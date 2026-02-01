ETV Bharat / bharat

जब देश को मिला 'ब्लैक' और 'रोलबैक' बजट का दंश; क्या आप जानते हैं बजट का भी होता है नामकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट 2026 पेश करेंगी. आईए जानते हैं उन बजट के बारे में जिनको खास नाम दिए गए.

देश को मिला 'ब्लैक' और 'रौलबैक' बजट का दंश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 11:56 AM IST

हैदराबाद: जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो टीचर या अपने दोस्तों के नाम रख देते हैं. ये उनके अच्छे-बुरे व्यवहार के आधार पर होते हैं. इसी तरह देश में जब वित्त मंत्री पूरे साल भर का बजट प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसमें किए गए अच्छे-बुरे, कड़े-नर्म फैसलों को लेकर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देता है.

इन्हीं फैसलों के आधार पर बजट प्रस्तावों का नामकरण भी होता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित और देश की आजादी के 79 साल के इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें नामकरण की कई रोचक कहानियां मिलती हैं.

आर्थिक संकट में ब्लैक बजट (Black Budget): बात 1973 की है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण की ओर से पेश किए गए बजट प्रस्ताव को 'ब्लैक बजट' का नाम दिया गया था. दरअसल, उस दौर में भारत भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था.

सरकार का खजाना खाली होने के कगार पर था. राजकोषीय घाटा भी 550 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था. उस समय कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. आर्थिक तंगी के बुरे दौर के कारण ही इसे ब्लैक बजट कहा जाता है.

मनमोहन सिंह का उदारीकरण बजट (Liberalised Budget): साल 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रस्ताव पेश किया ता उसे आधुनिक भारत की नींव माना जाता है. इसे 'उदारीकरण बजट' कहा गया था. क्योंकि, इसके बाद से ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे. इस बजट में विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने की छूट दी गई थी. साथ ही भारतीय कंपनियों का भी विदेश में व्यापार करना आसान हो गया. लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था.

पी चिदंबरम के प्रस्तावों को मिला ड्रीम बजट (Dream Budget) का नाम: साल 1997 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट प्रस्तावों को ड्रीम बजट का नाम दिया गया. दरअसल, ये बजट भारत के मिडिल क्लास और कॉरपोरेट जगत के लिए किसी सपने से कम नहीं था. क्योंकि, इसमें इनकम टैक्स और कंपनियों पर लगने वाले टैक्स (कॉरपोरेट टैक्स) में भारी कटौती की घोषणा की गई थी. इसके अलावा सरचार्ज को खत्म करके लोगों को बड़ी राहत दी गई थी.

यशवंत सिन्हा का मिलेनियम बजट (Millennium Budget): साल 2000 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जो बजट प्रस्ताव पेश किया उसे मिलेनियम बजट का नाम दिया गया. दरअसल, ये नई सदी की शुरुआत का बजट था. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बजट ने भारत को आईटी सुपरपावर बनाने की राह दिखाई थी.

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों को बजट में बड़ी राहत दी गई थी. कंप्यूटर, सीडी और सॉफ्टवेयर जैसे सामानों पर कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की गई, जिससे देश में तकनीक का प्रसार तेज हुआ.

रोलबैक बजट (Rollback Budget)...जब सरकार को बढ़े दाम लेने पड़े वापस: साल 2002 का बजट अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लिए मुसीबत लेकर आया था. इस बजट को वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था. बजट में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर, सर्विस टैक्स और कई अन्य चीजों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. इसका संसद से लेकर सड़क तक इतना भारी विरोध हुआ. जिसके चलते सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े. इसलिए इसका नाम ही रोलबैक बजट पड़ गया.

