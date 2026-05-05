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रेस्क्यू सेंटर में एक बाघ पर खर्च हो रहे हैं ₹20 लाख सालाना, टाइगर और लेपर्ड बने महंगे सरकारी मेहमान!

जानिए कहां कितने वन्यजीव रखे गए हैं: इन रेस्क्यू सेंटरों की स्थिति पर नजर डालें तो चिड़ियापुर में इस समय 24 लेपर्ड मौजूद हैं. रानीबाग में 15 लेपर्ड और 3 टाइगर रखे गए हैं. ढेला रेस्क्यू सेंटर में 14 टाइगर और 16 लेपर्ड हैं, जबकि अल्मोड़ा मिनी जू में 10 लेपर्ड रखे गए हैं. यह संख्या बताती है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे शिकारी वन्यजीव हैं, जिन्हें प्राकृतिक आवास के बजाय नियंत्रित वातावरण में रखना पड़ रहा है.

उत्तराखंड में चार वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर हैं: राज्य में फिलहाल चार प्रमुख रेस्क्यू सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें एक मिनी जू भी शामिल है. हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर, नैनीताल वन प्रभाग का रानीबाग रेस्क्यू सेंटर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढेला रेस्क्यू सेंटर और अल्मोड़ा सिविल सोयम वन प्रभाग का अल्मोड़ा मिनी जू, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहां विभिन्न परिस्थितियों में पकड़े गए या घायल वन्यजीवों को रखा जाता है.

रेस्क्यू सेंटर में महंगा पड़ रहा रख-रखाव: वन क्षेत्रों के आसपास बसे गांवों और कस्बों में इन शिकारी वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे लोगों की सुरक्षा भी चुनौती बन रही है. ऐसे मामलों में जब कोई टाइगर या लेपर्ड इंसानों के लिए खतरा बनता है या संघर्ष में घायल हो जाता है, तो उसे पकड़कर रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है. यही से शुरू होता है एक लंबा और महंगे रख-रखाव का सिलसिला.

उत्तराखंड के रेस्क्यू सेंटर में रखे गए बाघ और गुलदार महंगे साबित हो रहे हैं (Etv Bharat)

उत्तराखंड में टाइगर-लेपर्ड बने महंगे मेहमान: उत्तराखंड में बीते कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. यह एक ओर जहां वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसके कई व्यावहारिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं. बाघों और तेंदुओं की बढ़ती संख्या ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों को भी बढ़ाया है, जो अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है.

देहरादून: उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण अब केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक महंगा चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि टाइगर और लेपर्ड का पालन-पोषण करना सरकार के लिए किसी बड़े आर्थिक बोझ से कम नहीं रहा. यूं तो लोग भारी खर्च को हाथी पालने से जोड़ते हैं, लेकिन यहां बाघ और तेंदुए ही सरकार के बजट पर भारी पड़ रहे हैं. आकलन के अनुसार एक बाघ पर सरकार सालाना लाखों रुपए खर्च कर रही है, जबकि रेस्क्यू सेंटर में ऐसे कई टाइगर्स मौजूद हैं, जो यहां लंबे समय से रखे गए हैं.

उत्तराखंड में बनाए गए रेस्क्यू सेंटरों का बजट (ETV Bharat Graphics)

एक बाघ के लिए रोजाना करीब 10 किलो मांस चाहिए: इन सभी वन्यजीवों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह वन विभाग के कंधों पर है. इनके खाने-पीने से लेकर सुरक्षा, स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा और रखरखाव तक हर चीज पर खर्च किया जाता है. एक बाघ के खान-पान में ही रोजाना 5 से 10 किलो मांस की आवश्यकता होती है. इसके अलावा नियमित मेडिकल चेकअप, दवाइयां, एनक्लोजर की देखरेख और कर्मचारियों की तैनाती, ये सभी खर्च मिलकर बजट को काफी बढ़ा देते हैं.

एक टाइगर पर हर साल 20 लाख रुपए खर्च होते हैं: वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार-

एक टाइगर पर सालाना करीब 20 लाख रुपए तक खर्च आता है. यदि रेस्क्यू सेंटरों में रखे गए सभी टाइगरों का कुल खर्च जोड़ा जाए, तो यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है. यही स्थिति लेपर्ड के मामले में भी है, भले ही उन पर खर्च थोड़ा कम हो, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण कुल खर्च काफी बड़ा हो जाता है.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

ये है रेस्क्यू सेंटर्स का बजट: सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट निर्धारित किया जाता है. यदि केवल रेस्क्यू सेंटरों के बजट की बात करें, तो ढेला रेस्क्यू सेंटर के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना बजट निर्धारित है. अल्मोड़ा मिनी जू के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट है. चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर पर लगभग 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं. रानीबाग रेस्क्यू सेंटर के लिए करीब 47 लाख रुपए का प्रावधान है.

पेड़ चढ़ा बाघ (Photo courtesy- Forest Department)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का सालाना बजट 25 करोड़: इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बजट तो काफी बड़ा है. यहां राज्य और केंद्र सरकार के अलावा कैंपा फंड और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मिलने वाली राशि को मिलाकर कुल बजट करीब 25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है. यह बजट न केवल बाघों के संरक्षण, बल्कि उनके आवास, सुरक्षा और निगरानी के लिए भी खर्च किया जाता है.

इस बाघ ने बाइक सवार पर हमला किया था (Photo courtesy- Forest Department)

इस कारण रेस्क्यू सेंटर में रखे जाते हैं वन्य जीव: रेस्क्यू सेंटरों में रखे जाने वाले वन्यजीवों के पीछे कई कारण होते हैं. सबसे प्रमुख कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष है. जब कोई टाइगर या लेपर्ड इंसानी बस्तियों के आसपास बार-बार देखा जाता है या किसी हमले में शामिल होता है, तो उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है. इसके अलावा यदि कोई वन्यजीव घायल हो जाता है, तो उसे इलाज के लिए रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है.

रेस्क्यू किया गया गुलदार (Photo courtesy- Forest Department)

कई वन्यजीवों का स्थाई आवास बन जाता है रेस्क्यू सेंटर: हालांकि कई मामलों में ये वन्यजीव लंबे समय तक रेस्क्यू सेंटर में ही रह जाते हैं. ऐसा तब होता है जब उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ना सुरक्षित नहीं माना जाता या वे खुद जंगल में जीवित रहने में सक्षम नहीं होते. यही वजह है कि रेस्क्यू सेंटर धीरे-धीरे ऐसे वन्यजीवों के स्थायी आवास की तरह बनते जा रहे हैं, जिससे खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है.

रानीबाग रेस्क्यू सेंटर (Photo courtesy- Forest Department)

विशेषज्ञों ने सुझाया रास्ता: इस बढ़ते खर्च को लेकर विशेषज्ञ भी चिंता जता रहे हैं. राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वाइल्डलाइफ वार्डन राजीव तलवार का मानना है कि-

सरकार को इस दिशा में नए विकल्पों पर काम करना चाहिए. कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे इस आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता है. इन उपायों में सबसे प्रमुख है वाइल्डलाइफ सफारी का विस्तार. यदि रेस्क्यू सेंटरों और वन क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ा जाए, तो इससे होने वाली आय का उपयोग वन्यजीवों के रखरखाव में किया जा सकता है. इसके अलावा ट्रांसलोकेशन यानी वन्यजीवों को दूसरे सुरक्षित जंगलों में स्थानांतरित करना भी एक विकल्प हो सकता है.

-राजीव तलवार, ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन, राजाजी टाइगर रिजर्व-

तलवार का कहा है कि कुछ राज्यों में टाइगर की संख्या कम है और वहां इनकी मांग रहती है. ऐसे में राज्यों के बीच वन्यजीवों के आदान-प्रदान की योजना भी बनाई जा सकती है. इससे जहां एक ओर रेस्क्यू सेंटरों पर दबाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों में वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.

चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर (Photo courtesy- Forest Department)

वन विभाग भी इस दिशा में नए कदम उठाने की बात कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जैव विविधता को बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है. इसलिए आने वाले समय में ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं, जो संरक्षण और खर्च, दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकें.

उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण बना चुनौती: स्पष्ट है कि उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण की सफलता अब एक नई चुनौती लेकर आई है. बाघों और तेंदुओं की बढ़ती संख्या जहां एक ओर पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत है, वहीं दूसरी ओर उनके रखरखाव की लागत सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है.

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है, क्या नए आर्थिक मॉडल अपनाए जाएंगे, क्या पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा या फिर वन्यजीव प्रबंधन की नई रणनीतियां बनाई जाएंगी. फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड में टाइगर और लेपर्ड अब केवल जंगल के राजा नहीं, बल्कि सरकारी बजट के भी महंगे मेहमान बन चुके हैं.

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