संसद बजट सत्र 2026: सरकार ने सदन चलाने में पार्टियों से सहयोग मांगा

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आर्थिक सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (बीच में), केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (बाएं) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (PTI)
नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र बुधवार यानी आज से शुरू हो रहा है. ऐसे में केंद्र ने मंगलवार को सभी राजनीतिक पार्टियों से दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - को आसानी से चलाने में सहयोग करने की अपील की.

बजट सत्र से पहले ऑल-पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, 'बजट सत्र के पहले हिस्से में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा. इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बजट पर चर्चा होगी. हमने सभी पार्टियों से सत्र को ठीक से चलाने में मदद करने का अनुरोध किया है.'

रिजिजू ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की. मीटिंग के दौरान राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन भी मौजूद थे. रिजिजू ने कहा, 'हमने अलग-अलग पार्टियों के सदन के नेताओं के सुझावों पर ध्यान दिया है. हमने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे सदन को चलाने में सहयोग करें क्योंकि यह बजट सत्र है और इस साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है.'

रिजिजू ने कहा कि आर्थिक सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा और बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बीच, कांग्रेस ने सत्र से पहले अपने प्रस्तावित विधायी एजेंडा को शेयर न करने के लिए केंद्र की आलोचना की. मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा, 'विपक्षी पार्टियां इस बात से नाखुश थी कि पेश किए जाने वाले बिलों की कोई लिस्ट शेयर नहीं की गई.'

सुरेश ने कहा कि मंत्रियों ने कहा कि एजेंडा बाद में बांटा जाएगा, लेकिन कांग्रेस को यह बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया. यूजीसी की नई गाइडलाइंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा की विपक्ष की मांग का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने पार्टियों को बजट पास करने की उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई. हालांकि, रिजिजू ने यह साफ कर दिया कि सरकार नए लाए गए वीबी-जी-राम जी कानून को वापस नहीं लेगी, जो मनरेगा की जगह लेगा.

