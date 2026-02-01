देश के दूसरे वित्त मंत्री पेश नहीं कर पाए थे बजट; एक और Finance Minister के साथ ऐसा हुआ, जानिए क्या थी वजह
साल 1948 में केसी नियोगी और 1979 में हेमवती नंदन बहुगुणा थे वित्त मंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बजट पेश नहीं किया.
Published : February 1, 2026
हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पहली फरवरी को बजट 2026 पेश कर दिया. सीतारमण ने ये लगातार 9वीं बार बजट पेश किया. लेकिन, क्या आप जानते हैं, देश में ऐसे भी वित्त मंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बजट पेश नहीं किया. बता दें कि ऐसे 2 वित्त मंत्री आजाद भारत में रहे हैं. आईए, जानते हैं, कौन थे ये वित्त मंत्री, बजट पेश न कर पाने के पीछे की क्या थी बड़ी वजह.
देश के इतिहास में आजादी के बाद केसी नियोगी (KC Neogy) और हेमवती नंदन बहुगुणा (HN Bahuguna) ऐसे दो वित्त मंत्री रहे, जो बजट पेश नहीं कर पाए. केसी नियोगी 1948 में और हेमवती नंदन बहुगुणा 1979 में देश के वित्त मंत्री बने थे. केसी नियोगी भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे.
भारत के दूसरे वित्त मंत्री पेश नहीं कर पाए थे बजट: भारत के प्रथम वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी (R.K. Shanmukham Chetty) थे. जबकि दूसरे वित्त मंत्री केसी नियोगी थे, जिन्होंने 1948 में कार्यभार संभाला था. उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बजट पेश नहीं किया.
इसके पीछे बड़ा कारण उनका छोटा कार्यकाल था. वह सिर्फ 35 दिन (18 अगस्त 1948 – 22 सितंबर 1948) के लिए वित्त मंत्री रहे थे. 35 दिन बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था. इस दौरान बजट पेश करने की तारीख नहीं पड़ी थी. उनके बाद वित्त मंत्री का पद जॉन मथाई ने संभाला था और उन्होंने संसद में बजट पेश किया था.
हेमवती नंदन बहुगुणा भी नहीं पेश कर सके बजट: भारत देश के इतिहास में केसी नियोगी के अलावा एक और वित्त मंत्री रहे, जो बजट पेश नहीं कर सके. ये दूसरे वित्त मंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा. दरअसल, हेमवती नंदन बहुगुणा साल 1979 में इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री बने थे.
उनका कार्यकाल महज 3 महीने से कम (28 जुलाई 1979 – 25 अक्टूबर 1979) का था. इस दौरान बजट पेश करने की तारीख नहीं आई. छोटे कार्यकाल के चलते बहुगुणा की स्थिति भी केसी नियोगी जैसी रही और वे बजट पेश नहीं कर पाए थे.
