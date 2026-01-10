ETV Bharat / bharat

रविवार 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट 2026, 28 जनवरी से शुरू होगा संसद सत्र

मोदी 3.0 सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा. इस बार भी मध्यम वर्ग पर सरकार का फोकस रहने की उम्मीद है.

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 7:23 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार देश का आम बजट 2026 पेश करने जा रही है. इसकी तारीख सामने आ गई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात का जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2026 की शुरुआत बुधवार 28 जनवरी से होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया.

उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2 चरणों में होगा. पहला फेज 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक होगा. उसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. किरेन रिजिजू ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को 2026 के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है. 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. जानकारी के मुताबिक गुरुवार 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश करेंगी. इसके बाद शनिवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही निरस्त रहेगी.

रविवार को पेश होगा देश का आम बजट 2026
वहीं, रविवार 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश किया जाएगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट 2026 पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही 13 फरवरी को स्थगित कर दी जाएगी. इसके बाद 9 मार्च को दोबारा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगी. बता दें, संसद का बजट सत्र 2026 आम तौर पर दो हिस्सों में बंटा होता है, और बीच में एक ब्रेक होता है ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान की मांगों की जांच कर सकें. संसद के शीतकालीन सत्र 2025 की तरह, बजट सत्र 2026 में भी कई कानून पेश किए जाने या उन पर चर्चा होने की संभावना है.

फरवरी में आयोजित होगा एआई समिट
जानकारी के मुताबिक भारत इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी में एआई (AI) इम्पैक्ट समिट भी होस्ट करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर स्टैंडिंग कमिटी के हेड निशिकांत दुबे ने ANI को बताया कि वे सरकार को सुझाव देंगे, और रिपोर्ट पार्लियामेंट के बजट सेशन में पेश की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि कई देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नियम बनाए हैं. हमारी कमेटी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चिंतित है. पीएम ने एक बड़ी पहल की है. उन्होंने वर्ल्ड AI समिट की सह-अध्यक्षता की. यहां एक मीटिंग होगी इसलिए, हमने उससे पहले एक मीटिंग बुलाई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट
बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार सरकार को नौवां आम बजट पेश करेंगी. वैसे रविवार को सदन की कार्यवाही स्थगित रहती है, लेकिन सरकार इस बार आम बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश करने जा रही है. वहीं, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद शनिवार को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 2 अप्रैल को ही बजट सत्र 2026 की समाप्ति कर रही है.

संपादक की पसंद

