशल मीडिया पोस्ट 'एक्स' का जिक्र किया और यह भी दावा किया कि यह संस्मरण ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है. राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के ट्वीट को दिखाते हुए कहा कि हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है. बस लिंक को फॉलो करें. हैप्पी रीडिंग, जय हिंद. यह मिस्टर नरवणे का ट्वीट है. या तो वह झूठ बोल रहे हैं, जिस पर मुझे यकीन नहीं है, या पेंगुइन (पब्लिशर) झूठ बोल रहा है. दोनों सच नहीं बोल सकते.
राहुल गांधी ने कहा कि पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन किताब अमेजन (Amazon) पर अवेलेबल है. जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है, 'प्लीज 2023 में मेरी किताब खरीदें. मुझे पेंगुइन से ज़्यादा नरवणे जी पर भरोसा है. क्या आपको नरवणे जी से ज्यादा पेंगुइन पर भरोसा है? मुझे लगता है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं हैं. जाहिर है, आपको तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व आर्मी चीफ.
#WATCH | On Delhi Police files FIR to investigate alleged circulation of former Army chief General MM Naravane's (Retd) unpublished book, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says," here is a tweet from mr naravane which says -"just follow the link to my book". the point i am making is -… pic.twitter.com/zeHbtzJpjJ— ANI (@ANI) February 10, 2026
इससे पहले सोमवार को, बुक के पब्लिशर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक स्टेटमेंट भी जारी करते हुए कहा कि हाल की पब्लिक चर्चा और मीडिया रिपोर्टिंग को देखते हुए, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह साफ करना चाहता है कि हमारे पास इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ़ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की यादों पर लिखी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी' के अकेले पब्लिशिंग राइट्स हैं. हम यह साफ करना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिकेशन में नहीं गई है. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब की कोई भी कॉपी-प्रिंट या डिजिटल फॉर्म में - पब्लिश, बांटी, बेची या किसी और तरह से पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई है.
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने आगे कहा कि अभी सर्कुलेशन में कोई भी कॉपी, किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए. पब्लिशर ने कहा कि वह किताब के गैर-कानूनी और बिना इजाजत के फैलाव के खिलाफ कानून के तहत मौजूद उपायों का इस्तेमाल करेगा. इसमें आगे कहा गया कि यह बयान पब्लिशर की बात रिकॉर्ड पर रखने के लिए जारी किया जा रहा है.
Hello friends. My book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind pic.twitter.com/VCiLiZOWIi— Manoj Naravane (@ManojNaravane) December 15, 2023
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ फोरम पर मिली जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सर्कुलेट की जा रही है, और स्पेशल सेल ने "अभी तक अप्रूव नहीं हुए पब्लिकेशन के कथित उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी मिलने के दावों की जांच शुरू कर दी गई है.
बता दें, पिछले हफ्ते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की 'प्री-प्रिंट बुक' से कोट करने की कोशिश की, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मच गया. सत्ता पक्ष ने उनकी बातों का कड़ा विरोध किया. स्पीकर ने एक आदेश जारी किया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता से कहा गया कि वे बिना छपे साहित्य को कोट न करें.
पढ़ें: 'नहीं लगता कि उनमें हिम्मत होगी...': राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की यादों की किताब दिखाकर पीएम मोदी को चुनौती दी
नरवणे की किताब पर लोकसभा में हंगामा, राहुल बोले, 'क्या चीन पर बोलने की अनुमति नहीं है'
'जब राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने दिया जाता तो हम PM की बातों को क्यों सुनें?': राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट