जब देश को मिला 'ब्लैक' और 'रोलबैक' बजट का दंश; क्या आप जानते हैं बजट का भी होता है नामकरण

हैदराबाद: जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो टीचर या अपने दोस्तों के नाम रख देते हैं. ये उनके अच्छे-बुरे व्यवहार के आधार पर होते हैं. इसी तरह देश में जब वित्त मंत्री पूरे साल भर का बजट प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसमें किए गए अच्छे-बुरे, कड़े-नर्म फैसलों को लेकर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देता है.

इन्हीं फैसलों के आधार पर बजट प्रस्तावों का नामकरण भी होता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित और देश की आजादी के 79 साल के इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें नामकरण की कई रोचक कहानियां मिलती हैं.

आर्थिक संकट में ब्लैक बजट (Black Budget): बात 1973 की है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण की ओर से पेश किए गए बजट प्रस्ताव को 'ब्लैक बजट' का नाम दिया गया था. दरअसल, उस दौर में भारत भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था.

सरकार का खजाना खाली होने के कगार पर था. राजकोषीय घाटा भी 550 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था. उस समय कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. आर्थिक तंगी के बुरे दौर के कारण ही इसे ब्लैक बजट कहा जाता है.

मनमोहन सिंह का उदारीकरण बजट (Liberalised Budget): साल 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रस्ताव पेश किया ता उसे आधुनिक भारत की नींव माना जाता है. इसे 'उदारीकरण बजट' कहा गया था. क्योंकि, इसके बाद से ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे. इस बजट में विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने की छूट दी गई थी. साथ ही भारतीय कंपनियों का भी विदेश में व्यापार करना आसान हो गया. लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था.

पी चिदंबरम के प्रस्तावों को मिला ड्रीम बजट (Dream Budget) का नाम: साल 1997 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट प्रस्तावों को ड्रीम बजट का नाम दिया गया. दरअसल, ये बजट भारत के मिडिल क्लास और कॉरपोरेट जगत के लिए किसी सपने से कम नहीं था. क्योंकि, इसमें इनकम टैक्स और कंपनियों पर लगने वाले टैक्स (कॉरपोरेट टैक्स) में भारी कटौती की घोषणा की गई थी. इसके अलावा सरचार्ज को खत्म करके लोगों को बड़ी राहत दी गई थी.