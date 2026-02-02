ETV Bharat / bharat

बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव के लिए मंच किया तैयार: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण करते हुए (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव के लिए मंच तैयार कर दिया है. सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, कैसे बढ़ा हुआ आवंटन पूरे देश में कनेक्टिविटी को नया आकार देगा. हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के विकास से लेकर मौजूदा आधाभूत संरचना के विस्तार तक, फोकस एक तेज, सुरक्षित और ज्यादा समावेशी रेलवे सिस्टम बनाने पर है.

नई दिल्ली में रेल भवन में राज्यों में रेलवे के बजट पर एक मीडिया ब्रीफिंग में, वैष्णव ने कहा कि बजट में इस बढ़ोतरी से ट्रैक डबलिंग परियोजनाओं में तेजी आएगी. इससे नई ट्रेनें शुरू हो पाएंगी, और बढ़ती पैसेंजर और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए समग्र क्षमता बढ़ेगी.

स्टेशन का पुनर्विकास और जरूरी सेफ्टी सुधार भी प्लान का एक अहम हिस्सा हैं, जिसका मकसद परिचालन विश्वसनीयता को मजबूत करते हुए यात्रा का अनुभव को बेहतर बनाना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि, इन कोशिशों से न सिर्फ भारत की रेलवे आधुनिक होगी, बल्कि इलाके के बीच की कमियों को भी पूरा किया जा सकेगा, जिससे देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और सबको साथ लेकर चलने वाली विकास पक्की होगी.

मंत्री ने बताया कि देश भर में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं. इन कॉरिडोर से राज्यों के लोगों को फायदा होगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और आर्थिक विकास कॉरिडोर से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. यात्री केंद्रित पहलों पर जोर देते हुए, वैष्णव ने कहा कि अमृत स्टेशन स्कीम के तहत, कई स्टेशनों को बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के लिए पहचाना गया है.

रेल मंत्री ने आगे बताया कि सेफ्टी बढ़ाने और रोड रेल यातायात को आसान बनाने के लिए रोड ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं. कवच जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली भी धीरे-धीरे लागू किए जा रहे हैं, और काफी किलोमीटर रूट पर काम और टेंडरिंग चल रही है, जिससे ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी और मजबूत होगी.

उन्होंने बताया, "ये ऐतिहासिक पहल रेलवे के वर्ल्ड क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर पैसेंजर एक्सपीरियंस और बेहतर लॉजिस्टिक्स क्षमताओं के जरिए एक मुख्य ग्रोथ इंजन में बदलने के विजन को दिखाती हैं, जिससे राज्यों के लंबे समय के सामाजिक-आर्थिक विकास का रास्ता बनेगा."