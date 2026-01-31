ETV Bharat / bharat

बजट 2026: रेल बजट से बिहार को बड़ी उम्मीद, फिर बढ़ेगी राशि!

बजट 2026 में बिहार में रेलवे विस्तार की उम्मीद है. पिछले साल सरकार ने 10 हजार करोड़ से अधिक राशि बिहार को दी थी.

Budget 2026
रेल बजट से बिहार को उम्मीद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 8:54 PM IST

7 Min Read
पटना: कुछ ही घंटो में देश में केंद्रीय बजट पेश होगा. पिछले साल केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2 लाख 52 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. बिहार को 10 हजार करोड़ से अधिक राशि देने की घोषणा हुई थी, जो अब तक की सबसे अधिक राशि रही. इसबार भी बिहार के लोगों और नेताओं में रेल बजट को लेकर उम्मीदें हैं.

बिहार से कई रेल मंत्री रहे: बिहार ने देश को कई रेल मंत्री दिए, जिसमें ललित नारायण मिश्रा, जगजीवन राम, केदार पांडे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल हैं. इन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में काम किया. राज्य से अधिक रेल मंत्री होने के चलते बिहार को कई रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले.

डबल इंजन सरकार से उम्मीद: डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकताओं में बिहार शामिल भी है. बिहार की कई रेल परियोजनाएं लंबित है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं. 2026 में डबल इंजन की सरकार से बिहार वासियों को काफी उम्मीदें हैं.

क्या कहते हैं जानकार और नेता? (ETV Bharat)

रेल बजट में बढ़ोतरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि 'पूर्व के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है. पूर्व का विकास तभी होगा जब बिहार का विकास होगा.' केंद्र की सरकार इस बात को समझती है. बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर भी रहती है. इसलिए एनडीए की सरकार में बिहार के लिए रेल बजट में बढ़ोतरी हुई है.

यूपीए सरकार से 9 गुना अधिक बजट: 2005 के पहले बिहार में यूपीए की सरकार हुआ करती थी. लालू प्रसाद यादव यूपीए के अंदर मजबूत नेता के रूप में जाने जाते थे. साल 2004 से 2014 के बीच बिहार को रेलवे के विकास के लिए औसतन 1,132 करोड़ रुपये ही मिलते थे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट 2025-26 में रेलवे के लिए 2,52,200 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की थी. जिसमें बिहार को 10,066 करोड़ मिले थे.

किस साल कितना मिला: आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2009 से साल 2014 के बीच रेलवे के सेक्टर में बिहार को 1132 करोड़ रुपये मिले. 2014 से 2019 के बीच 3061 करोड़, जो पिछले आवंटन से 2.7 गुना अधिक था. 2019-2020 में बिहार को 4093 करोड़ मिले जो पिछले आवंटन से 3.62 गुना अधिक था. 2020 -2021 में बिहार को 4489 करोड रुपये मिले यह रकम पिछली सरकार से 3.97 गुना अधिक था.

पिछले साल 10066 करोड़: 2021-2022 में राज्य को 5150 करोड़ मिले जो की 4.55 गुना अधिक था. 2022-2023 में राज्य को 6606 करोड़ मिले जो 5.84 प्रतिशत अधिक था 2023- 2024 में राज्य को 8505 करोड़ मिले जो 7.5 1% अधिक था 2024 -2025 में बिहार को 10,033 करोड़ मिले जो 8.86% अधिक था. 2025-2026 में 10066 करोड़ मिले.

विपक्ष की कई मांगें: इसबार भी बजट 2026-27 में बिहार के लिए उम्मीद हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि विपक्ष में कुछ बातों लेकर नाराजगी है. राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि अब रेलवे बजट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है. बिहार को रेल की योजनाएं मिलती है.

"कोरोना में वृद्धजनों को दी जाने वाली रियायत बंद कर दी गई. टिकट ₹10 के बजाय ₹30 कर दिए गए. इसे फिर से लागू होना चाहिए. बिहार की जो भी लंबित परियोजनाएं है, उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए. लालू प्रसाद यादव के काल में भी जो योजना शुरू हुई थी, वह भी अधूरी है." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, RJD

Budget 2026
एजाज अहमद, प्रवक्ता, RJD (ETV Bharat)

सत्ता पक्ष को सरकार से उम्मीद: पिछली बार मिली राशि से सत्ता पक्ष गदगद है. बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने भी बिहार के लिए खजाना खोल दी थी. पिछले साल की तरह ही सत्ता पक्ष को उम्मीद है. जदयू प्रवक्ता अंजूम आरा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार की चिंता कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कई सौगातें दी है. भविष्य में भी हम केंद्र की सरकार से उम्मीद करते हैं.

"रेल बजट में बिहार को बहुत कुछ मिलने जा रहा है, इसकी उम्मीद है. इसके अलावा जो भी लंबित परियोजनाएं हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए. ऐसी हमारी पार्टी उम्मीद करती है." -अंजूम आरा, प्रवक्ता, जदयू

Budget 2026
अंजूम आरा, प्रवक्ता, जदयू (ETV Bharat)

बिहार के लिए रेलवे लाइफ-लाइन: अर्थ शास्त्री प्रोफेसर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य के लिए रेलवे लाइफ-लाइन की तरह है. बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं. वह भी सस्ते दर पर होने चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है. ढेरो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जो चल रहे हैं. समय पर पूरे नहीं हो सके हैं. उन्हें पूरा किया जाना चाहिए.

"कई ऐसे इलाके हैं, जहां आज भी रेल लाइन नहीं पहुंच पाई है. खासकर के नेपाल से सटे इलाकों तक ट्रेनों की पहुंच नहीं है. वह इलाके पिछड़े रह गए हैं. इन इलाकों में भी ध्यान देने की जरूरत है." -प्रो. विद्यार्थी विकास, अर्थ शास्त्री

Budget 2026
प्रो. विद्यार्थी विकास, अर्थ शास्त्री (ETV Bharat)

कई प्रोजेक्ट्स में है गड़बड़ी: बिहार में रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. 20 से अधिक प्रोजेक्ट हैं जो समय पर पूरे नहीं हुए या फिर उसमें गड़बड़ी पायी गयी. इस कारण 30% से लेकर 150% तक खर्च भी बढ़ गया है. दरभंगा बाईपास लाइन सिसो हॉल्ट और दरभंगा यार्ड का निर्माण 2025 के छठे महीने में हो जाना था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. मात्र 417.57 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं.

इन प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़े: बख्तियारपुर रजौली प्रोजेक्ट को 2024 में छठे महीने में पूरा किया जाना था. कुल 2156.22 करोड़ की योजना थी. अब तक 1397.72 करोड रुपये ही खर्च किए जा सके हैं. कन्हौली रामनगर पटना रिंग रोड को 2023 के तीसरे महीने में पूरा किया जाना था. प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़कर 1030.75 करोड़ रुपये हो गए हैं.

कई प्रोजेक्ट्स बने माइलस्टोन: कई प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हुआ. मुंगेर पुल का निर्माण पूरा हुआ, जिस पर 2774 करोड़ रुपये खर्च हुए. 19 किलोमीटर पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया. 516 करोड़ रुपये की लागत से 22 किलोमीटर लंबा कोसी ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया. 3555 करोड़ रुपये की लागत से किलोमीटर लंबा पटना ब्रिज का काम पूरा हुआ.

रेलवे लाइन का विस्तार: 930 करोड़ रुपये की लागत से 72 किलोमीटर लंबा हाजीपुर-बछवारा डबल लाइन, 1200 करोड़ की लागत से 130 किलोमीटर लंबा क्यूल-गया डबल लाइन, 1500 करोड़ से 160 किलोमीटर लंबा रामपुरहाट मंदार हिल प्रोजेक्ट, 2113 करोड़ से 206 किलोमीटर लंबा सकरी लौकहा बाजार और सहरसा फारबिसगंज रेल लाइन का काम हुआ. 4415 करोड़ से 111 किलोमीटर लंबा अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का काम हुआ.

