देश के दूसरे वित्त मंत्री पेश नहीं कर पाए थे बजट; एक और Finance Minister के साथ ऐसा हुआ, जानिए क्या थी वजह

हेमवती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी के फाइल फोटो. ( Photo Credit; Social Media )

हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पहली फरवरी को बजट 2026 पेश कर दिया. सीतारमण ने ये लगातार 9वीं बार बजट पेश किया. लेकिन, क्या आप जानते हैं, देश में ऐसे भी वित्त मंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बजट पेश नहीं किया. बता दें कि ऐसे 2 वित्त मंत्री आजाद भारत में रहे हैं. आईए, जानते हैं, कौन थे ये वित्त मंत्री, बजट पेश न कर पाने के पीछे की क्या थी बड़ी वजह. देश के इतिहास में आजादी के बाद केसी नियोगी (KC Neogy) और हेमवती नंदन बहुगुणा (HN Bahuguna) ऐसे दो वित्त मंत्री रहे, जो बजट पेश नहीं कर पाए. केसी नियोगी 1948 में और हेमवती नंदन बहुगुणा 1979 में देश के वित्त मंत्री बने थे. केसी नियोगी भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे. भारत के दूसरे वित्त मंत्री पेश नहीं कर पाए थे बजट: भारत के प्रथम वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी (R.K. Shanmukham Chetty) थे. जबकि दूसरे वित्त मंत्री केसी नियोगी थे, जिन्होंने 1948 में कार्यभार संभाला था. उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बजट पेश नहीं किया. ये भी पढ़ें: जब लीक हो गया था बजट...घटना के बाद लागू हो गया 'लॉक इन पीरियड' रूल, वित्त मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा