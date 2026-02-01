ETV Bharat / bharat

BUDGET 2026: जानिए केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या थी उम्मीद और क्या मिला, FJCCI ने बताया निराशाजनक

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने कहा कि आज के बजट में नारियल बोर्ड, काजू बोर्ड, बादाम बोर्ड गठित करने का प्रावधान किया गया लेकिन हमारी ओर से राज्यहित में महुआ बोर्ड के गठित करने के जिक्र नहीं होना निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि खनन से जुड़े बजटीय प्रावधान से अगर राज्य की रॉयल्टी में बढ़ोतरी होती है, ज्यादा पैसा राज्य को मिलेगा तो यह स्वागत योग्य कदम है.

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत बनाने में देश के पूर्ववर्ती राज्यों का विशेष योगदान की बात करते है. उन्होंने कहा कि, "हम लोगों ने भी हमेशा यह बात कही है कि झारखंड ऐसा प्रदेश है, जहां देश को विकास की गति देने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं. लेकिन इस बजट में झारखंड के लिए कोई विशेष योजना देखने को नहीं मिला है."चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि बहुत सारे ऐसे ऐलान आज के बजट में हुए है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड को भी लाभ मिलेगा और यह पूरे देश के लिए है, उसका हम स्वागत करते हैं.

रांची: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश के लिए उत्साहवर्धक और झारखंड के लिए निराशाजनक करार दिया है. बजट के बाद FJCCI के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा बजट है. लेकिन इस बजट में झारखंड की उपेक्षा फिर से नजर आती है. आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि हमने बहुत सारी मांगें रखी थी लेकिन वह पूरा होता नहीं दिखा.

नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दुर्गापुर इंडस्ट्रियल एरिया के विकास का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड को मिल पाएगा तो उसका स्वागत होना चाहिए, इसी तरह बुद्धा सर्किट में पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष पर्यटन इन्वेस्टमेंट का लाभ अगर झारखंड को मिले तो इसका भी स्वागत होना चाहिए. आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट में आज सरकार ने जो घोषणा की है उससे भारत विकास की राह पर आगे बढ़ेगा तो इसका राज्य को फायदा मिल सकता है.

आम बजट 2026 में झारखंड की क्या थी उम्मीदें और क्या मिला (ETV Bharat)

मेडिकल टूरिज्म को मिल सकता है बढ़ावा

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यश्र आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि झारखंड में मानसिक रोग अस्पतालों के अपग्रेडेशन और निमहान्स 2 बनाने के लिए बजट प्रावधान का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का लाभ झारखंड भी उठा सकता है. इसी तरह से टॉल रोड में लांग टर्म इन्वेस्टमेंट पर टैक्स हॉलिडे का भी चैम्बर ने स्वागत किया है.

'फॉरेस्ट कवर ना मिल पाना निराशाजनक'

आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत और बड़ी होगी और एक्सपोर्ट को भी एक मोमेंटम मिलेगा. इस बजट से और घरेलू उपायों से जिस तरह से इन्होंने राजकीय घटा को 4.3% के काम करने की प्रयास किया. यह फेडरेशन आफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स इसकी बहुत सराहना की जा सकती है. उन्होंने कहा कि हमारी एक आशा थी कि इस बार के बजट में हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट कवर है, यह बहुत बड़ा संसाधन है जो देश के लिए फेफड़ा का काम करता है. फारेस्ट कवर के एवज में क्षतिपूर्ति फंड की डिमांड की गई थी, केंद्र ने उस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया है. यह निराशाजनक है.



ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़े और किस तरह से हमारे पशुधन और इस तरह के विषयों पर जो भी अनाउंसमेंट बजट के दौरान किया गया है,उनका चैम्बर स्वागत करता है. हाई डेंसिटी कल्टीवेशन का लाभ भी झारखंड को मिलेगा. झारखंड में इसका लाभ किसान उठा पाएंगे और कैसे उन्नत किस्म की फसल और ज्यादा हो यह सब स्वागत योग्य कदम है. कैंसर और शुगर की दवाइयां की कीमत में कटौती से लोगों को राहत मिलेगी. आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा मानना है कि एक स्वस्थ देश होने पर विकास भी तेजी से होगा. अगर हमारा हर नागरिक स्वस्थ होगा देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

