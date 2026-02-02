ETV Bharat / bharat

बजट में कछुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा का स्वागत, केरल में उम्मीद जगी

केंद्र सरकार के कछुआ संरक्षण पर जोर देने से पहले ही करेल के कासरगोड जिले ने कछुए को अपना आधिकारिक जिला पशु घोषित किया था.

Budget 2026 Kerala Conservation groups welcome announcement to establish Turtle conservation centers
जायंट सॉफ्टशेल कछुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 7:32 PM IST

5 Min Read
कासरगोड : केरल और कर्नाटक में कछुआ संरक्षण केंद्र बनाने की केंद्रीय बजट में घोषणा को लेकर हो सकता है कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई हो. लेकिन केरल के सबसे उत्तरी जिले कासरगोड में इस कदम का स्वागत किया गया. केंद्र सरकार के कछुआ संरक्षण पर जोर देने से बहुत पहले, कासरगोड केरल का एकमात्र ऐसा जिला बनकर इतिहास रच चुका था जिसने कछुए को अपना आधिकारिक जिला पशु घोषित किया था.

हालांकि केंद्र सरकार का प्रस्ताव ज्यादातर समुद्री कछुओं पर फोकस करता है, लेकिन कासरगोड को मीठे पानी की एक दुर्लभ प्रजाति, कैंटर (Cantor) के जायंट सॉफ्टशेल कछुए पर गर्व है, जिसे जिले में पालापूवन (Paalapoovan) के नाम से जाना जाता है. ये लुप्तप्राय प्रजाति इस इलाके में मीठे पानी का सबसे बड़ा कछुआ है. इनकी लंबाई एक मीटर से अधिक होती है और इनका वजन एक क्विंटल से ज्यादा होता है. कठोर कवच वाले कछुओं के उलट, इसका कवच चिकना, रबर जैसा होता है और यह ज्यादातर जनवरी और फरवरी में नदी के किनारे घोंसला बनाने के लिए सतह पर आता है.

2019 में कासरगोड में पालापूवन कछुआ पाए जाने की पुष्टि हुई थी, जब जिले के नदी प्रणाली में इसके अंडे मिले थे. 2023 में, कासरगोड ने जिला पंचायत और जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित किए गए बायोडायवर्सिटी अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान अपनी संरक्षण प्राथमिकता की घोषणा की. केरल राज्य जैव विविधता प्राधिकरण के डॉ. वी. बालकृष्णन ने कहा कि जिले ने उन प्रजातियों की पहचान की है जिन्हें तुरंत संरक्षण की जरूरत है और उन्हें आधिकारिक दर्जा दिया है.

पालापूवन को जिला पशु के साथ-साथ, कंजीराम (Nux vomica) को जिला पेड़, पेरिया पोलाथली (Crinum lily) को जिला फूल, और सफेद पेट वाले समुद्री ईगल को जिला पक्षी घोषित किया गया.

लेकिन, संरक्षणवादी इस बात पर जोर देते हैं कि मात्र सांकेतिक पहचान से पालापूवन को लुप्त होने से नहीं रोका जा सकता. जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष बेबी बालकृष्णन ने केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन इसे सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट तक सीमित रखने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने याद दिलाया कि पालापूवन को आधिकारिक दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके खत्म होने का खतरा था. उन्होंने कहा कि असली सफलता जमीनी स्तर पर इसे लागू करने पर निर्भर करेगी.

इस बीच, कोझिकोड के कोलाविपलाम में थीरम नेचर कंजर्वेशन कमेटी ने इस कदम का स्वागत किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, थीरम के वाइस-प्रेसिडेंट टी. सतीशन ने कहा कि यह संगठन 35 वर्षों से समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहा है. हालांकि, वन विभाग के तहत चलने वाली कछुआ हैचरी (अंडे सेने का स्थान) और केयर सेंटर अब बंद होने की कगार पर है.

सतीशन ने कहा, "हमारा उद्देश्य इस संस्था को बचाना है और इसे एक सूचना और जागरुकता केंद्र में बदलना है. इससे आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होना चाहिए."

कछुआ हैचरी और केयर सेंटर में अभी एक बड़ा कछुआ है जिसका एक हाथ-पैर एक हादसे में कट गया था. ग्रुप के सदस्य उसे दिन में तीन बार मछली खिलाते हैं और सारा खर्च खुद उठाते हैं. पिछले पांच वर्षों से, वन विभाग के लोग कभी-कभार ही आते हैं, और कोई नियमित फंड नहीं दिया गया है.

कोलाविपालम (Kolavipalam) के 10 किलोमीटर के समुद्र तट पर हर सीजन में 65 कछुए अंडे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. संरक्षणवादी इसके लिए अनियंत्रित रेत खनन, समुद्र के कटाव और समुद्री दीवार निर्माण को दोषी मानते हैं, जिससे अंडे देने वाले बीच खत्म हो गए हैं.

एक ऑलिव रिडले कछुआ एक बार में 200 से अधिक अंडे दे सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता. सतीशन ने कहा कि ग्रुप की मांग कोटापुझा नदी के मुहाने के दक्षिणी हिस्से में एक बांध बनाने की है ताकि कोलावी तट को बचाया जा सके. उन्होंने कहा, "अगर तट को ठीक किया जाता है, तो इससे कछुओं और मछुआरों, दोनों को फायदा होगा."

थीरम के संयुक्त सचिव के. विजयन ने चिंता जताई कि बजट की घोषणाएं अक्सर जमीन पर कार्रवाई में नहीं बदल पातीं. उन्होंने पिछली सरकार के दौरान एक समुद्री अभयारण्य (Marine Sanctuary) की घोषणा को याद किया, जिससे बहुत उत्साह तो हुआ था, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हुई. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस घोषणा का भी वही हश्र न हो."

कोलाविपालम में संरक्षण की कोशिश 1992 से शुरू हुई, जब बड़े पैमाने पर कछुए के अंडों के अवैध शिकार से परेशान मछुआरों ने कोस्टल नेचर कंजर्वेशन कमेटी (तटीय प्रकृति संरक्षण समिति) बनाई. बाद में उनके काम को वन विभाग से मदद मिली, जिसमें बीच पर काम करने वालों को रोजाना की मजदूरी देने के लिए फंड भी शामिल था.

अच्छे मौसम में, हर साल दर्जनों कछुए यहां घोंसला बनाते थे. लेकिन, जैसे-जैसे कटाव बढ़ता गया और फंडिंग खत्म होती गई, संरक्षण केंद्र बंद हो गया और बाद में इसे फिर से शुरू किया गया. आज, कछुए अगस्त और मार्च के बीच अंडे देने के लिए समुद्र पार करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कोलावी पहुंच पाते हैं. यह केंद्र नाव के नोदक और मछली पकड़ने के जाल से घायल हुए कछुओं का भी इलाज करता है. ठीक होने के बाद, उन्हें कोस्ट गार्ड की मदद से वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है.

संपादक की पसंद

