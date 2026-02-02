बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव के लिए मंच किया तैयार: अश्विनी वैष्णव
बारामूला से उरी तक रेलवे लाइन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है. जम्मू से राजौरी प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर पर भी काम तेजी से चल रहा है.
Published : February 2, 2026 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव के लिए मंच तैयार कर दिया है. सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, कैसे बढ़ा हुआ आवंटन पूरे देश में कनेक्टिविटी को नया आकार देगा. हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के विकास से लेकर मौजूदा आधाभूत संरचना के विस्तार तक, फोकस एक तेज, सुरक्षित और ज्यादा समावेशी रेलवे सिस्टम बनाने पर है.
नई दिल्ली में रेल भवन में राज्यों में रेलवे के बजट पर एक मीडिया ब्रीफिंग में, वैष्णव ने कहा कि बजट में इस बढ़ोतरी से ट्रैक डबलिंग परियोजनाओं में तेजी आएगी. इससे नई ट्रेनें शुरू हो पाएंगी, और बढ़ती पैसेंजर और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए समग्र क्षमता बढ़ेगी.
स्टेशन का पुनर्विकास और जरूरी सेफ्टी सुधार भी प्लान का एक अहम हिस्सा हैं, जिसका मकसद परिचालन विश्वसनीयता को मजबूत करते हुए यात्रा का अनुभव को बेहतर बनाना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि, इन कोशिशों से न सिर्फ भारत की रेलवे आधुनिक होगी, बल्कि इलाके के बीच की कमियों को भी पूरा किया जा सकेगा, जिससे देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और सबको साथ लेकर चलने वाली विकास पक्की होगी.
मंत्री ने बताया कि देश भर में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं. इन कॉरिडोर से राज्यों के लोगों को फायदा होगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और आर्थिक विकास कॉरिडोर से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. यात्री केंद्रित पहलों पर जोर देते हुए, वैष्णव ने कहा कि अमृत स्टेशन स्कीम के तहत, कई स्टेशनों को बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के लिए पहचाना गया है.
रेल मंत्री ने आगे बताया कि सेफ्टी बढ़ाने और रोड रेल यातायात को आसान बनाने के लिए रोड ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं. कवच जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली भी धीरे-धीरे लागू किए जा रहे हैं, और काफी किलोमीटर रूट पर काम और टेंडरिंग चल रही है, जिससे ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी और मजबूत होगी.
उन्होंने बताया, "ये ऐतिहासिक पहल रेलवे के वर्ल्ड क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर पैसेंजर एक्सपीरियंस और बेहतर लॉजिस्टिक्स क्षमताओं के जरिए एक मुख्य ग्रोथ इंजन में बदलने के विजन को दिखाती हैं, जिससे राज्यों के लंबे समय के सामाजिक-आर्थिक विकास का रास्ता बनेगा."
बजट बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास को बढ़ावा देगा. नेशनल ट्रांसपोर्टर के लिए बजट में 2.78 लाख करोड़ रुपये का बड़ा समर्थन दिया गया है. हालांकि, कुल पूंजीगत खर्च एक कदम और बढ़कर 2.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
रेल मंत्री ने आगे कहा कि, जम्मू और कश्मीर में बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है. यात्रियों ने देखा होगा कि जब बर्फबारी की वजह से सभी सड़कें बंद थीं, तब भी वंदे भारत लोगों की सेवा करती रही. अब, बारामूला से उरी तक रेलवे लाइन के लिए DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो गई है. जम्मू से राजौरी प्रोजेक्ट के लिए DPR पर भी काम तेजी से चल रहा है.
उन्होंने आगे बताया कि हैदराबाद-चेन्नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश राज्य को फायदा होगा. फाइनल अलाइनमेंट अब शुरू होगा. उन्होंने कहा कि, डीपीआर का काम शुरू होगा और यह आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा.
रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 40 किलोमीटर के रणनीतिक कॉरिडोर के साथ अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनाने का प्लान चल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा.
राज्यों में रेलवे विकास के लिए आवंटन बजट (2026-27)
- पश्चिम बंगाल- सालाना औसत 14,205 करोड़ रुपये.
- बिहार- सालाना औसत 10,379 करोड़ रुपये.
- झारखंड- सालाना औसत 7,536 करोड़ रुपये.
- ओडिशा- सालाना औसत 10,928 करोड़ रुपये.
- तेलंगाना- सालाना औसत 5,544 करोड़ रुपये.
- तमिलनाडु- सालाना औसत 7,611 करोड़ रुपये.
- आंध्र प्रदेश- सालाना औसत 10,134 करोड़ रुपये.
- कर्नाटक- सालाना औसत 7,748 करोड़ रुपये.
- केरल- सालाना औसत 3,795 करोड़ रुपये.
- गुजरात- सालाना औसत 17,366 करोड़ रुपये.
- जम्मू और कश्मीर: सालाना औसत 1,086 करोड़ रुपये.
- हिमाचल प्रदेश: सालाना औसत 2,911 करोड़ रुपये.
- गोवा- सालाना औसत 515 करोड़ रुपये.
- हरियाणा- सालाना औसत 3,566 करोड़ रुपये.
- पंजाब- सालाना औसत Rs 5,673 करोड़.
- उत्तराखंड- सालाना औसत Rs 4,769 करोड़.
- उत्तर प्रदेश- सालाना औसत Rs 20,012 करोड़.
- छत्तीसगढ़: सालाना औसत Rs 7,470 करोड़.
- दिल्ली- सालाना औसत Rs 2,711 करोड़.
- राजस्थान- सालाना औसत Rs 10,228 करोड़.
- मध्य प्रदेश- सालाना औसत Rs 15,188 करोड़. रेलवे बजट रेलवे प्रोजेक्ट्स के विस्तार को नई ऊर्जा देगा.
- असम और उत्तर पूर्वी राज्य- सालाना औसत 11,486 करोड़ रुपये.
इस इलाके में अभी कुल 72,468 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. साथ ही कई नए प्रोजेक्ट के लिए सर्वे भी चल रहे हैं. बता दें कि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को 2,93,030 करोड़ रुपये आवंटित किए. रेलवे के लिए यह आवंटन पिछले साल के 2,78,030 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है.
