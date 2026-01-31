ETV Bharat / bharat

बजट 2026: रेल बजट से बिहार को बड़ी उम्मीद, फिर बढ़ेगी राशि!

पटना: कुछ ही घंटो में देश में केंद्रीय बजट पेश होगा. पिछले साल केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2 लाख 52 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. बिहार को 10 हजार करोड़ से अधिक राशि देने की घोषणा हुई थी, जो अब तक की सबसे अधिक राशि रही. इसबार भी बिहार के लोगों और नेताओं में रेल बजट को लेकर उम्मीदें हैं.

बिहार से कई रेल मंत्री रहे: बिहार ने देश को कई रेल मंत्री दिए, जिसमें ललित नारायण मिश्रा, जगजीवन राम, केदार पांडे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल हैं. इन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में काम किया. राज्य से अधिक रेल मंत्री होने के चलते बिहार को कई रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले.

डबल इंजन सरकार से उम्मीद: डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकताओं में बिहार शामिल भी है. बिहार की कई रेल परियोजनाएं लंबित है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं. 2026 में डबल इंजन की सरकार से बिहार वासियों को काफी उम्मीदें हैं.

क्या कहते हैं जानकार और नेता?

रेल बजट में बढ़ोतरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि 'पूर्व के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है. पूर्व का विकास तभी होगा जब बिहार का विकास होगा.' केंद्र की सरकार इस बात को समझती है. बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर भी रहती है. इसलिए एनडीए की सरकार में बिहार के लिए रेल बजट में बढ़ोतरी हुई है.

यूपीए सरकार से 9 गुना अधिक बजट: 2005 के पहले बिहार में यूपीए की सरकार हुआ करती थी. लालू प्रसाद यादव यूपीए के अंदर मजबूत नेता के रूप में जाने जाते थे. साल 2004 से 2014 के बीच बिहार को रेलवे के विकास के लिए औसतन 1,132 करोड़ रुपये ही मिलते थे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट 2025-26 में रेलवे के लिए 2,52,200 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की थी. जिसमें बिहार को 10,066 करोड़ मिले थे.

किस साल कितना मिला: आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2009 से साल 2014 के बीच रेलवे के सेक्टर में बिहार को 1132 करोड़ रुपये मिले. 2014 से 2019 के बीच 3061 करोड़, जो पिछले आवंटन से 2.7 गुना अधिक था. 2019-2020 में बिहार को 4093 करोड़ मिले जो पिछले आवंटन से 3.62 गुना अधिक था. 2020 -2021 में बिहार को 4489 करोड रुपये मिले यह रकम पिछली सरकार से 3.97 गुना अधिक था.

पिछले साल 10066 करोड़: 2021-2022 में राज्य को 5150 करोड़ मिले जो की 4.55 गुना अधिक था. 2022-2023 में राज्य को 6606 करोड़ मिले जो 5.84 प्रतिशत अधिक था 2023- 2024 में राज्य को 8505 करोड़ मिले जो 7.5 1% अधिक था 2024 -2025 में बिहार को 10,033 करोड़ मिले जो 8.86% अधिक था. 2025-2026 में 10066 करोड़ मिले.

विपक्ष की कई मांगें: इसबार भी बजट 2026-27 में बिहार के लिए उम्मीद हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि विपक्ष में कुछ बातों लेकर नाराजगी है. राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि अब रेलवे बजट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है. बिहार को रेल की योजनाएं मिलती है.

"कोरोना में वृद्धजनों को दी जाने वाली रियायत बंद कर दी गई. टिकट ₹10 के बजाय ₹30 कर दिए गए. इसे फिर से लागू होना चाहिए. बिहार की जो भी लंबित परियोजनाएं है, उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए. लालू प्रसाद यादव के काल में भी जो योजना शुरू हुई थी, वह भी अधूरी है." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, RJD