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अमरावती को राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता, महिला आरक्षण विधेयक पर बुलाया जाएगा संसद सत्र

सूत्रों के अनुसार, सरकार 16-18 अप्रैल के आसपास दो-तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है, जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने और उनमें से एक-तिहाई (लगभग 273) महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि, अगर सरकार मध्य अप्रैल में इसे लाने जा रही है तो पहले से स्पष्ट क्यों नहीं किया. सलमा राजाथी ने जोर देकर कहा कि डीएमके महिला आरक्षण के पक्ष में हमेशा से रहा है, लेकिन समय और तरीके पर आपत्ति जताई.

डीएमके की राज्यसभा सांसद राजाथी सलमा ने संसद में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "हमने इस विधेयक का पहले भी समर्थन किया था और हर बार हमने इसका साथ दिया है. लेकिन अब सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है. राज्य चुनावों के बाद भी इसे लाया जा सकता था, चुनावों के बीच में क्यों ला रहे हैं... एजेंडा पहले से घोषित क्यों नहीं किया गया".

इस विधेयक के माध्यम से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित करने का कानूनी प्रावधान किया गया है. वहीं, महिला आरक्षण को लेकर सरकार की तेज रफ्तार पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं.

नई दिल्ली: बजट सत्र के अंतिम दिन जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करने के लिए अप्रैल के मध्य में विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को राज्यसभा में पास कर दिया गया.

यह कदम 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने के लिए उठाया जा रहा है, जिसमें जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण प्रभावी होने का प्रावधान था. विपक्ष का आरोप है कि यह चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो सकता है.

राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 का प्रस्ताव पारित हुआ

सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पास कर दिया. यह विधेयक 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करता है, जिसमें पहले हैदराबाद को दोनों राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) की साझा राजधानी बनाया गया था. अब अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई है.

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस विधेयक के पास होने के लिए आभार व्यक्त किया. लोकेश ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की ओर से अमरावती विधेयक पास होने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया.” उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि यह आंध्र प्रदेश के विकास और पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है.

टीडीपी सांसदों ने भी संसद में इस विधेयक को 'न्याय' बताया. कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी इसका समर्थन किया था और संसद में भी कर रहे हैं. ईटीवी भारत और अन्य मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया, “अधिकांश विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है.”

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने ईटीवी भारत से की बातचीत (ETV Bharat)

हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ने बिल पास कर दिया. मल्लू रवि ने तेलंगाना के पक्ष में भी बात रखी और कहा कि 2014 के पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना के लिए दिए गए वादों को भी पूरा किया जाए.

उन्होंने आईआईएम, स्टील प्लांट और अन्य विकास परियोजनाओं की मांग की. कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन तेलंगाना के विकास के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा. सत्र का समापन गुरुवार को हो गया लेकिन बजट सत्र समाप्त होने के बावजूद संसदीय कार्यवाही जारी रहने के संकेत हैं.

महिला आरक्षण से संबंधित विशेष सत्र की घोषणा से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आंध्र प्रदेश विधेयक के पास होने से टीडीपी और एनडीए गठबंधन में खुशी है, जबकि विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं.

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